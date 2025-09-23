El Festival Latinoamericano de Charlotte celebró su 35ª edición, y como todos los años, fue un evento lleno de música, danza y cultura que reunió a la comunidad para celebrar sus raíces latinas.

Este año, nuevamente el Ballantyne’s Backyard se transformó en el epicentro de la diversidad, ofreciendo una experiencia única para todas las edades. Según datos de la Coalición Latinoamericana, organizadores del evento, el festival alcanzó una cifra de más de 7,000 asistentes.

Este festival se llevó a cabo el sábado 20 de septiembre desde las 12:00 p.m. con un desfile de banderas de los países latinos y continuó hasta el anochecer con espectáculos en vivo de artistas locales, nacionales e internacionales y muchos bailes.

Además, en su tradicional Plaza Latinoamericana, los asistentes recorrieron diferentes carpas decoradas con la cultura, colores, objetos y exhibiciones de los 16 países participantes, este año fueron: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Otros de los aspectos destacados del evento fue que la comunidad degustó platillos y postres de diversos países como alfajores argentinos, café cubano, empanadas colombianas, tacos, chicha venezolana, aguas frescas, sodas de Perú, entre otras alternativas.

Galería del Festival Latinoamericano 2025