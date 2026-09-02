Un jurado federal en Charlotte declaró culpables a William Stanley, de 25 años, y Heather Morrow, de 45, la tarde del 2 de septiembre, por interferir con agentes federales migratorios.

El caso surgió por un incidente ocurrido el 16 de noviembre de 2025 en las instalaciones de ICE/ERO en Charlotte. En ese momento se llevaba a cabo el operativo de arresto migratorio Charlotte’s Web.

Según fiscales federales, ambos bloquearon accesos a la propiedad mientras agentes de deportación intentaban realizar sus funciones oficiales.

Morrow también fue declarada culpable de agredir e interferir con un agente federal. El jurado absolvió a Stanley de ese cargo específico.

¿Qué ocurrió frente a las instalaciones de ICE?

Según documentos judiciales y pruebas presentadas durante el juicio, Stanley y Morrow ingresaron deliberadamente a la propiedad federal.

El lugar alberga las instalaciones de Immigration and Customs Enforcement/Enforcement and Removal Operations (ICE/ERO) en Charlotte.

Los fiscales señalaron que los acusados y otras tres personas colocaron conos en la entrada y formaron una cadena humana.

Con esta acción bloquearon el ingreso de agentes migratorios de deportación que conducían vehículos oficiales.

Además, el vehículo de Morrow estaba estacionado en el carril de salida, lo que impedía que otros automóviles abandonaran la propiedad.

Stanley intentó detener vehículo de agentes migratorios

Las pruebas mostraron que Stanley se colocó frente al vehículo oficial de los agentes migratorios. Posteriormente, puso sus manos sobre el capó para impedir que el vehículo ingresara, según los fiscales.

Cuando el agente intentó arrestar a Stanley, Morrow agarró al oficial por el hombro, de acuerdo con las pruebas presentadas.

El jurado consideró esa acción como interferencia y agresión simple contra un funcionario federal mientras realizaba sus labores.

Planean apelar el fallo

Durante el juicio tuvo especial importancia un video grabado con un teléfono celular, que mostró la interacción entre los manifestantes y los agentes. Los oficiales también fueron interrogados sobre si dieron órdenes verbales para que los manifestantes se retiraran antes de utilizar la fuerza.

La defensa cuestionó la versión de uno de los agentes y sostuvo que su relato cambió después de hacerse público el video. Según los abogados, inicialmente afirmó que Morrow había saltado sobre su espalda, pero posteriormente dijo que simplemente lo había tocado.

Un agente también declaró que Stanley golpeó la ventana de su vehículo oficial y luego se negó a cumplir las órdenes durante su arresto.

Stanley y Morrow permanecen en libertad bajo fianza mientras esperan la siguiente etapa del proceso judicial. Las autoridades todavía no han establecido una fecha para las sentencias. El equipo legal de Morrow anunció que planea apelar.