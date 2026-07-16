Más de 2,000 menores de edad son sospechosos de cometer incidentes criminales en lo que va de 2026. Los datos del reciente Informe Semestral de Seguridad del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) muestran que, en promedio, un joven es sospechoso de cometer delitos cada dos horas.

Aunque las estadísticas de este reporte muestran una reducción general en los delitos, las autoridades mantienen la preocupación por un indicador específico: el aumento de incidentes con armas de fuego donde los sospechosos son jóvenes, entre otros incidentes cometidos por jóvenes; entre estos se encuentran los encuentros ilegales o fiestas clandestinas.

Delitos juveniles en cifras

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, el número de menores identificados como sospechosos de incidentes criminales disminuyó un 15 %, al pasar de 2,358 casos en 2025 a 2,010 en 2026. Sin embargo, la jefa del CMPD, Estella Patterson, destacó que la violencia armada entre jóvenes continúa siendo un desafío.

El dato que más preocupa es el aumento de 58 % en los incidentes de agresión agravada con arma de fuego donde el sospechoso es un menor. Pasaron de 31 casos a 49.

Mientras que los incidentes de agresión agravada con arma de fuego con menores como víctimas sumaron 158 casos en lo que va de 2026, un promedio de aproximadamente 6 casos por semana.

“Sabemos que cada junio, cuando suena la última campana del año escolar, los jóvenes de Charlotte reciben dos cosas que probablemente desean mucho: libertad y tiempo. Sin la estructura del salón de clases, los jóvenes tienen más movilidad y también pueden estar más expuestos a situaciones que podrían desviarlos del camino correcto”, mencionó Patterson.

Redes sociales y fiestas clandestinas

Otra preocupación de las autoridades son los constantes eventos masivos y reuniones ilegales entre menores de edad en espacios públicos. Patterson destacó que el sábado 11 de julio se realizó un operativo en University City Boardwalk tras detectar en redes sociales una convocatoria para un "teen takeover".

El despliegue permitió dispersar a más de 200 menores; 12 fueron arrestados, nueve de ellos por violar el toque de queda, y 10 padres fueron citados por contribuir a la delincuencia de un menor. Durante el operativo se descubrió que uno de los jóvenes tenía un arma de fuego oculta.

Solo la semana anterior, durante la celebración del 4 de julio en el centro Charlotte, CMPD arrestó a 39 personas, incluidos 21 menores de edad. Entre los cargos más frecuentes estuvieron violación del toque de queda, riña, posesión de arma de fuego y resistirse a la autoridad.

¿Cómo funciona el toque de queda en Charlotte?

Ante estos incidentes, la jefa Estella Patterson reiteró su apoyo a modificar el horario del toque de queda para menores. La propuesta ya fue presentada al Comité de Seguridad Pública y ahora deberá ser votada por el Concejo Municipal

Actualmente, el toque de queda es de:

10:00 p.m. a 6:00 a.m. para menores de 13 años y de 11:00 p.m.

y de 11:00 p.m. 6:00 a.m. para jóvenes de 13 a 15 años.

Los jóvenes de 16 y 17 años no tienen esta restricción

La propuesta es un toque de queda único a las 9:00 p.m. para todos los menores de 18 años.