Oferta “demasiado buena”: latina pierde dinero en fraude de alquiler

Encontrar un apartamento a buen precio es un verdadero desafío en Charlotte. Esto lo sabe María Margarita, quien buscaba un lugar económico para apoyar a un conocido. Nunca imaginó que este acto altruista la llevaría a caer en una sofisticada red de fraude de alquiler.

Una oferta de alquiler demasiado buena para ser cierta

En busca de ayudar a una persona en necesidad, Margarita buscaba un departamento por $1,000 o menos al mes, que era su presupuesto. Vio un anuncio de bienes raíces, en redes sociales que ofrecía un estudio. Al contactar a la persona, un supuesto agente de una empresa de bienes raíces, continuaron las comunicaciones por WhatsApp. Le ofreció varias opciones en Charlotte, con tarifas atractivas de $800 mensuales y un depósito de $400. Esta oferta era particularmente tentadora, ya que Margarita no había encontrado nada por debajo de $1,300.

Para mayo de 2026, el alquiler promedio de un apartamento en Charlotte se sitúa aproximadamente entre $1,470 y $1,659 mensuales, según el portal Apartments.com.

“Me dijo que para asegurar la visita al departamento debíamos hacer un depósito de $85. Pensé que era raro que pidan eso, pero quizá era para ver si éramos personas con intenciones serias de alquilar el lugar”, dijo Margarita a La Noticia.

Depósitos y sospechas crecientes

A principios de abril, acordaron un día y hora para ver el apartamento, pero los presuntos arrendatarios le solicitaron $315 adicionales, que se sumarían al depósito total. Margarita notó que el pago se realizaba a través de PayPal a nombre de una persona particular, no a un negocio, bajo la opción de "familiares y amigos". Esto le pareció sospechoso, aunque lo justificó pensando en prácticas comunes en México, así que pagó.

La cita para ver el departamento fue programada para las 10:30 a.m. del día siguiente. Sin embargo, nadie apareció.

El oficial Claudio Jiménez, del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD) asegura que a nivel local los estafadores utilizan anuncios falsos con fotos reales de viviendas, aparentando ser dueños o administradores legítimos. Un punto clave es que los delincuentes evitan encontrarse personalmente con las víctimas.

Se revela el fraude: amenazas y extorsión

“Los contacté inmediatamente; les pedí que me devolvieran el dinero. Me dijeron que claro que sí, que su abogado se contactaría conmigo”, recuerda la latina.

El presunto “abogado” le exigió $199 por “cancelación del contrato”, prometiendo devolverle todo menos $5. Cuando Margarita se negó a pagar por un contrato que nunca firmó, las amenazas escalaron. El hombre la intimidó con un proceso legal, multas de $5,000 o $10,000, cárcel e incluso la deportación.

Margarita, siendo ciudadana americana, no se dejó intimidar por las amenazas de deportación. Les dijo que no había firmado ningún contrato y que, si querían ir a la corte, ella los llevaría. A pesar de sus intentos de recuperar el dinero a través de PayPal, los estafadores desaparecieron.

“Ahí es donde me di cuenta: no tengo su dirección, no tengo ningún dato para llevarlos a la corte. No tengo más que un montón de estos nombres y números de teléfono que probablemente no existen”, menciona Margarita.

“Es muy difícil investigar ese tipo de fraudes, porque no hay herramientas, porque toda la conexión que ellos tienen con el estafador es el teléfono. Pero esta gente destruye el teléfono que usó en la estafa”, agregó el oficial Jiménez.

Recomendaciones para evitar fraude de alquiler

La policía confirma que este tipo de estafas son comunes, especialmente en la comunidad latina, donde el miedo a la deportación puede ser explotado.

Según la Comisión Federal de Comercio, algunos estafadores se apropian de un verdadero listado de propiedades en alquiler o del de un agente inmobiliario cambiando el domicilio electrónico o la información de contacto, y publican el anuncio modificado en otro sitio web.

Las autoridades recomiendan que, para evitar estafas de alquiler, es fundamental investigar antes de enviar dinero y verificar que el propietario o agente sea legítimo mediante registros públicos o certificaciones.

También se recomienda evitar pagos en línea a desconocidos y priorizar siempre transacciones en persona, ya que los estafadores suelen inventar excusas para no reunirse cara a cara. Además, es clave inspeccionar la propiedad físicamente, exigir documentos legales y confirmar la identidad del arrendador o agente.

Asimismo, conviene desconfiar de ofertas que parecen demasiado buenas para ser reales, especialmente si presentan precios inusualmente bajos, errores en los anuncios o inconsistencias en direcciones e imágenes. Es preferible utilizar plataformas seguras y reconocidas para buscar vivienda.

Finalmente, hay que evitar situaciones de urgencia sospechosa, como presiones para pagar o mudarse de inmediato sin haber firmado un contrato, ya que suelen ser señales claras de fraude.