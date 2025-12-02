Esta semana, Charlotte ofrece una variedad de eventos gratuitos diseñados para apoyar a la comunidad y fomentar el bienestar. Desde despensas de comida y medicinas gratis, hasta actividades para apoyar a familias inmigrantes como clínicas legales y recolección de alimentos o juguetes. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.

Comunidad

Evento de bienvenida a inmigrantes en Charlotte International House celebrará un evento para presentar sus programas y servicios, con la oportunidad de conocer al personal y conectarse con la comunidad. Habrá programas de apoyo a inmigrantes e información sobre clases de inglés gratuitas. Fecha : jueves 4 de diciembre

: jueves 4 de diciembre Hora : 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Independence Regional Library

: Independence Regional Library Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212

Concierto: Luz de Navidad Este evento se llevará a cabo para apoyar a organizaciones que ayudan a familias latinas. Habrá música navideña latinoamericana, historias de inmigrantes. Piden a interesantes participar y estarán recibiendo alimentos y suministros para ayudar a inmigrantes. Fecha : sábado 6 de diciembre

: sábado 6 de diciembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : St. Peter's Episcopal Church

: St. Peter's Episcopal Church Dirección: 115 W 7th St, Charlotte, NC 28202

Recolección de juguetes y cena con karaoke La Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas (OPHLC) invita a la comunidad a un evento especial de recolección de juguetes para apoyar a niños en situaciones vulnerables en Charlotte. Durante el evento podrás participar en una noche de karaoke y disfrutar de un cupón para probar platillos latinos. Los juguetes deben ser nuevos para niños de 5 a 11 años. Fecha: sábado 6 de diciembre

sábado 6 de diciembre Hora: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Lugar: Monterrey Mexican Restaurant

Monterrey Mexican Restaurant Dirección: 1001 E W T Harris Blvd, Charlotte, NC 28213

1001 E W T Harris Blvd, Charlotte, NC 28213 Costo: Gratis (con donación de juguete)

Gratis (con donación de juguete) Más información sobre cómo ayudar a estos niños, a través del siguiente enlace.

Conozca sus derechos Únase a la firma de abogados de inmigración Garfinkel para un taller virtual y aprenda cómo protegerse y proteger a sus seres queridos si son abordados por agentes de inmigración. Infórmese, conozca sus derechos y manténgase seguro. Este programa es en español. Para mayores de 13 años. Fecha : lunes 8 de diciembre

: lunes 8 de diciembre Hora : 7:00 p.m. a 7:45 p.m

: 7:00 p.m. a 7:45 p.m Lugar : en línea

: en línea Inscripción a través del siguiente enlace.

Comida gratis en Charlotte Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 9 de diciembre

: martes 9 de diciembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m Lugar : Independence Regional Library

: Independence Regional Library Dirección: 6000 Conference Dr, Charlotte, NC 28212

Taller: causas de la migración En este taller, Ron García-Fogaty, director de la organización Comunica, hará un repaso de la historia de migración de América Latina a Estados Unidos, incluyendo factores políticos, económicos y sociales que han contribuido a esa migración. Fecha : martes 9 de diciembre

: martes 9 de diciembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : En línea

: En línea Observación: llame al 919-951-5961 para más información, para inscribirse y recibir el enlace. También puede hacerlo, enviando un correo electrónico a: COMUNICA2023NC@GMAIL.COM

Salud y bienestar

Clases de estiramiento Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público. Fecha : miércoles 3 y 10 de diciembre

: miércoles 3 y 10 de diciembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104 Fecha : jueves 4 de diciembre

: jueves 4 de diciembre Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Clase gratuita de salsa y bachata Participa en esta actividad gratuita organizada por Renacer, en la cual la bailarina Karen Correa ofrecerá una clase de salsa y bachata. Únete a una noche llena de energía y ritmos latinos Fecha : lunes 8 de diciembre

: lunes 8 de diciembre Hora : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Lugar : Sip City

: Sip City Dirección: 917 Central Ave unit b, Charlotte, NC 28204

Jornadas para obtener un seguro de salud El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. Estos eventos son en inglés y también ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones Fecha : lunes 8 de diciembre

: lunes 8 de diciembre Hora : 9:30 a.m. a 2:30 p.m.

