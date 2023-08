Todavía el calor del verano invita a salir y compartir un rato en familia o entre amigos. Esta semana Charlotte tiene algunas actividades dirigidas a la comunidad LGBTQ+, así como eventos culturales y cinematográficos, que parecen planes ideales.

Festival y Desfile del Orgullo de Charlotte 2023

Comparte en el festival y desfile callejero más grande de Charlotte que regresa a Uptown con motivo de la celebración de más de 20 años de Charlotte Pride y más de 40 años de legado de Pride en Queen City. El Charlotte Pride Festival tendrá dos días de celebración e incluye una variedad de artistas, músicos, bandas y cientos de puestos de vendedores participantes, exhibiciones de arte, organizaciones locales sin fines de lucro, minoristas, un patio de comidas y más.

Al pasar de 2,000 asistentes en 2001 a un récord de 275,000 en el evento del año pasado, el Charlotte Pride es líder en visibilidad LGBTQ en Charlotte y las Carolinas, se consolidó como una organización líder en la lucha de los derechos homosexuales.

Cuándo: Sábado, 19 de agosto - Domingo, 20 de agosto

Horario: Desde las 12:00 m. a 4:00 p. m.

Dónde: Uptown Charlotte

Dirección: N. Tryon Street

Costo: Gratis

Zona juvenil del Museo Levine en Charlotte Pride

El Museo Levine se unirá al Festival del Orgullo de Charlotte el sábado 19 de agosto en el centro de Charlotte en la Zona Juvenil y Familiar en The Green en South Tryon Street. Pase y visite el espacio donde habrá obsequios divertidos y actividades para toda la familia.

Cuándo: Sábado,19 de agosto

Horario: 12:00 - 4:00

Dónde: Uptown Charlotte

Dirección: N. Tryon Street

Costo: Gratis

El orgullo de Gay Men's Chorus of Charlotte (Coro de Hombres Gay de Charlotte)

PROUD es un concierto que llevará a cabo Gay Men's Chorus of Charlotte, con la participación de la legendaria artista drag Patti O'Furniture. Será inspirador y divertido y, sobretodo, promete inflar el orgullo de todos los presentes. Sí, también el suyo. Promete explorar lo que nos enorgullece de nosotros mismos y de los demás, y qué podemos hacer para mejorar el mundo para aquellos que tienen dificultades para adaptarse.

En el evento presentarán canciones como Shalom de Dan Forrest, Proud de Heather Small (del programa de televisión Queer as Folk), A Patch of Light de Jacob Narverud y Does the World Say? por Kyle Pederson. Use el código MS23AX para ahorrar $5 en cada boleto comprado hasta el 8/11.

Cuándo: Viernes, 18 de agosto

Horario: 7:30 p.m.

Dónde: Iglesia Episcopal de San Martín

Dirección: 1510 Calle 7 Este, Charlotte, NC 28204

Costo: $10 a $30:

$30 y $25 - Adultos

$25 y $20 - Mayores (65+)

$20 y $15 - Estudiantes

$10 - Niños menores de 14 años (con la compra de un boleto de adulto, adulto mayor o estudiante) Compra de boletos aquí.

Proyección gratuita de películas comunitarias

Cine Casual Film Series presenta la proyección de películas con temáticas especiales que invitan a la comunidad a discutir luego la experiencia que les deja la producción. Este mes de agosto podrá disfrutar de dos películas de forma gratuita, aunque se recomienda registrarse.

Dónde: Levine Museum of the New South

Dirección: 401 South Tryon Street Charlotte, NC 28202 United

Esta es la programación:

26 de agosto (7:00 p. m.)

El castigo / The Punishment

Chile, 2022 / Drama / Español con subtítulos en inglés / 85 min.

Contada en tiempo real, “The Punishment” comienza con dos padres que buscan a su hijo desaparecido en un bosque chileno. Minutos antes, Ana y Mateo habían dejado solo a su hijo de 7 años a la orilla de la carretera por portarse mal. Mientras lo buscan con la ayuda de un oficial de policía local, la pareja se enfrentará a algunas verdades incómodas sobre su relación y su papel como padres.

