Las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS) recuerdan a los padres que deben completar el registro del autobús escolar para asegurar que sus hijos cuenten con este servicio desde el primer día de clases. Las clases del nuevo ciclo escolar comenzarán el lunes 25 de agosto de 2025.

¿Hasta cuándo se puede registrar a los niños para el autobús escolar?

Para garantizar que los estudiantes tengan una parada asignada desde el primer día, el registro debe completarse antes de las 6:00 PM del martes 12 de agosto de 2025.

"Un estudiante se considera registrado solo si está ingresado en Infinite Campus y se ha completado la solicitud de transporte a través del formulario Intención de viajar 2025-26", señala CMS.

¿Dónde hacer el registro para el autobús escolar?

Las autoridades explican que, para que los estudiantes sean considerados como registrados, deben estar ingresados en el siguiente enlace.

¿Qué pasa si no registro a mis hijos antes del 12 de agosto?

Aún podrás registrar a tus hijos después de esa fecha, pero no se garantiza que tengan servicio de autobús desde el primer día. A continuación, se detalla el calendario con las fechas estimadas para la asignación de paradas según la fecha de registro

Calendario de Registro de Transporte Escolar

Registro antes del 12 de agosto: Los estudiantes elegibles inscritos y registrados antes de esta fecha tendrán una parada asignada para el primer día de clases: lunes 25 de agosto .

Los estudiantes elegibles inscritos y registrados antes de esta fecha tendrán . Registro entre el 13 y el 22 de agosto: Los estudiantes que se registren durante este período tendrán su parada lista para el viaje de autobús en la tarde del martes 26 de agosto.

Incluye estudiantes nuevos inscritos en esas fechas. La prioridad se da a solicitudes de transporte entre el hogar y la escuela. Las paradas alternas (como guarderías) pueden tardar más en ser procesadas.

Registro entre el 23 y el 26 de agosto: Las paradas estarán listas para el viaje en autobús de la tarde del jueves 28 de agosto.

Las paradas estarán listas para el viaje en autobús de la tarde del jueves 28 de agosto. Registro entre el 27 y el 29 de agosto: Los estudiantes tendrán su parada lista para el viaje en autobús de la tarde del miércoles 3 de septiembre.

Los estudiantes tendrán su parada lista para el viaje en autobús de la tarde del miércoles 3 de septiembre. Registro el 30 de agosto o después: Las paradas serán asignadas por la oficina de Área de Transporte a través del programa AlphaRoute.

Es crucial que los padres cumplan con estos plazos para evitar inconvenientes y asegurar un inicio de clases sin problemas para sus hijos.

