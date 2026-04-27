Esta semana, Charlotte ofrece una amplia variedad de recursos gratuitos para su comunidad. Desde comida y medicinas sin costo hasta clínicas legales, talleres de salud y eventos culturales, así como una marcha para apoyar a trabajadores inmigrantes. Llega hasta el final y visita La Noticia todas las semanas para conocer los eventos que se llevarán a cabo en Charlotte y sus alrededores.

Comunidad

Jornada de ID Comunitario La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que solicita el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición. Fecha : jueves 30 de abril

: jueves 30 de abril Hora : 12:30 p.m. a 2:30 p.m.

: 12:30 p.m. a 2:30 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Es necesario contactar al 704-531-3848, visitar el siguiente enlace o acudir a la sede de la Coalición para inscribirse.

Clínica gratuita de alivio de impuestos a la propiedad El Centro de Apoyo Legal de Charlotte ofrecerá una clínica gratuita para ayudar a los residentes elegibles a preparar sus solicitudes para el alivio de impuestos a la propiedad. Este servicio está disponible para personas de bajos ingresos, adultos mayores, veteranos y personas con discapacidades. Fecha : jueves 30 de abril

: jueves 30 de abril Hora : 9:30 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:30 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Charlotte Center for Legal Advocacy

: Charlotte Center for Legal Advocacy Dirección : 5535 Albemarle Road, Charlotte, NC 28212

: 5535 Albemarle Road, Charlotte, NC 28212 Pida su cita llamando al 980-256-7952

Marcha por el Día del Trabajador Como parte de las actividades del Día del Trabajador, organizaciones comunitarias y activistas invitan a la comunidad a participar en una marcha para visibilizar la difícil situación que enfrentan los trabajadores inmigrantes, quienes luchan contra abusos laborales, salarios injustos y condiciones indignas de trabajo. Fecha : viernes 1.º de mayo

: viernes 1.º de mayo Hora : 5:00 p.m. (Inicio de la marcha a las 6:00 p.m.)

: 5:00 p.m. (Inicio de la marcha a las 6:00 p.m.) Lugar: 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205. La marcha recorrerá la Central Avenue.

Comida gratis Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 5 de mayo

: martes 5 de mayo Hora : 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Lugar : Hickory Grove Library

: Hickory Grove Library Dirección: 5935 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215

Medicina gratis en Gastonia Se trata de una farmacia móvil gratuita que ofrece medicamentos de venta libre sin costo a personas de bajos ingresos. NC MedAssist, junto a otros socios comunitarios, estará ofreciendo productos como analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, alergias, digestión, vitaminas y medicinas para niños, entre otros. Fecha : viernes 8 de mayo

: viernes 8 de mayo Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : First United Methodist Church of Gastonia

: First United Methodist Church of Gastonia Dirección : 190 E Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052

: 190 E Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052 Observación: Puedes ordenar tus medicinas en línea a través del siguiente enlace para recogerlas el día del evento.

Salud

Clase gratuita de arteterapia Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, están llevando a cabo una clase de arteterapia. Es un espacio para soltar, crear y dejar fluir la creatividad en un entorno lleno de paz. Fecha : martes 28 de abril

: martes 28 de abril Hora: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Lugar : Granja Pascuales

: Granja Pascuales Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215

Clase de estiramiento Renacer también ofrece clases gratuitas de estiramiento para mejorar la flexibilidad, fortalecer el cuerpo y relajar la mente. La actividad está abierta a todos. Fecha : jueves 30 de abril

: jueves 30 de abril Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Talleres, educación y oportunidades

Seminario: Oportunidades en tecnología La Coalición Latinoamericana, en colaboración con Code the Dream, te invita a una sesión informativa virtual sobre los programas de ingeniería de datos y desarrollo web. Aprende sobre los requisitos, el proceso de aplicación y cómo dar el primer paso hacia una carrera en el mundo de la tecnología, con alta demanda laboral. Fecha : martes 28 de abril

: martes 28 de abril Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar: En línea

En línea Observación : debe tener 18 años o más, permiso de trabajo e inglés intermedio.