Registro gratis aquí.

30 de agosto (6:00 p. m.)

La pecera / The Fishbowl

Puerto Rico, 2023 / Drama / Español con subtítulos en inglés / 92 min.

A medida que su cáncer se propaga, Noelia finalmente decide regresar a su Vieques natal, Puerto Rico, y reclamar su libertad para decidir su propio destino. Se reencuentra con sus amigos y familiares, quienes todavía están lidiando con la contaminación de la Marina de Estados Unidos después de 60 años de prácticas militares.

Registro gratis aquí.

Lagerfest, para los amantes de la cerveza

¡Prepare sus papilas gustativas para un gran espectáculo de cerveza lager! Para celebrar su sexto aniversario, Suffolk Punch Brewing hará un Lagerfest durante todo el día en las tabernas de South End y South Park. Disfrute de cervezas lager de $5, degustación de lagers que apenas están en lanzamiento, música en vivo, pretzels a mitad de precio y obsequios.

Habrá camisetas LAGERFEST gratis a los primeros 100 invitados que compartan la frase clave "We Be Lagerin" con uno de los anfitriones!

Cuándo: Sábado, 19 de agosto

Horario: 10:00 a. m. a 11:30 p. m.

Dónde: South End y SouthPark Taprooms

Dirección: 2911 Griffith St. Charlotte, NC 28203

Costo: Acceso Gratis

Horario de la música en vivo:

South End

12:00 a 2:00 p. m.: La banda de Jake Bartley

3:00 a 5:00 p. m.: Kyle Dills

6:00 a 8:00 p. m.: Rut Spence

South Park

12:00 a 3:00 p. m.: Ephraim Sommers

4:00 a 7:00 p. m.: Los Barones

Reserve un lugar aquí.

Relájese luego de un día de trabajo en The Loop

El jazz y los juegos llegan al sendero urbano 3.2 de SouthPark. Encuentre juegos clásicos como ajedrez, Uno, Guess Who, Sorry y más mientras disfruta de música de jazz en vivo gratis de Troy Conn Trio y Communities In Concert.

Cuándo: Domingo, 22 de agosto

Horario: 4:00 a 7:00 p. m.

Dónde: El césped al lado de Legion Brewing SouthPark.

Dirección: 4250 Calle Congreso, Suite 110, Charlotte, NC 28209

Costo: Gratis

Música en el MET todos los jueves

Únase todos los jueves por la noche para escuchar música en vivo de músicos locales. Disfrute de la comida de los restaurantes de los alrededores, incluidas las bebidas especiales de Dressler's. Hay aparcamiento gratuito y entrada gratuita. Y además, los perros son bienvenidos, pero deben mantenerse con correa en todo momento.

Se invita a la comunidad a conectarse en Facebook para ver las fotos de los eventos.

Cuándo: Cada jueves. Los próximos son: 17 de agosto: Annie Haden/ 24 de agosto: Todd Johnson/ 31 de agosto: Randy Paul & Revelry

Horario: 6:00 a 9:00 p. m.

Dónde: Junto a Dressler's y Clean Your Dirty Face

Dirección: 1111 Metropolitan Avenue, Charlotte, NC 28204

Costo:

SwimCap: Teatro inmersivo que celebra el renacimiento de la natación negra

Viva una noche de teatro inmersivo que celebra el renacimiento de la natación negra. SwimCap es posible gracias a una asociación con Evolutionary Aquatics. Esta obra deconstruye los mitos culturales y crea nuevos rituales de agua que empoderan a los habitantes de Charlotte para flotar hacia un futuro equitativo.

Cuándo: Varias fechas y horarios disponibles: Viernes 18 de agosto, 7:30 a 9:00 p. m./ Sábado 19 de agosto, 2:00 a 3:30 p. m./ Sábado 19 de agosto, 7:30 a 9:00 p. m./ Domingo 20 de agosto, 2:00 a 3:30 p. m./ Domingo 20 de agosto, 7:30 a 9:00 p. m.

Dónde: Iglesia Brooklyn Grace AME Zion

Dirección: 219 S Brevard St Charlotte, NC 28202

Costo: $20