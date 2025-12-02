Esta semana, Charlotte ofrece una variedad de eventos gratuitos diseñados para apoyar a la comunidad y fomentar el bienestar. Desde despensas de comida y medicinas gratis, hasta actividades para apoyar a familias inmigrantes como clínicas legales y recolección de alimentos o juguetes. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.
Comunidad
Evento de bienvenida a inmigrantes en Charlotte
International House celebrará un evento para presentar sus programas y servicios, con la oportunidad de conocer al personal y conectarse con la comunidad. Habrá programas de apoyo a inmigrantes e información sobre clases de inglés gratuitas.
- Fecha: jueves 4 de diciembre
- Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Independence Regional Library
- Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212
Concierto: Luz de Navidad
Este evento se llevará a cabo para apoyar a organizaciones que ayudan a familias latinas. Habrá música navideña latinoamericana, historias de inmigrantes. Piden a interesantes participar y estarán recibiendo alimentos y suministros para ayudar a inmigrantes.
- Fecha: sábado 6 de diciembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: St. Peter's Episcopal Church
- Dirección: 115 W 7th St, Charlotte, NC 28202
Recolección de juguetes y cena con karaoke
La Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas (OPHLC) invita a la comunidad a un evento especial de recolección de juguetes para apoyar a niños en situaciones vulnerables en Charlotte. Durante el evento podrás participar en una noche de karaoke y disfrutar de un cupón para probar platillos latinos. Los juguetes deben ser nuevos para niños de 5 a 11 años.
- Fecha: sábado 6 de diciembre
- Hora: 6:30 p.m.
- Lugar: Monterrey Mexican Restaurant
- Dirección: 1001 E W T Harris Blvd, Charlotte, NC 28213
- Costo: Gratis (con donación de juguete)
- Más información sobre cómo ayudar a estos niños, a través del siguiente enlace.
Conozca sus derechos
Únase a la firma de abogados de inmigración Garfinkel para un taller virtual y aprenda cómo protegerse y proteger a sus seres queridos si son abordados por agentes de inmigración. Infórmese, conozca sus derechos y manténgase seguro. Este programa es en español. Para mayores de 13 años.
- Fecha: lunes 8 de diciembre
- Hora: 7:00 p.m. a 7:45 p.m
- Lugar: en línea
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Comida gratis en Charlotte
Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 9 de diciembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m
- Lugar: Independence Regional Library
- Dirección: 6000 Conference Dr, Charlotte, NC 28212
Taller: causas de la migración
En este taller, Ron García-Fogaty, director de la organización Comunica, hará un repaso de la historia de migración de América Latina a Estados Unidos, incluyendo factores políticos, económicos y sociales que han contribuido a esa migración.
- Fecha: martes 9 de diciembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Observación: llame al 919-951-5961 para más información, para inscribirse y recibir el enlace. También puede hacerlo, enviando un correo electrónico a: COMUNICA2023NC@GMAIL.COM
Salud y bienestar
Clases de estiramiento
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público.
- Fecha: miércoles 3 y 10 de diciembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104
- Fecha: jueves 4 de diciembre
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
Clase gratuita de salsa y bachata
Participa en esta actividad gratuita organizada por Renacer, en la cual la bailarina Karen Correa ofrecerá una clase de salsa y bachata. Únete a una noche llena de energía y ritmos latinos
- Fecha: lunes 8 de diciembre
- Hora: 7:30 p.m.
- Lugar: Sip City
- Dirección: 917 Central Ave unit b, Charlotte, NC 28204
Jornadas para obtener un seguro de salud
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. Estos eventos son en inglés y también ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones
- Fecha: lunes 8 de diciembre
- Hora: 9:30 a.m. a 2:30 p.m.
- Lugar: Independence Regional Library
- Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212
Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú
El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales.
- Fecha: miércoles 3 y 10 de diciembre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212
- Costo: gratis
Medicina gratis en Charlotte
Se trata de una farmacia móvil gratuita que ofrece medicamentos de venta libre sin costo a personas de bajos ingresos. NC MedAssist, junto a otros socios comunitarios, estarán ofreciendo productos como: analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, alergias, digestión, vitaminas y medicinas para niños, entre otros.
- Fecha: viernes 12 de diciembre
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Camino Salud
- Dirección: 133 Stetson Dr, Charlotte, NC 28262
- Observación: Puedes ordenar tus medicinas en línea a través del siguiente enlace para recogerlas el día del evento o acudir directamente.
Cursos, talleres y apoyo profesional
Taller de escritura de ensayo universitario
ImaginOn ofrece un espacio relajado y enfocado en la escritura académica y profesional para jóvenes interesados en redactar un ensayo universitario, una tarea de escritura o una declaración personal. Además de enseñar habilidades. Brindarán correcciones de estilo, consejos prácticos para la creación de currículos, asesoría para elaborar trabajos de investigación y enseñarán recursos en bibliotecas locales.
- Fecha: miércoles 3 de diciembre
- Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 E. 7th Street, Charlotte, NC 28202
- Inscripción en el siguiente enlace.
Sesión de Asistencia para FAFSA con CMS
Cada año, muchos estudiantes y familias en Mecklenburg se preparan para el proceso de inscripción a la universidad. Por eso, diversas entidades educativas se unen a CMS para ofrecer ayuda para completar la solicitud para recibir ayuda federal para estudiantes (FAFSA). Explicarán el proceso, documentos necesarios y cómo obtener este apoyo.
- Fecha: jueves 4 de diciembre
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Visita el siguiente enlace para más información o estar atento a eventos similares.
Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo
La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en la redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés.
- Fecha: jueves 4 de diciembre
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.
Taller de lectura para niños latinos
El personal de la Biblioteca Charlotte Mecklenburg estará en International House para compartir un taller divertido y dinámico para padres e hijos de 0 a 5 años. Allí enseñarán a los pequeños cómo mejorar la lectura y recibirán 3 libros gratis. El taller es en español.
- Fecha: viernes 5 de diciembre
- Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: International House
- Dirección: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204
- Inscripción en el siguiente enlace.
Taller: Introducción a Microsoft Excel
En este taller introductorio, miembros de la biblioteca enseñarán a los asistentes cómo crear una hoja de cálculo, cómo navegar eficazmente por este programa, ingresar datos, ajustar, insertar y eliminar columnas.
- Fecha: sábado 6 de diciembre
- Hora: de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Lugar: Sugar Creek Library
- Dirección: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Zona de estudio para adolescentes
North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios.
- Fecha: domingo 7 de diciembre
- Hora: 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: North County Regional Library
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 8 de diciembre
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Seminario: Recursos humanos y leyes laborales
Mantenga su negocio al día con los cambios más recientes en materia laboral. Por eso, en este seminario organizado por Prospera aprenderá sobre regulaciones clave, beneficios obligatorios y cómo clasificar correctamente a su personal para evitar riesgos legales.
- Fecha: martes 9 de diciembre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: En línea (Zoom)
- Inscripción en el siguiente enlace
- Costo: gratis
Evento de contratación de CMS
Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) llevará a cabo un evento de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más.
- Fecha: miércoles 10 de diciembre
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Allegra Westbrooks Regional
- Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216