: debe tener 18 años o más, permiso de trabajo e inglés intermedio. Registro en el siguiente enlace

Jornada sobre planillas legales para pequeños negocios Esta clase se llevará a cabo para enseñar cómo utilizar Gale Legal Forms en la redacción, personalización y gestión de documentos comerciales esenciales para pequeños negocios. Desde acuerdos de asociación hasta contratos de confidencialidad. También se proporcionarán recursos para que puedas manejar los aspectos legales de tu negocio de manera más eficiente. Fecha : miércoles 29 de abri

: miércoles 29 de abri Hora : 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscripción en el siguiente enlace

Feria de recursos para la educación en casa Únete a la Biblioteca de Pineville para la Feria de Recursos para la Educación en Casa de CML. Este evento está diseñado para conectar a las familias que educan en casa con herramientas valiosas, organizaciones locales y aliados comunitarios. Fecha : viernes 1.º de mayo

: viernes 1.º de mayo Hora : 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : Pineville Library

: Pineville Library Dirección: 505 Main St, Pineville, NC 28134

Taller: Introducción a Microsoft Word La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital, tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a crear, editar y guardar documentos de Microsoft Word. E interesados en aprender más, podrán solicitar asesoría para citas posteriores en nociones básicas de computación. Fecha : sábado 2 de mayo

: sábado 2 de mayo Hora : 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección : 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte NC 28262

: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte NC 28262 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Sesión informativa para iniciar una carrera en el sector de salud La Coalición Latinoamericana y el Centro Económico y Laboral ofrecen una sesión informativa virtual gratuita para informar a la comunidad sobre certificaciones y licencias disponibles para impulsar el crecimiento profesional en el área de salud en labores como intérprete o asistente médico certificado. Fecha : lunes 4 de mayo

: lunes 4 de mayo Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Costo : gratis

: gratis Regístrese en el siguiente enlace.

Taller: Introducción a Microsoft Excel En este taller introductorio, miembros de la biblioteca enseñarán a los asistentes cómo crear una hoja de cálculo, cómo navegar eficazmente por este programa, ingresar datos, ajustar, insertar y eliminar columnas. Fecha : martes 5 de mayo

: martes 5 de mayo Hora : 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

: 5:30 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : South Boulevard

: South Boulevard Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Más información en el siguiente enlace.

Arte, cultura y entretenimiento

Mercado nocturno en granja urbana Disfruta de una noche tranquila en la granja latina Pascuales Farm, donde podrás relajarte, conectarte y disfrutar de lo local. Habrá venta de productos frescos y productos cultivados en la granja, espacio abierto para explorar, búsqueda del tesoro autoguiada y más. Fecha : jueves 30 de abril

: jueves 30 de abril Hora : 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Granja Pascuales

: Granja Pascuales Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215

Taller gratuito: Creando la banda sonora de tu vida Únete a este taller interactivo y bilingüe donde crearás tu propia "banda sonora de vida". A través de la música y los recuerdos, podrás reflexionar, escribir y conectar con experiencias significativas de tu vida. Además, disfrutarás de una presentación acústica de los artistas locales: Ana Lucía Divins y Carlos Crespo. Fecha : sábado 2 de mayo

: sábado 2 de mayo Hora : 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : Pineville Library

: Pineville Library Dirección : 505 Main St, Pineville, NC 28134

: 505 Main St, Pineville, NC 28134 Costo: gratis, pero debes inscribirte en el siguiente enlace.

Para el cierre de este programa habrá otra actividad gratuita que incluye un concierto comunitario con la banda latina Café Amaretto.

Fecha : viernes 8 de mayo

: viernes 8 de mayo Hora : 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

: 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : The Collective Cafe

: The Collective Cafe Dirección : 1031 Matthews Mint Hill Rd, Matthews, NC 28105

: 1031 Matthews Mint Hill Rd, Matthews, NC 28105 Reserva tu cupo en el siguiente enlace.

Día del cómic gratis en Charlotte Allegra Westbrooks Regional Library será el escenario del Comic Day Clash, parte de la celebración del Día del Cómic Gratis. El evento contará con una variedad de juegos de lucha de diferentes generaciones de consolas, ofreciendo algo para todos, desde jugadores competitivos hasta fanáticos casuales. Los participantes podrán llevarse cómics gratis mientras disfrutan de la competencia. Fecha : sábado 2 de mayo

: sábado 2 de mayo Hora : 10:00 a.m. a 3:30 p.m.

: 10:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar : Allegra Westbrooks Regional

: Allegra Westbrooks Regional Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216