“Doce familias dejaron de trabajar, tenían pavor de salir, e incluso no se atrevían a ir a comprar comida. Si la gente no trabaja, se acumula la renta, los servicios y las facturas”. Este es el panorama que describe el pastor Cándido Albino y su esposa y líder comunitaria, Pilar Pérez, sobre miembros de su congregación en la Iglesia Metodista Unida en Hickory Grove.

Este es un ejemplo del creciente temor que sienten las comunidades inmigrantes tras la Operación Charlotte’s Web, que ocurrió del 15 al 21 de noviembre y dejó más de 400 detenciones en la ciudad reina y sus alrededores. Se trata, según los líderes religiosos, de una amenaza silenciosa a la congregación, sin un final a la vista, pero que, en medio de malas noticias, también ha despertado la solidaridad de comunidades de fe.

Un fondo para ayudar a familias inmigrantes

En un esfuerzo por ayudar a estos hogares con inmigrantes indocumentados que, por miedo a operativos migratorios de ICE, dejaron de salir a sus hogares, la Conferencia Oeste de Carolina del Norte de la Iglesia Metodista Unida, activó una ayuda de más de $100,000 que beneficiaría a cientos de familias latinas que asisten a 18 de congregaciones en la zona oeste del estado.

Se trata de un Fondo de Crisis del Ministerio de Inmigrantes de la Junta de Pensiones y Beneficios de Salud de la Conferencia del Oeste de Carolina del Norte, para ayudar a congregaciones a brindar apoyo a vecinos afectados por los operativos migratorios. Los fondos están dirigidos para cubrir:

Asistencia legal

Apoyo para el pago de alquiler o facturas de servicios básicos

Comida

Apoyo a la salud mental

“En tiempos en que muchos inmigrantes enfrentan miedo, incertidumbre y persecución, este fondo es una expresión tangible de nuestro compromiso compartido con la justicia, la misericordia y el valor sagrado de cada hijo de Dios”, indica el comunicado de prensa de la entidad religiosa.

Una amenaza silenciosa a una congregación vulnerable

En Charlotte, uno de los beneficiarios es la Iglesia Metodista Unida en Hickory Grove. Los pastores, Cándido Albino y Pilar Pérez, contaron a La Noticia cómo el miedo a los operativos migratorios ha agravado la situación de su congregación.

“La historia común que escuchamos de las familias es que no podían salir a trabajar. Hubo como 12 familias que no salieron en un mes. Estuvieron en sus casas con miedo. Mucha de nuestra gente vive de cheque en cheque, porque todavía ayudan a gente en sus países y tienen compromisos. Incluso una familia, aun para el 30 de diciembre, no había salido. Es decir, ya son casi dos meses”, comentó Pérez.

El pastor Cándido Albino, quien dirige la iglesia, añadió: “Si no se sale a trabajar, se agotan los recursos, los ahorros y se acumulan los gastos… Tuvimos a un hermano de la iglesia que se devolvió a su país. La situación que estaba viviendo lo llevó a tomar esa decisión. Ya no salía, tenía mucha presión y se aisló tanto que comenzó a rebajar, perdió mucho peso y decidió que volvería a su país, autodeportarse”.

Ayuda para el alquiler, las facturas y comida

Esta iglesia, con los fondos que recibieron, les permitió llevar ayuda a 35 familias con un monto de $250 para cada una para cubrir parte de su alquiler y/o el pago de servicios básicos. Además, gracias a una donación de la línea de supermercados latinos, Compare Foods, se donaron 25 certificados de $100 para comprar comida.

Paralelamente, como parte de un evento anual de Angel Tree y de donaciones de la congregación, la iglesia repartió juguetes para más de 150 niños durante Navidad, pero este año el evento se hizo diferente por temor a que la iglesia fuera un blanco fácil ante operativos migratorios.

“Entre el 70 % y 75 % de las familias beneficiarias eran latinas. Este año la celebración de Navidad fue algo interno, para no poner a la gente nerviosa, y se hizo en dos eventos. Uno el sábado (20 de diciembre) y otro el lunes (22 de diciembre). Hubo seis familias que no fueron como parte de lo mismo”, comentó.

El miedo afecta la participación religiosa

Los espacios que antes se consideraban seguros, como las iglesias o templos, para algunos han dejado de serlo, desde que la administración de Trump anunció su política, que permite a autoridades migratorias ingresar a estos espacios.

Aunque no ha habido informes de redadas de ICE dentro de lugares de culto en Charlotte, la Iglesia Metodista Unida en Hickory Grove, durante y después de la Operación Charlotte’s Web, experimentó un mes de gran incertidumbre.

Durante ese tiempo, la pastora Caitlin Lai apoyó a la congregación, al estar presente en la puerta de la iglesia para monitorear o alertar cualquier situación que pudiera perturbar a la comunidad mientras se celebraban los cultos.

Mientras continúan los desafíos, Pilar añadió que el temor a operativos migratorios afectó la participación de la comunidad en los servicios religiosos desde mediados de noviembre en un 40 %. Incluso durante la época navideña.

“Una congregación que era de 70 personas y el día que más fueron, eran 38 personas, cuando por lo general va muchísima gente, en especial con los eventos de Navidad, Acción de Gracias y los eventos de Póngale Vida a sus Años”, dijo.

"Sabemos que el costo humano de nuestro sistema migratorio roto es real"

El cambió de permitir a agentes ingresar a sitios antes protegidos, alertó a líderes religiosos que desde febrero introdujeron una demanda legal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para frenar redadas en iglesias o templos.

“Sabemos que las personas de fe tienen una amplia variedad de perspectivas políticas. Pero más allá de eso, sabemos que el costo humano de nuestro sistema migratorio roto es real, y el sufrimiento que inflige en nuestras familias inmigrantes y refugiadas no puede ser ignorado… Nuestras políticas migratorias están rotas y no se sigue el debido proceso, se expone la explotación de personas vulnerables”, dijo la Obispa Connie Shelton, representante de la Iglesia Metodista Unida, durante una conferencia de prensa virtual, en la que participaron representantes de 19 denominaciones este 20 de noviembre, cinco días después de iniciado el Operativo Charlotte’s Web.

The post Cómo las iglesias en Charlotte se afirman en solidaridad de la comunidad migrante appeared first on LatidoBeat.

LatidoBeat es una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos.