Ruby Little recuerda cuando comenzó a notar cambios en su comunidad: las nuevas construcciones, el tren ligero en funcionamiento, el parque siendo limpiado.

Desde su modesta casa construida por Habitat for Humanity en North Caldwell Street, la mujer de 67 años ha visto cómo su vecindario ha evolucionado de clase trabajadora a uno que se ha vuelto más gentrificado y más costoso.

“En general, me gusta más. No se puede detener. La gente sabía que iba a evolucionar y cambiar”, dijo Little, refiriéndose a los legisladores. Pero en cuanto a ella y sus vecinos, agregó: “Nosotros simplemente no lo sabíamos”.

Justo fuera del centro de Charlotte, el vecindario fue uno de los primeros proyectos de la oficina de la región de Habitat Charlotte, que abrió en 1983. Mientras que el afiliado principalmente construyó casas en el oeste de Charlotte, en 1987 albergó un Proyecto Carter en Optimist Park. Allí, 350 voluntarios, incluido el expresidente Jimmy Carter y la fallecida primera dama Rosalynn Carter, construyeron 14 casas en cinco días.

Esas viviendas de Habitat en Optimist Park no tenían restricciones de escritura en lo que a menudo eran hipotecas de 15 y 20 años. Eso significaba que una vivienda de Habitat comprada por un promedio de $35,000 puede venderse al precio del mercado en cualquier momento. Algunas viviendas de Habitat que fueron designadas como asequibles hace unos 40 años han sido revendidas por los propietarios a precio de mercado, algunas por más de $300,000, considerablemente más alto que su precio inicial.

Eso ciertamente benefició a los propietarios, pero ha sido difícil mantener el vecindario asequible para futuros residentes. En respuesta, en 1992 Habitat comenzó a agregar varias restricciones y cláusulas a sus escrituras.

Estas restricciones ahora se colocan en todas las viviendas nuevas, la mayoría de las cuales tienen hipotecas de 30 años. La restricción le da a Habitat el primer derecho para comprar la casa si el propietario quiere venderla, dijo la directora ejecutiva Laura Belcher al Charlotte Observer en un correo electrónico. En el 2016, Habitat agregó una cláusula que le permite recolectar parte de la apreciación si se vende antes de que se pague la hipoteca de 30 años.

Eso no ha sucedido mucho aún, dice Habitat, porque es una política relativamente nueva y los propietarios de Habitat tienden a quedarse en sus casas por mucho tiempo.

El propietario debe ocupar la casa y no tener inquilinos para que Habitat la compre. Cuando Habitat recompra la casa, hace pequeñas reparaciones y luego vuelve a venderla a otra familia calificada por ingresos de Habitat, por debajo del 80 % del ingreso medio del área, manteniendo la vivienda y el vecindario asequibles.

“Las herramientas actuales que protegen la asequibilidad a largo plazo no estaban en su lugar cuando se construyó Optimist Park en 1987”, dijo Belcher. “Hemos modificado y ajustado nuestras cláusulas de asequibilidad y restricciones de escritura para preservar una mayor asequibilidad a largo plazo”.

Consideremos la casa de Frank DuPont en Julia Maulden Place, construida durante el proyecto de 1987. La vendió en el 2022 por poco menos de $300,000 y obtuvo una gran ganancia de los $35,000 que pagó por ella. La casa está tasada en más de $366,000, según los registros de la oficina de tasación del condado de Mecklenburg.

DuPont, de 71 años, dijo que vender la casa tuvo sus pros y sus contras. Compró otra casa con efectivo y pagó algunas deudas.

“¿Por qué querría mudarme?” dijo DuPont, recordando lo mucho que le gustaba estar cerca del centro. “Podía ir a mi iglesia en unos seis minutos, justo en la esquina de Davidson y Ninth Street. Puedo ir a pie al trabajo, ir a pie a mi iglesia, ir al centro, ir a cualquier lugar que quiera. No tenía motivos para mudarme”.

Pero DuPont sintió que con personas nuevas mudándose con casas más grandes y planeando una asociación de vecindario con nuevas reglas sobre cómo debería lucir el frente de una casa, Optimist Park ya no era para él.

Ruby Little dice que no tiene planes de mudarse y espera pasar sus posesiones a sus hijos cuando hereden la casa. Otras antiguas casas de Habitat, incluidas dos en Julia Maulden Place y algunas en North Caldwell Street, han sido vendidas y reemplazadas por casas más grandes, más caras, townhomes o dúplex.

