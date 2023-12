Oficialmente, Elizabeth (Liz) Monterrey es la primera latina en formar parte de la Junta Escolar de Charlotte-Mecklenburg. Fue juramentada este martes 12 de diciembre en un evento oficial histórico, que se llevó a cabo en el Centro de Gobierno de Charlotte-Mecklenburg, donde llegaron los otros miembros electos, líderes escolares, socios comunitarios y algunos miembros de la comunidad.

En las recientes elecciones locales en el condado de Mecklenburg y la ciudad de Charlotte, Monterrey logró ganar un puesto en la Junta Escolar de Charlotte-Mecklenburg con 38,601 votos. Sobre esta victoria comentó:

“Es un triunfo muy grande para la comunidad latina. Este logro no es mío, es de la comunidad latina y todo el mundo debe estar orgulloso de esto. La representación es muy importante. Quiero que los padres me vean a mí como un apoyo, que vean que hay alguien que está tomando su voz en cuenta y la de sus hijos, pero también les pido que me apoyen, que participen y que no tengan pena de abogar por las necesidades de sus hijos, porque yo no lo puedo hacer sola, me hace falta el apoyo de la comunidad para poder impulsar nuestras necesidades en la comunidad”, dijo Monterrey a La Noticia.