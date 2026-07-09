En medio de la temporada de verano, cuando aumentan las actividades al aire libre, los viajes y las reuniones familiares, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) compartió con La Noticia una serie de recomendaciones de seguridad para ayudar a los latinos a prevenir delitos y reducir el riesgo de convertirse en víctimas de la delincuencia.

En enero de este año, CMPD reportó que los robos contra la propiedad y el robo de vehículos disminuyeron en 2025 respecto al año anterior. Sin embargo, el departamento insiste en que la prevención sigue siendo clave.

Ante esto, el oficial Ricardo Aquino, de la Unidad de Enlace Comunitario de CMPD, compartió las siguientes recomendaciones:

Asegure puertas y ventanas

“A pesar de que las puertas y la ventana tengan seguro, si tienen cortinas, ciérrelas. No la dejen abierta donde alguien pueda ver dentro de la casa. Otra recomendación sería no dejar llaves de las residencias ocultas fuera de las residencias, ya que cualquier persona por curiosidad puede encontrarlas y tener acceso a su casa. En cambio, recomienda entregar una copia de la llave a alguien de confianza”, comentó el oficial.

Deje una luz encendida

Para dar la impresión de que la vivienda está ocupada o pida a un conocido que estacione un vehículo en la entrada si es posible para dar apariencia de actividad.

No publique sus vacaciones en tiempo real.

“Tome fotos, diviértase. Postee luego de que regrese de vacaciones y publique sus fotos, ya que si hace post en tiempo real, es una indicación de que usted estará fuera de su hogar por un tiempo, el cual indica que es un tiempo bueno para que una persona sea intrusa en su hogar”, añadió Aquino.

Reporte cualquier señal de intrusión

“Si llega de vacaciones y siente que su casa está en disturbio o que alguien estuvo dentro de su hogar, llama al 911 y repórtelo. Es importante que la policía haga estos tipos de reportes para tener un récord de qué incidentes ocurren en su vecindario”, cerró.

Además de las recomendaciones compartidas por el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), existen otras medidas sencillas que pueden ayudar a reducir riesgos y proteger la vivienda durante una ausencia prolongada. Entre estos se encuentran:

Avise a un vecino de confianza: Informe a alguien cercano que estará fuera de la ciudad para que pueda estar atento a movimientos inusuales, recoger correspondencia o avisar si ocurre algo extraño. De esta forma también evita acumular cartes o paquetes que den la señal de que su vivienda está vacía.

Revise el sistema de seguridad antes de salir. Si cuenta con alarma, cámaras o sensores de movimiento, asegúrese de que estén funcionando correctamente.

Tome fotografías del estado de su vivienda antes del viaje. Puede ser útil para documentar pertenencias o facilitar reportes en caso de daños o robos.

Mantenga sus documentos importantes seguros. Guarde pasaportes, documentos de identidad y papeles sensibles en un lugar protegido antes de salir.