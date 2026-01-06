¿Estás buscando clases gratuitas de inglés en Charlotte? Si deseas mejorar tus habilidades en el idioma, hay varias opciones disponibles para ti en 2026. Desde clases en línea con apoyo virtual hasta sesiones presenciales en bibliotecas locales, puedes encontrar el formato que mejor se adapte a tu estilo de aprendizaje con este listado que te trae La Noticia.

Clases gratuitas de inglés La Coalición Latinoamericana junto al apoyo del Central Piedmont Community College (CPCC) estarán ofreciendo clases de inglés online gratis. Sin embargo, debe registrarse en persona. Fecha : del 12 de enero al 6 de marzo

: del 12 de enero al 6 de marzo Inscripción : hasta el 9 de enero

: hasta el 9 de enero Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección: 4938 Central Ave., Suite 101, Charlotte, NC 28205

Clases gratuitas de inglés en línea El Puente Hispano ofrece clases gratuitas de inglés para quienes vivan en el condado de Cabarrus. Estas les permitirán aprender a su propio ritmo con apoyo virtual y recibir clases según su nivel de conocimiento. Están dirigidas a mayores de 16 años y debe tener un dispositivo electrónico como computador o teléfono. Fecha : las clases inician el 12 de enero

: las clases inician el 12 de enero Inscripción : hasta el 9 de enero

: hasta el 9 de enero Horarios de clase : Las sesiones serán lunes, martes o miércoles, según su nivel de inglés y el apoyo con maestros de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., según sus necesidades.

: Las sesiones serán lunes, martes o miércoles, según su nivel de inglés y el apoyo con maestros de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., según sus necesidades. Lugar : en línea

: en línea Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Más información, llamando al 980-389-0615.

Clases de inglés a bajo costo El Centro Hispano está ofreciendo clases virtuales de ESL (Inglés como Segundo Idioma) a bajo costo ($50). Los grupos serán divididos por nivel básico, intermedio (Nivel 1) y avanzado (Nivel 2) y contará con apoyo virtual. Fecha : las clases inician el 12 de enero

: las clases inician el 12 de enero Inscripción : hasta el 9 de enero

: hasta el 9 de enero Horarios de clase : Las sesiones serán lunes y miércoles o martes y jueves, según su nivel de inglés.

: Las sesiones serán lunes y miércoles o martes y jueves, según su nivel de inglés. Lugar : en línea

: en línea Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Más información, llamando al 980-389-0615.

Grupos de conversación en la biblioteca de Charlotte Practica tus habilidades de hablar y escuchar en inglés en un ambiente relajado de grupo. No hay conferencias, solo conversación y todos los estudiantes de inglés son bienvenidos. Fecha : todos los jueves (desde el 8 de enero)

: todos los jueves (desde el 8 de enero) Horario : 11:00 a.m. a 12:15 pm.

: 11:00 a.m. a 12:15 pm. Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Lugar : Pineville Library

: Pineville Library Dirección: 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134 (En el cuarto de estudio 3) Fecha : todos los martes (desde el 13 de enero)

: todos los martes (desde el 13 de enero) Horario : 5:45 p.m. a 6:45 pm.

: 5:45 p.m. a 6:45 pm. Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

Clases básicas o para nuevos hablantes de inglés (no requiere inscripción, solo asistir) Fecha : todos los lunes (desde el 12 de enero)

: todos los lunes (desde el 12 de enero) Horario : 1:00 p.m. a 2:30 pm.

: 1:00 p.m. a 2:30 pm. Lugar : South County Regional Library

: South County Regional Library Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277

Clases intermedias/avanzadas (no requiere inscripción) Fecha : todos los jueves (desde el 8 de enero)

: todos los jueves (desde el 8 de enero) Horario : 11:00 a.m. a 12:00 pm.

: 11:00 a.m. a 12:00 pm. Lugar : South County Regional Library

: South County Regional Library Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277

Para todos los niveles (no requiere inscripción) Fecha : todos los lunes (desde el 12 de enero)

: todos los lunes (desde el 12 de enero) Horario : 6:00 p.m. a 7:00 pm.

: 6:00 p.m. a 7:00 pm. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

International House: Un espacio gratuito para aprender inglés International House ofrece clases de inglés diseñadas para ayudar a los inmigrantes a mejorar sus habilidades lingüísticas, facilitando su integración en la comunidad y mejorando sus oportunidades laborales y educativas. Estas se dividen en diferentes niveles y son 100 % gratuitas. Horarios : 9:30 a.m. a 11:30 a.m. o 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 9:30 a.m. a 11:30 a.m. o 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Días : de lunes a jueves. Los días varían según el nivel designado

: de lunes a jueves. Los días varían según el nivel designado Inicio de clases : Ciclo 1 (20 de enero al 26 de marzo). Ciclo 2 (4 de mayo al 9 de julio). Ciclo 3 (14 de septiembre al 19 de noviembre)

: Ciclo 1 (20 de enero al 26 de marzo). Ciclo 2 (4 de mayo al 9 de julio). Ciclo 3 (14 de septiembre al 19 de noviembre) Observación : Es necesario realizar un registro y prueba virtual de nivelación a través del siguiente enlace. Y luego asistir a una orientación.

: Es necesario realizar un registro y prueba virtual de nivelación a través del siguiente enlace. Y luego asistir a una orientación. Las clases son en las instalaciones de International House, en 1611 East 7th Street, Charlotte, NC 28204.

Actualmente, la institución se encuentra aliada con las bibliotecas de Charlotte Mecklenburg, en donde ofrecen clases en diferentes horarios y ubicaciones. Una de ellas es: Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Horario : de lunes a jueves de 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: de lunes a jueves de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Inicio : del 20 de enero hasta el 26 de marzo

: del 20 de enero hasta el 26 de marzo Orientación : jueves 15 enero de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

: jueves 15 enero de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Inscripción en el siguiente enlace.