Una casa, en 1608 Julia Maulden Place, se vendió a una familia en 1989 por $38,400, según los registros de escrituras del condado. Los registros del condado muestran que la familia vendió la propiedad en el 2020 a un inversionista. La casa fue demolida en el 2021 y en ese momento tenía un valor tasado de $130,500. Se ha construido un nuevo townhome de tres pisos en esa misma parcela y se vendió en el 2022 por $1.3 millones, según los registros del tasador del condado.

Charlotte Habitat ha construido alrededor de 1,500 viviendas desde 1983. Si bien la gran mayoría tiene restricciones de escritura, es difícil decir cuántas tienen qué disposiciones, porque las restricciones de escritura evolucionaron con el tiempo, dijo Belcher.

Belcher agregó que cuanto más tiempo un propietario de Habitat permanezca en su hogar, mayor será la parte de la apreciación que pueda conservar.

En octubre, una nueva generación de familias comenzó a acumular patrimonio en otra parte de la ciudad, ya que Habitat reanudó la construcción en otro gran proyecto: The Meadows at Plato Price. El sitio, donde una antigua escuela de la época de la segregación del mismo nombre permaneció hasta 1966, estuvo vacante hasta la década de 1980 cuando la ciudad se hizo cargo, y más tarde lo donó a Habitat.

Kee'a Carroll, madre soltera de dos adolescentes, fue una de las que ayudaron con la construcción. Después de vivir en un apartamento durante una década, Carroll espera mudarse a una casa permanente a principios del próximo año.

El Observer habló con Carroll, Little y su hija Rachel, y con DuPont sobre sus experiencias con las casas construidas por Habitat.

Creciendo con Habitat

Rachel Little recuerda los aspectos positivos y negativos de crecer en Optimist Park a finales de la década de 1980. Sus padres, Ruby y Jimmy Little, compraron una casa en 1988 en North Caldwell con la ayuda del programa de Habitat y subsidios por $32,500, según los registros de escrituras del condado de Mecklenburg.

La zona era una antigua comunidad de trabajadores de fábrica, pero estaba cerca del centro de la ciudad.

“Era hermoso donde construyeron justo en la ciudad. Sé que en ese momento no podían haber sabido lo que sería ahora, pero prácticamente urbanizó la zona”, dijo la mujer de 37 años al Charlotte Observer. “Fuimos el primer conjunto de casas. Honestamente, marcó el tono para la zona”.

Debido a que era una comunidad de Habitat, las familias fueron patrocinadas por iglesias y otros programas, dijo Rachel Little, y recordó que la invitaron a un campamento de verano y a otras cosas.

En un lado de la casa de sus padres, había un almacén. Solían entrar y salir grandes camiones de 18 ruedas del vecindario. En el otro lado, solo terreno abierto. Al otro lado de la casa, había un conjunto de rascacielos y otras cuatro casas frente a ellos.

Dijo que vivían personas de diversas nacionalidades: camboyanos, vietnamitas y otros.

“Era un ambiente mixto, pero a nuestro alrededor, era predominantemente blanco”, dijo Rachel Little. “Éramos el grupo de personas negras, las familias negras, por así decirlo”.

Tener a Habitat creó estabilidad, dijo Rachel Little. Ha trabajado en varios empleos, desde maestra de escuela hasta camionera.

“El ambiente de la comunidad era increíble”, dice Mark Davis, de 60 años, quien trabajó como voluntario en una iglesia episcopal local para ayudar a las familias de Habitat durante la década de 1990. “Solíamos caminar por las casas, visitando a la gente. Conocíamos a casi todos en cada bloque. Era genial. Obviamente, eso ha cambiado”.

Little regresó recientemente a casa para cuidar mejor a su madre, quien está enferma. La propietaria de segunda generación dice que no se ve afectada por el rápido desarrollo que ocurre alrededor de su querido vecindario y no lo ve como gentrificación. Habitat siempre ha estado ahí para su familia y el condado de Mecklenburg y el estado ayudan con programas de alivio fiscal para contrarrestar el aumento de los valores de propiedad.

“Para mis padres y para mí, Habitat fue como el peldaño ... que sigue subiendo, honestamente”, dijo. “No es lo que sucede, sino lo que haces después de que sucede. Estoy agradecida de que algunas de estas áreas finalmente estén siendo levantadas”.

‘Me quedé sin palabras’

Después de que Frank DuPont se mudó a su casa de Habitat en 1987, pasaba muchos fines de semana trabajando en su jardín delantero. Una vez, mientras manejaba una sopladora de hojas, vio dos autos negros circulando por el callejón sin salida cerca de su lote en la esquina de la calle 19 y Julia Maulden Place.

Recordó no conocer a nadie con esos autos elegantes, del tipo que había visto en un desfile de vehículos. Deben estar yendo a otra casa, pensó. Pero los autos se detuvieron frente a él.

El conductor salió y paseó para abrir la puerta trasera del lado del pasajero.

