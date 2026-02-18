La División de Vehículos a Motor de Carolina del Norte (NCDMV) amplió el uso de kioscos de autoservicio en el área de Charlotte. La agencia busca reducir las filas y los tiempos de espera en las oficinas físicas.

Los nuevos kioscos operan dentro de supermercados y algunas sedes del DMV. También permiten realizar trámites fuera del horario tradicional de oficina.

Las máquinas no estarán disponibles los domingos desde la medianoche hasta el mediodía por mantenimiento. El NCDMV impulsa la iniciativa como parte de un programa piloto estatal.

¿Qué trámites puede hacer en los kioscos?

Los usuarios pueden completar varios servicios clave sin cita previa:

Renovar licencia de conducir o su identificación (ID) estatal e imprimir certificado temporal.

e imprimir certificado temporal. Solicitar duplicado de licencia, permiso o ID.

Cambiar dirección en su registro.

Renovar registro del vehículo e imprimir calcomanía y tarjeta.

e imprimir calcomanía y tarjeta. Pagar impuesto de propiedad de un vehículo nuevo.

de un vehículo nuevo. Registrarse para votar (requiere transacción de licencia o ID).

Debe conocer su número de licencia o identificación para completar la mayoría de trámites. No puede renovar en el kiosco si su última renovación ocurrió en línea.

Trámites que NO puede hacer en kiosco

Algunos servicios aún requieren visita presencial a oficina:

Obtener REAL ID.

Cambiar nombre legal.

Solicitar un título nuevo de vehículo.

Otros trámites complejos de registro.

Costos por usar el kiosco

El operador tecnológico Neumo de los kioscos cobra:

$4.95 por transacción.

Más 2 % de cargo por procesamiento de tarjeta.

El estado no recibe ese dinero. La empresa cubre la operación del sistema sin costo inicial para la agencia.

Dónde están los kioscos en Charlotte

Los kioscos del DMV se ubican en supermercados y oficinas locales. Entre los puntos confirmados están:

Harris Teeter – Smith Farm Road (4701 Smith Farm Rd., Charlotte, NC 28216).

Publix – Benfield Road (10110 Benfield Rd., Charlotte, NC 28269).

Harris Teeter – University City Boulevard. (8600 University City Blvd., Charlotte, NC 28211).

Harris Teeter – South Boulevard (2717 South Blvd., Charlotte, NC 28209).

Oficina DMV – Arrowood Road (201 W. Arrowood Rd., Charlotte, NC 28217).

Harris Teeter – Park Road (8538 Park Rd., Charlotte, NC 28210).

Harris Teeter – Sharon Amity (112 S. Sharon Amity Rd., Charlotte, NC 28211).

Harris Teeter – Central Avenue (1704 Central Ave., Charlotte, NC 28205).

La agencia planea agregar más kioscos si aumenta el uso y se cumplen metas de transacciones.

Para muchos conductores, el kiosco puede reemplazar la visita a una oficina del DMV.