: 9:30 a.m. a 2:30 p.m. Lugar : Independence Regional Library

: Independence Regional Library Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212

Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales. Fecha : miércoles 3 y 10 de diciembre

: miércoles 3 y 10 de diciembre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212

: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212 Costo: gratis

Medicina gratis en Charlotte Se trata de una farmacia móvil gratuita que ofrece medicamentos de venta libre sin costo a personas de bajos ingresos. NC MedAssist, junto a otros socios comunitarios, estarán ofreciendo productos como: analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, alergias, digestión, vitaminas y medicinas para niños, entre otros. Fecha : viernes 12 de diciembre

: viernes 12 de diciembre Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Camino Salud

: Camino Salud Dirección : 133 Stetson Dr, Charlotte, NC 28262

: 133 Stetson Dr, Charlotte, NC 28262 Observación: Puedes ordenar tus medicinas en línea a través del siguiente enlace para recogerlas el día del evento o acudir directamente.

Cursos, talleres y apoyo profesional

Taller de escritura de ensayo universitario ImaginOn ofrece un espacio relajado y enfocado en la escritura académica y profesional para jóvenes interesados en redactar un ensayo universitario, una tarea de escritura o una declaración personal. Además de enseñar habilidades. Brindarán correcciones de estilo, consejos prácticos para la creación de currículos, asesoría para elaborar trabajos de investigación y enseñarán recursos en bibliotecas locales. Fecha : miércoles 3 de diciembre

: miércoles 3 de diciembre Hora : 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202

: 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202 Inscripción en el siguiente enlace.

Sesión de Asistencia para FAFSA con CMS Cada año, muchos estudiantes y familias en Mecklenburg se preparan para el proceso de inscripción a la universidad. Por eso, diversas entidades educativas se unen a CMS para ofrecer ayuda para completar la solicitud para recibir ayuda federal para estudiantes (FAFSA). Explicarán el proceso, documentos necesarios y cómo obtener este apoyo. Fecha : jueves 4 de diciembre

: jueves 4 de diciembre Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : West Boulevard

: West Boulevard Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Visita el siguiente enlace para más información o estar atento a eventos similares.

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en la redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 4 de diciembre

: jueves 4 de diciembre Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Taller de lectura para niños latinos El personal de la Biblioteca Charlotte Mecklenburg estará en International House para compartir un taller divertido y dinámico para padres e hijos de 0 a 5 años. Allí enseñarán a los pequeños cómo mejorar la lectura y recibirán 3 libros gratis. El taller es en español. Fecha : viernes 5 de diciembre

: viernes 5 de diciembre Hora : 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : International House

: International House Dirección : 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204

: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204 Inscripción en el siguiente enlace.

Taller: Introducción a Microsoft Excel En este taller introductorio, miembros de la biblioteca enseñarán a los asistentes cómo crear una hoja de cálculo, cómo navegar eficazmente por este programa, ingresar datos, ajustar, insertar y eliminar columnas. Fecha : sábado 6 de diciembre

: sábado 6 de diciembre Hora : de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

: de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Lugar : Sugar Creek Library

: Sugar Creek Library Dirección : 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206

: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Zona de estudio para adolescentes North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios. Fecha : domingo 7 de diciembre

: domingo 7 de diciembre Hora : 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807

Clase de preparación para el examen de ciudadanía A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente. Fecha : lunes 8 de diciembre

: lunes 8 de diciembre Hora : de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Evento en línea (Zoom)

: Evento en línea (Zoom) Inscripción : Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.

: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes. Costo: gratis

Seminario: Recursos humanos y leyes laborales Mantenga su negocio al día con los cambios más recientes en materia laboral. Por eso, en este seminario organizado por Prospera aprenderá sobre regulaciones clave, beneficios obligatorios y cómo clasificar correctamente a su personal para evitar riesgos legales. Fecha : martes 9 de diciembre

: martes 9 de diciembre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : En línea (Zoom)

: En línea (Zoom) Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Costo: gratis