“Y Rosalynn Carter salió. Ella comenzó a caminar por la acera”, recordó DuPont. “Conocía su rostro, y tuve que pensar por un minuto: ¿La esposa del presidente viene a visitarme?”

Fue uno de varios grandes momentos que DuPont y su esposa, Diane, experimentaron mientras eran propietarios de Habitat.

El feliz encuentro con la fallecida primera dama no fue su primer encuentro con ella. Cuando los Carter vinieron a construir viviendas en 1987, los DuPont y otros trabajaron junto a la pareja, construyendo las casas y su futuro. Esta vez, la primera dama simplemente estaba comprobando.

“Dijo que solo estaba pasando y, '¿cómo va la casa?' y si necesitaba algo. Me quedé sin palabras”, dijo.

DuPont dijo que realmente apreciaba que Habitat diera “esperanza” a una pareja joven, especialmente porque tenían muy poco historial crediticio, dijo.

DuPont continuó ayudando a construir casas para Habitat durante los siguientes 13 años, trabajando como gerente de sitio para la organización sin fines de lucro.

Vender su casa lo ayudó financieramente, pero “absolutamente” no era algo que planeaba hacer.

Dice que Habitat podría involucrarse más en la vida de los propietarios después de que compran las casas y hacerles seguimiento, como lo hizo Rosalynn Carter. Quizás la organización sin fines de lucro podría encontrar una manera de preservar la comunidad como un vecindario de Habitat para siempre, para que cuando nuevas familias se muden, siga siendo asequible, dijo.

“Si el hombre puede enviar esa nave espacial allí arriba”, dijo, refiriéndose a cuando vio una misión de la NASA en televisión, “seguramente el hombre puede encontrar una manera de salvar el vecindario de Habitat for Humanity. Poner el esfuerzo en ello”.

“Lo que estamos haciendo hoy ayuda a mantener las viviendas asequibles durante más tiempo que cuando comenzamos”, dijo Belcher en un correo electrónico.

‘He sobrevivido peores cosas’

Fue la tercera negativa para Kee'a Carroll cuando su solicitud de una casa de Habitat for Humanity fue rechazada el año pasado. Con sus hijas adolescentes creciendo, además de trabajar y estudiar, fue incómodo, de nuevo.

Pero Carroll estaba acostumbrada a estar incómoda.

Creció en la ciudad de Nueva York y nunca tuvo un hogar permanente mientras su familia se mudaba. Asistió a cuatro escuelas secundarias. Se mantuvo alejada de hacer nuevos amigos, sabiendo que estaría en una escuela diferente para el próximo otoño.

Como adulta, Carroll huía de una relación abusiva cuando llegó a Charlotte hace más de una década. Se quedó en la casa de un familiar. Trabajaba en dos empleos y se esforzaba por manejar todo.

“Dormíamos en un colchón”, que no tenía armazón y estaba en el suelo, dijo.

Un encuentro casual con un vecino llevó a conectarse con Charlotte Family Housing y al apartamento en el que ha vivido desde el 2012. Pero se le hacía más difícil manejar las cosas, con sus hijas, ahora de 14 y 15 años, necesitando más espacio.

Decidida a perseverar, Carroll, de 39 años, finalmente está viendo algo de éxito. Recibió un aviso a principios de este año de que Habitat aprobó su solicitud y ahora está entre docenas de familias que reciben nuevas viviendas de Habitat en The Meadows at Plato Price.

“He estado trabajando tan duro y como madre soltera, es una lucha cada día, simplemente levantarte y hacer las cosas que necesitas hacer para tus hijos, para ti misma”, dijo. “En realidad, si simplemente no me rindo, eso es todo. Vengo de una madre fuerte, una línea fuerte de mujeres. Y no voy a dejar que me venza. He sobrevivido peores cosas”.

Carroll ha estado registrando horas de equidad en sudor durante la mayor parte de un año para ganar un terreno. Además de las horas para ayudar a construir la casa, Carroll también hará horas de voluntariado en la tienda ReStore de Habitat.

“El recurso es realmente agradable porque para mí es un Goodwill de alta gama, en cierto sentido”, dijo Carroll al Charlotte Observer. “Las personas van allí y llevan muebles y otras cosas allí, y simplemente entras y ayudas a organizar las cosas. Ayudas a los clientes y demás, lo cual es bastante simple”.

Encontrar tres o cuatro horas a la semana para hacer eso fue el mayor desafío. Como está obteniendo una casa completamente nueva, Carroll necesitaba ganar al menos 300 horas.

“Para mí, realmente no importaba, si estaba renovada o si era completamente nueva, realmente no me importaba”, dijo ella. “Solo quería un hogar”.

