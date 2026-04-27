Esta semana, Charlotte ofrece una amplia variedad de recursos gratuitos para su comunidad. Desde comida y medicinas sin costo hasta clínicas legales, talleres de salud y eventos culturales, así como una marcha para apoyar a trabajadores inmigrantes. Llega hasta el final y visita La Noticia todas las semanas para conocer los eventos que se llevarán a cabo en Charlotte y sus alrededores.
Comunidad
Jornada de ID Comunitario
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que solicita el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición.
- Fecha: jueves 30 de abril
- Hora: 12:30 p.m. a 2:30 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Es necesario contactar al 704-531-3848, visitar el siguiente enlace o acudir a la sede de la Coalición para inscribirse.
Clínica gratuita de alivio de impuestos a la propiedad
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte ofrecerá una clínica gratuita para ayudar a los residentes elegibles a preparar sus solicitudes para el alivio de impuestos a la propiedad. Este servicio está disponible para personas de bajos ingresos, adultos mayores, veteranos y personas con discapacidades.
- Fecha: jueves 30 de abril
- Hora: 9:30 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Charlotte Center for Legal Advocacy
- Dirección: 5535 Albemarle Road, Charlotte, NC 28212
- Pida su cita llamando al 980-256-7952
Marcha por el Día del Trabajador
Como parte de las actividades del Día del Trabajador, organizaciones comunitarias y activistas invitan a la comunidad a participar en una marcha para visibilizar la difícil situación que enfrentan los trabajadores inmigrantes, quienes luchan contra abusos laborales, salarios injustos y condiciones indignas de trabajo.
- Fecha: viernes 1.º de mayo
- Hora: 5:00 p.m. (Inicio de la marcha a las 6:00 p.m.)
- Lugar: 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205. La marcha recorrerá la Central Avenue.
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 5 de mayo
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: Hickory Grove Library
- Dirección: 5935 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215
Medicina gratis en Gastonia
Se trata de una farmacia móvil gratuita que ofrece medicamentos de venta libre sin costo a personas de bajos ingresos. NC MedAssist, junto a otros socios comunitarios, estará ofreciendo productos como analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, alergias, digestión, vitaminas y medicinas para niños, entre otros.
- Fecha: viernes 8 de mayo
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: First United Methodist Church of Gastonia
- Dirección: 190 E Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052
- Observación: Puedes ordenar tus medicinas en línea a través del siguiente enlace para recogerlas el día del evento.
Salud
Clase gratuita de arteterapia
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, están llevando a cabo una clase de arteterapia. Es un espacio para soltar, crear y dejar fluir la creatividad en un entorno lleno de paz.
- Fecha: martes 28 de abril
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: Granja Pascuales
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
Clase de estiramiento
Renacer también ofrece clases gratuitas de estiramiento para mejorar la flexibilidad, fortalecer el cuerpo y relajar la mente. La actividad está abierta a todos.
- Fecha: jueves 30 de abril
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
Talleres, educación y oportunidades
Seminario: Oportunidades en tecnología
La Coalición Latinoamericana, en colaboración con Code the Dream, te invita a una sesión informativa virtual sobre los programas de ingeniería de datos y desarrollo web. Aprende sobre los requisitos, el proceso de aplicación y cómo dar el primer paso hacia una carrera en el mundo de la tecnología, con alta demanda laboral.
- Fecha: martes 28 de abril
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: En línea
- Observación: debe tener 18 años o más, permiso de trabajo e inglés intermedio.
- Registro en el siguiente enlace
Jornada sobre planillas legales para pequeños negocios
Esta clase se llevará a cabo para enseñar cómo utilizar Gale Legal Forms en la redacción, personalización y gestión de documentos comerciales esenciales para pequeños negocios. Desde acuerdos de asociación hasta contratos de confidencialidad. También se proporcionarán recursos para que puedas manejar los aspectos legales de tu negocio de manera más eficiente.
- Fecha: miércoles 29 de abri
- Hora: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción en el siguiente enlace
Feria de recursos para la educación en casa
Únete a la Biblioteca de Pineville para la Feria de Recursos para la Educación en Casa de CML. Este evento está diseñado para conectar a las familias que educan en casa con herramientas valiosas, organizaciones locales y aliados comunitarios.
- Fecha: viernes 1.º de mayo
- Hora: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Pineville Library
- Dirección: 505 Main St, Pineville, NC 28134
Taller: Introducción a Microsoft Word
La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital, tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a crear, editar y guardar documentos de Microsoft Word. E interesados en aprender más, podrán solicitar asesoría para citas posteriores en nociones básicas de computación.
- Fecha: sábado 2 de mayo
- Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte NC 28262
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Sesión informativa para iniciar una carrera en el sector de salud
La Coalición Latinoamericana y el Centro Económico y Laboral ofrecen una sesión informativa virtual gratuita para informar a la comunidad sobre certificaciones y licencias disponibles para impulsar el crecimiento profesional en el área de salud en labores como intérprete o asistente médico certificado.
- Fecha: lunes 4 de mayo
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: gratis
- Regístrese en el siguiente enlace.
Taller: Introducción a Microsoft Excel
En este taller introductorio, miembros de la biblioteca enseñarán a los asistentes cómo crear una hoja de cálculo, cómo navegar eficazmente por este programa, ingresar datos, ajustar, insertar y eliminar columnas.
- Fecha: martes 5 de mayo
- Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: South Boulevard
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Más información en el siguiente enlace.
Arte, cultura y entretenimiento
Mercado nocturno en granja urbana
Disfruta de una noche tranquila en la granja latina Pascuales Farm, donde podrás relajarte, conectarte y disfrutar de lo local. Habrá venta de productos frescos y productos cultivados en la granja, espacio abierto para explorar, búsqueda del tesoro autoguiada y más.
- Fecha: jueves 30 de abril
- Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Granja Pascuales
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
Taller gratuito: Creando la banda sonora de tu vida
Únete a este taller interactivo y bilingüe donde crearás tu propia "banda sonora de vida". A través de la música y los recuerdos, podrás reflexionar, escribir y conectar con experiencias significativas de tu vida. Además, disfrutarás de una presentación acústica de los artistas locales: Ana Lucía Divins y Carlos Crespo.
- Fecha: sábado 2 de mayo
- Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Pineville Library
- Dirección: 505 Main St, Pineville, NC 28134
- Costo: gratis, pero debes inscribirte en el siguiente enlace.
Para el cierre de este programa habrá otra actividad gratuita que incluye un concierto comunitario con la banda latina Café Amaretto.
- Fecha: viernes 8 de mayo
- Hora: 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: The Collective Cafe
- Dirección: 1031 Matthews Mint Hill Rd, Matthews, NC 28105
- Reserva tu cupo en el siguiente enlace.
Día del cómic gratis en Charlotte
Allegra Westbrooks Regional Library será el escenario del Comic Day Clash, parte de la celebración del Día del Cómic Gratis. El evento contará con una variedad de juegos de lucha de diferentes generaciones de consolas, ofreciendo algo para todos, desde jugadores competitivos hasta fanáticos casuales. Los participantes podrán llevarse cómics gratis mientras disfrutan de la competencia.
- Fecha: sábado 2 de mayo
- Hora: 10:00 a.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Allegra Westbrooks Regional
- Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216
Dinosaurios en vivo en ImaginOn
El primer martes de cada mes, podrás disfrutar de un espectáculo en vivo de dinosaurios, donde estos amigos prehistóricos interactuarán con los niños. Habrá historias y personajes como: Dakota, Baby T, Little Quon y Triceratops gemelos.
- Fecha: martes 5 de mayo
- Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: gratis