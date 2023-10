El 7 de noviembre los votantes elegirán a tres miembros de la Junta Escolar de Charlotte-Mecklenburg, entidad que determina las políticas que afectan el presente y futuro de los estudiantes y sus familias. Pese a que 30 % de los estudiantes en las escuelas del distrito son latinos, solo hay una candidata latina (de 14) para este puesto, se trata de Liz Monterrey.

La Noticia entrevistó a Monterrey, quien cuenta con estudios en Filosofía y Finanzas en la Universidad de Florida y una maestría en Administración de Empresas y Mercadeo en la Universidad Internacional de Florida. Monterrey cuenta con 13 años trabajando con varias corporaciones.

“Se dice que se necesita experiencia en educación, pero yo creo que no hace falta. Yo no voy a ser maestra, yo no voy a hacer currículum, eso no es trabajo de la Junta Escolar, es asegurarnos de que el Superintendente esté haciendo su función correctamente… Mi visión es que todos los estudiantes latinos tengan las mismas oportunidades”, comentó.

Según el Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS), el 30.1 % de los estudiantes en el año lectivo 2023-2024 son latinos, con más de 43,040 alumnos. “Tenemos 181 escuelas y nueve representantes (en la Junta), yo sería la única que estará representando a los latinos si soy electa. Voy a ser una minoría peleando por otra”, indicó. “Me da miedo y tristeza de que no hay nadie que tenga planes por nosotros”, dijo.

Activistas y miembros de la comunidad latina se reunieron en el edificio de Hal Marshall en el centro de Charlotte para votar e invitar a otros latinos a ejercer su derecho al sufragio (Foto: La Noticia).

La Noticia: ¿Cuál es el mayor desafío de la comunidad latina en materia de educación?

Liz Monterrey: Acceso a recursos, tanto para los estudiantes como para los padres, y cuando digo recursos me refiero a servicios de lenguaje y de traducción. Muchos de los padres sienten que no tienen el mismo acceso a las escuelas porque no tienen dominio del idioma inglés y tienen dificultades para hablar con las personas que trabajan en la escuela… Y los maestros también me dicen que tienen frustración cuando tratan de comunicarse con los padres.

¿Qué cosas debería mejorar la Junta Escolar?

Hay una escuela que se llama Merry Oaks y tiene 30 personas bilingües que trabajan en la escuela. Ellos han hecho un buen trabajo en contar con este apoyo de lenguaje y para mí ese es el modelo que tienen que tener todas las escuelas que tienen estudiantes latinos, sobre todo cuando en ellas hay una mayoría latina.

El problema es que no tenemos suficiente gente aplicando para estas posiciones. Entonces creo que tenemos que comunicar y hacer saber esto. Otro problema es que yo creo que el pago no es suficiente para estos maestros.

¿Cómo abordar el problema de ausentismo estudiantil de los latinos?

Hay que averiguar qué está causando que los estudiantes no vayan a las escuelas. Hablando con la comunidad, una de las cosas de las que me he enterado es que los estudiantes, sobre todo los que están en la escuela secundaria, no van a las escuelas porque tienen trabajo y prefieren ir al trabajo que a las escuelas. No sé si este es el caso de la mayoría, pero si es algo que me interesa mucho y quiero ayudar a resolver. Hay que ajustarnos y buscar formas, porque si están trabajando es por una razón, entonces hay que buscar una opción para que puedan trabajar, pero también ir a la escuela.

Como alternativa para que los estudiantes no falten a clase, algunas de las propuestas de Monterrey son:

Investigar y conocer las causas de las faltas a clase.

de las faltas a clase. Ofrecer soluciones según cada circunstancia .

. Promover clases virtuales para estudiantes de secundaria.

para estudiantes de secundaria. Establecer clases vocacionales en las cuales les paguen a los estudiantes mientras están en secundaria.

en las cuales les paguen a los estudiantes mientras están en secundaria. Que la información sobre las ausencias y cómo esto está afectando al estudiante les llegue a los padres latinos en español.

¿Cómo disminuir la brecha en el rendimiento estudiantil de los latinos en matemáticas e inglés?

Esto es algo que hay que pelear y no solo a la Junta Escolar, sino al Estado, porque el problema es que hay estudiantes a quienes solo le dan dos años para aprender inglés perfectamente para hacer estos exámenes y aprender el idioma varía según la edad. Para los niños chiquitos es más fácil, pero si llegas a los 15 años puede ser más difícil aprender inglés, entonces te dan dos años y después de esto les dan los mismos exámenes a todos los estudiantes, a aquellos que son fluidos en el inglés y a quienes no, entonces hay que abogar por:

Más tiempo para prepararse para los exámenes.

para prepararse para los exámenes. Que puedan presentar ciertos exámenes en su idioma natal .

. Reducir esa brecha de qué les enseñan las cosas con juegos y prácticas, pero los evalúan con exámenes muy diferentes a cómo les enseñan los contenidos.

Darles más tutorías.

Menos latinos se gradúan en el año que le corresponde, ¿cómo solucionarlo?

La Junta Escolar está enfocando su plan estratégico del 2024 al 2029 en esto. Tiene como una de las metas proveer más consejeros para los estudiantes, para que les ayude a pensar más en su futuro y no solo en la universidad, sino en otras alternativas y vocaciones. Creo que esto debe hablarse con los estudiantes latinos y no solamente cuándo están a punto de graduarse, sino desde los 11 a 13 años, para que los estudiantes puedan construir su futuro con más tiempo y ver todas las opciones.

No estamos presentándole a los estudiantes todas las opciones que tienen y esa parte les causa el sentido de que ‘no importa graduarse, porque eso no va a ayudar para nada’… Hay que darles todas las opciones, continuar estudiando para obtener un buen trabajo, para ir a la universidad, para prepararse para una carrera, entonces la mejor opción son más consejeros en las escuelas.

