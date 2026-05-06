Litzy Mali Juarez creció observando y, más tarde, trabajando en los negocios de su familia en la Central Avenue, al este de Charlotte. Comenzaron vendiendo comida en la calle; luego, en 2008 inauguraron el restaurante Guelaguetza, que cerró al año siguiente debido a la recesión. Pocos meses después, volvieron a levantarse con un camión de comida bajo el nombre Tacos el Nevado. Su crecimiento continuó con la apertura de varios locales.

Ella ha sido testigo de cómo se ha transformado el este de Charlotte en estas dos décadas, lugar que se ha convertido en el hogar y pilar de la economía de muchos inmigrantes, tanto dueños de negocios como quienes trabajan en ellos.

“Es impresionante ver cómo han crecido la mayoría de los restaurantes alrededor. Cuando llegamos a Central Avenue no había casi nada de lo que hay ahorita. Es bonito ver lo que se ha expandido, sobre todo los negocios latinos”, dijo Litzy a La Noticia.

El este de Charlotte se llena de negocios de inmigrantes

Litzy contó que, a medida que los negocios alrededor cerraron sus puertas, tanto por la recesión como por la pandemia, otros han surgido, permitiendo un desarrollo económico y crecimiento para cientos de inmigrantes en los alrededores.

Pero en el este de Charlotte los negocios no solo han crecido, sino que se han diversificado. Antes, los empresarios se concentraban en limpieza y construcción; hoy, incursionan en consultoría, ingeniería y gastronomía. Así lo explicó José David Álvarez, vicepresidente de Prospera Carolina del Norte, quien ha asesorado a más de 2,584 empresarios en Charlotte, instruido a otros 4,500 y ha ayudado a generar más de 3,100 fuentes de empleo en solo ocho años.

“Definitivamente hemos visto un incremento no solamente en personas que están comenzando un negocio, sino también en aquellos que ya están establecidos buscando recursos para mejorar sus operaciones y crecer”, agregó.

Prospera es una organización sin fines de lucro que apoya a emprendedores latinos. Recientemente, mudó sus operaciones del sur al este de Charlotte. Un movimiento estratégico, considerando que refleja el crecimiento y la concentración de negocios de inmigrantes en esta zona.

Una de cada 5 de empresas en Charlotte son de inmigrantes

Según el informe integral de la evaluación del ecosistema de pequeñas empresas de Charlotte, en 2022 el 19 % de todas las empresas de la ciudad eran propiedad de inmigrantes, aunque representan solo el 16.8 % de la población.

Greg Asciutto, director ejecutivo de CharlotteEAST, una organización de desarrollo económico en Eastland, indicó que en el este de Charlotte existen 400 negocios independientes, de los cuales el 70 % pertenece a inmigrantes de primera y segunda generación.

“Lo que hemos visto en el este de Charlotte es que el empresario que comienza un negocio o actividades iniciales de emprendimiento tiende a quedarse en el área. Es muy típico nuestro, de nosotros los latinos. Nos familiarizamos con lo que estamos haciendo y eventualmente nos expandimos… Esta área no es excepción. De hecho, es una de las áreas más diversas dentro de la ciudad, donde no solamente hay latinos, sino que también hay otros tipos de inmigrantes que tienden a comenzar sus negocios dentro de esta área”, añadió Álvarez.

“El inmigrante tiende a ser muy empresarial por necesidad”

Pero, ¿qué lleva a un inmigrante a emprender? Según Álvarez, la respuesta tiene mucho que ver con la necesidad y las barreras que enfrentan al llegar a un nuevo país.

“Existen muchos estudios, incluso internacionales, donde se demuestra que el inmigrante tiende a ser muy empresarial por necesidad. No es fácil conseguir un trabajo recién llegando a otro país; tal vez uno no esté muy familiarizado con los patrones culturales y es más fácil comenzar un negocio… Es lo más fácil para poder traer comida a sus mesas”, explicó.

Parte de esta necesidad se refleja en los datos locales. El informe integral de la evaluación del ecosistema de pequeñas empresas de Charlotte evidencia diferencias económicas importantes. Los trabajadores latinos ganan en promedio $24,474 al año, un 68 % menos que los trabajadores blancos, que promedian $75,444. Sin embargo, la tasa de desempleo entre los latinos es aproximadamente 2 %, menor al 3 % de los blancos.

Esto indica que, aunque la mayoría de los latinos tiene empleo, los trabajos que consiguen suelen ser de menor salario, lo que los lleva a buscar otros medios para generar ingresos. Entre ellos está el emprender.

Negocios latinos resisten pérdidas, falta de personal y operativos migratorios

Sobre los negocios latinos, Álvarez añadió: “Yo espero y creo que va a seguir incrementando este número de inmigrantes dueños de negocios porque ya cuando un latino comienza una empresa, tiende a quedarse, a enfocarse en ella y expandirla. Es un ejemplo de resiliencia de inmigrantes que, aunque ocurra un desastre natural, una situación económica y social, se mantienen a flote. Pasó con la crisis financiera, con la pandemia y recientemente con el Operativo de Charlotte’s Web”.

Durante la Operación Charlotte’s Web (del 15 al 21 de noviembre de 2025) se reportó la presencia de agentes federales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Charlotte en más de 100 oportunidades. Casi una de cada cuatro alertas comunitarias de la organización Comunidad Colectiva fue en vecindarios y comercios de los alrededores de Central Avenue.

Durante ese operativo, hubo negocios que reportaron pérdidas cercanas de hasta $200,000, escasez de personal y cambios de horarios o modalidades. Además, la organización CharlotteEAST encuestó a 95 negocios que informaron haber perdido cerca de $2,500 al día entre el 15 y 21 de noviembre. Añadió que, afortunadamente, ningún negocio se vio en la necesidad de cerrar sus puertas permanentemente.

“Creo que nuestra comunidad pudo recuperarse muy rápido porque es muy unida. Las personas que viven aquí compran aquí, emplean gente de aquí; entonces el dinero permanece en nuestra comunidad y eso nos hace más fuertes. De hecho, tenemos 14 nuevos negocios independientes que ya han abierto o que han anunciado que abrirán este año”, comentó a La Noticia Greg Asciutto, director ejecutivo de CharlotteEAST.

Un ejemplo de esto es Tacos el Nevado, que anunció la apertura de un nuevo restaurante en los próximos días, llamado Sabores de Oaxaca.