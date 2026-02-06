Invitan a la comunidad latina a participar en un foro este martes 10 de febrero en Charlotte, con algunos de los candidatos demócratas que buscan un puesto en la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, en las próximas elecciones primarias del 3 de marzo.

En el foro participarán los candidatos que buscan representar los Distritos 99, 105 y 106, todos estos ubicados en Mecklenburg y se les conoce por su gran diversidad y presencia de votantes latinos.

Una oportunidad para conocer la postura de los candidatos

El evento, organizado por Freedom Center for Social Justice, Carolina Migrant Network (CMN) y otras 10 organizaciones, busca que los votantes de la región escuchen directamente a los aspirantes sobre temas de interés clave para el futuro de la región, incluyendo su postura frente a políticas migratorias.

“Estamos en una situación muy interesante en nuestra región, y esto forma parte de una estrategia nacional, respecto al papel de las asambleas legislativas estatales para cambiar las leyes y ampliar el alcance del gobierno federal. Aquí están sucediendo muchas cosas a nivel local en las cuales sí podemos influir… Estas son tres campañas que decidirán el destino de los habitantes de Carolina del Norte”, señaló Stefania Arteaga, codirectora de CMN, durante una rueda de prensa virtual que se llevó a cabo el 3 de febrero. Entre los candidatos confirmados para participar en el foro están: Valeria M. Levy y Tucker Neal (ambos buscan representar el Distrito 99, es el noreste de Charlotte: University City).

(ambos buscan representar el Distrito 99, es el noreste de Charlotte: University City). Kelly VanHorn (Distrito 105, representa las ciudades de Mint Hill y partes de Matthews).

(Distrito 105, representa las ciudades de Mint Hill y partes de Matthews). Rodney Sadler (Distrito 106, representa el norte y noroeste de Charlotte. Abarca áreas como Northlake).

Mientras tanto, los actuales representantes en el Distrito 99, Nasif Majeed, y el Distrito 106, Carla D. Cunningham, no han respondido a la invitación, lo que deja abierta la posibilidad de que ellos u otros puedan sumarse a este espacio de diálogo.

Los temas que se tratarán en el foro incluyen inmigración, derechos LGBTQ+, accesibilidad económica y otras prioridades que afectan a las comunidades locales. Los participantes podrán conocer de primera mano sus propuestas, pero además realizar preguntas.

¿Cuándo y dónde será?

El evento es abierto al público, pero debe inscribirse en el siguiente enlace. Allí también podrá redactar las preguntas que quiere hacerle a los candidatos. Se llevará a cabo el martes 10 de febrero de 6:30 p.m. a 9:00 p.m. en Cone University Center de la UNC Charlotte (dentro del Lucas Room). La dirección es 9025 University Rd, Charlotte, NC 28262.

Se recomienda llegar temprano para que su ticket de estacionamiento sea validado gratis.