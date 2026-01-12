Esta semana en Charlotte, se llevarán a cabo diversos eventos gratuitos que ofrecen oportunidades únicas para la comunidad. Desde vigilias y eventos para apoyar a inmigrantes, hasta talleres educativos y recursos gratis como comida y medicina. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.

Comunidad

Vigilia por víctimas de ICE Líderes religiosos, funcionarios electos y voluntarios de ICE Watch se reunirán en Charlotte para rendir homenaje a Renee Nicole Good, quien falleció tras recibir un disparo por un agente de inmigración en Minneapolis, mientras monitoreaba un operativo. El evento será un espacio para recordar a todas las víctimas de violencia, por parte de ICE. Fecha : miércoles 14 de enero

: miércoles 14 de enero Hora : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Lugar : Marshall Park

: Marshall Park Dirección: 800 E 3rd St, Charlotte, NC 28202

Evento de contratación de CMS Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) llevará a cabo un evento de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más. Fecha : miércoles 14 de enero

: miércoles 14 de enero Hora : 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 28078

Entrenamiento para verificar a ICE La organización sin fines de lucro, Carolina Migrant Network, llevará a cabo una clase en línea para brindar herramientas a la comunidad sobre cómo reportar de manera segura a funcionarios de inmigración y los operativos que se puedan llevar a cabo en Charlotte con su línea de emergencia: Comunidad Colectiva. Fecha : jueves 15 de enero

: jueves 15 de enero Hora : 6:30 p.m.

: 6:30 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscripción a través del siguiente enlace.

Comida gratis en Charlotte Cada dos semanas, Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita, ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 20 de enero

: martes 20 de enero Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m Lugar : Plaza Midwood Library

: Plaza Midwood Library Dirección: 1623 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Salud

Servicios Médicos gratis El Puente Hispano llevará a cabo una clínica médica gratis en la cual realizarán chequeos anuales, resurtirán medicinas y podrá consultar por enfermedades. Esta dirigida para personas que no tengan seguro médico y vivan en Cabarrus. Fecha : miércoles 14 de enero

: miércoles 14 de enero Hora : 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : El Puente Hispano

: El Puente Hispano Dirección : 335 Ann Street NW. Concord, NC 28025

: 335 Ann Street NW. Concord, NC 28025 Inscripción llamando al 980-389-0615.

Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. La próxima sesión es: Fecha : miércoles 21 de enero

: miércoles 21 de enero Hora : 9:15 a.m. a 2:15 p.m.

: 9:15 a.m. a 2:15 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Medicina gratis en Charlotte Se trata de una farmacia móvil gratuita que ofrece medicamentos de venta libre sin costo a personas de bajos ingresos. NC MedAssist, junto a otros socios comunitarios, estarán ofreciendo productos como: analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, alergias, digestión, vitaminas y medicinas para niños, entre otros. Fecha : El evento es el 31 de enero, pero el registro ya está abierto

: El evento es el 31 de enero, pero el registro ya está abierto Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Greater Bethel AME Church

: Greater Bethel AME Church Dirección : 5261 Ruth Dr, Charlotte, NC 28215

: 5261 Ruth Dr, Charlotte, NC 28215 Ordena tus medicinas en el siguiente enlace.

Arte, cultura y entretenimiento

Conociendo Brasil y recursos en Charlotte El tercer sábado de cada mes, International House coordina un encuentro internacional conocido como “People of the World” o Personas del Mundo, en español. En ella buscan que la comunidad conozca sobre diferentes culturas migratorias, en esta oportunidad la de “Brasil”. Además, en el evento, conversan sobre sus clases gratuitas de inglés y sobre recursos para inmigrantes en Charlotte. Fecha : sábado 17 de enero

: sábado 17 de enero Hora : 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:30 p.m. Lugar : International House

: International House Dirección : 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204

: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204 Costo : gratis

: gratis Inscríbete a través del siguiente enlace.

Educación, cursos y talleres

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 15 de enero

: jueves 15 de enero Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Taller: Introducción a las nociones básicas del Internet Aprenda cómo navegar en línea, buscar información de manera efectiva y mantenerse seguro mientras usa Internet. Esta clase está dirigida a personas que ya se sienten cómodas usando el mouse y el teclado, pero que tienen poca o ninguna experiencia previa con el uso de Internet. Fecha : sábado 17 de enero

: sábado 17 de enero Hora : 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Lugar : Sugar Creek Library

: Sugar Creek Library Dirección : 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206

: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206 Para inscribirse, visite el siguiente enlace. Fecha : sábado 17 de enero

: sábado 17 de enero Hora : 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:00 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección : 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Taller: Más allá de los conceptos básicos: Microsoft Word La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a utilizar el formato de párrafos, encabezados y pies de página y otras herramientas de formato más avanzadas. Para esta clase se requiere experiencia previa en Microsoft Word. Fecha : sábado 17 de enero

: sábado 17 de enero Hora : de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

: de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. Lugar : Allegra Westbrooks Regional

: Allegra Westbrooks Regional Dirección : 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216

: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Next Gen: campamento de liderazgo latino Acompaña a El Puente Hispano en un programa diseñado para ayudar a los estudiantes latinos de secundaria a fortalecer sus habilidades de liderazgo. Los talleres están dirigidos a padres interesados en apoyar a sus hijos con su adaptación a la comunidad. Incluye desayuno y almuerzo y una tarjeta de regalo de $50. Fecha : sábado 17 de enero

: sábado 17 de enero Hora : 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar : El Puente Hispano

: El Puente Hispano Dirección : 335 Ann Street NW. Concord, NC 28025

: 335 Ann Street NW. Concord, NC 28025 Inscripción llamando al 980-389-0615 o a través del siguiente enlace.

Charla: contando historias por medio de la fotografía Se trata de una conversación en español y gratuita dirigida por el fotógrafo documenta, Héctor Vaca Cruz, quien hablará sobre la importancia de documentar historias comunitarias y brindará estrategias y consejos para quienes se inicien en la profesión de la fotografía comunitaria. Fecha : domingo 18 de enero

: domingo 18 de enero Hora : 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : VAPA Center (Obra Collective)

: VAPA Center (Obra Collective) Dirección : 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202

: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202 Inscripción a través del siguiente enlace.