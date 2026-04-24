Falta de personal, bajos salarios y rotación constante de personal afectan la seguridad de trabajadores y pasajeros del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT). Este es el reclamo que hicieron alrededor de 30 manifestantes desde el Fairfield by Marriott Inn & Suites Charlotte Airport este 24 de abril.

Hasta 15 minutos para limpiar un avión

Con la temporada alta de viajes a la vuelta de la esquina debido a las vacaciones de verano, los trabajadores temen que la presión pueda aumentar, en especial cuando tienen solo entre 15 y 20 minutos para limpiar, inspeccionar y dejar listos aviones con más de 150 asientos.

“Nosotros no tenemos el tiempo suficiente para ejercer nuestro trabajo como tenemos que ejercerlo. En primer lugar, estamos bajo una presión muy grande para preparar el avión en pocos minutos. Aparte de eso, nos ponen a hacer supervisión e inspección en el avión sobre artículos que no son de la aeronave y nos atrasan”, comentó Melvin Larios, originario de Costa Rica, quien se dedica al mantenimiento de las cabinas y el chequeo de seguridad.

Añadió que, además de limpiar los residuos que dejan los pasajeros, su labor es buscar elementos que esconde la aerolínea para poner a prueba a los trabajadores.

“Son trampas o artículos que la compañía pone para ver si limpiamos bien. Es un juego del gato y el ratón y nos perjudica porque tenemos la presión de que si no encontramos estos artículos dos veces, somos despedidos”, dijo Melvin.

¿Cuáles son las condiciones de los trabajadores?

Según un informe reciente del mayor sindicato de trabajadores de servicios inmobiliarios 32BJ SEIU, las condiciones laborales en el aeropuerto son cada vez más insostenibles y comprometen la seguridad en el aeropuerto. El reporte precisa que:

El 71 % de los empleados va a trabajar enfermo por falta de días libres o de enfermedad pagados.

o de enfermedad pagados. 74 % tiene problemas para cubrir sus necesidades básicas.

básicas. 19 % duerme en autos o hoteles por no poder pagar vivienda.

o hoteles por no poder pagar vivienda. 80 % de los limpiadores de cabina no pueden limpiar los aviones como fueron entrenados.

67 % siente presión para trabajar más rápido por la falta de personal.

por la falta de personal. 88 % de los asistentes de sillas de ruedas reportan problemas con los equipos, como frenos rotos, manubrios defectuosos y sillas inseguras que no soportan el peso de los pasajeros.

Este informe se basa en una encuesta a trabajadores del aeropuerto que brindan asistencia en sillas de ruedas y limpieza de cabinas, empleados por contratistas de American Airlines como ABM y Prospect Airport Services.

Bajos sueldos afectarían seguridad en los aviones

Enrique López Lira, economista de UC Berkeley Labor Center y parte del sindicato, explicó: “Si los sueldos que ganan son muy bajos, no pueden mantener a su familia. Esto causa estrés y hace que dejen el trabajo. Entonces se van aquellos trabajadores que tienen experiencia y esto daña la seguridad del público… Se estima que en Carolina del Norte una persona sin hijos debe ganar entre $24 y $25 la hora en Charlotte y, si estás casado o con un hijo, debería ser mucho más”.

Al respecto, José Soteldo, un venezolano, quien trabaja en el aeropuerto desde hace cuatro meses, cuenta cómo en este corto tiempo ha presenciado situaciones como:

Rotación constante de personal.

de personal. Trabajadores que renuncian a las tres semanas .

. Compañeros que no pueden costear servicios básicos.

“Yo pago una habitación y a veces tengo que acumular dos semanas para pagar al final de mes comida y cosas que uno necesita al día a día. No tengo PTO (en español, Tiempo Libre Remunerado), entonces, si me enfermo, no puedo faltar o me quedo sin pago; tampoco uno tiene seguro”, dijo.

“Se merecen mejores sueldos”

Esto llevó a alrededor de 30 trabajadores, activistas y líderes locales, como los concejales municipales Dimple Ajmera y JD Mazuera Arias, a reunirse este viernes 24 de abril a las 11:30 en el hotel ubicado en 2220 W Tyvola Rd, Charlotte, NC 28217.

“Se merecen mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo y beneficios. Estos trabajadores hacen que el aeropuerto funcione. Yo creo que hay una manera a través de nuestro acuerdo y contrato para demandar mejores sueldos y condiciones”, comentó JD Mazuera Arias a La Noticia.

Con el contrato de arrendamiento de American Airlines por vencer el 30 de junio de este año, los trabajadores afirman que es una oportunidad para que la ciudad eleve los estándares, reduzca la rotación de personal y mejore la seguridad y el servicio para los pasajeros.

Desde hace cuatro años, los trabajadores del aeropuerto continúan pidiendo condiciones justas; el informe indica que las actuales circunstancias han llevado a empleados a durar menos de un año. Explican que, debido a esto, no se cuenta con empleados con experiencia para mantener un espacio seguro y confiable para los pasajeros.