El viernes 15 de agosto, el restaurante Pisco Gastrolounge en el centro de Charlotte fue escenario de una celebración especial que destacó la hermandad entre las ciudades Charlotte y Arequipa, Perú.

El evento contó con la participación de representantes de la ciudad de Charlotte, líderes de la comunidad peruana, y estuvo lleno de música, baile, comida tradicional y alegría, fortaleciendo los lazos culturales y sociales entre ambas ciudades.

Ciudades Hermanas de Charlotte

Charlotte mantiene relaciones de ciudades hermanas con siete ciudades alrededor del mundo:

Ciudad País Fecha de establecimiento Arequipa Perú 5 de febrero de 1962 Krefeld Alemania 23 de mayo de 1985 Baoding China 12 de enero de 1987 Voronezh Rusia 26 de junio de 1991 (suspendida en 2022) Limoges Francia 27 de julio de 1992 Wrocław Polonia 5 de septiembre de 1993 Kumasi Ghana 12 de agosto de 1995

Historia de Arequipa

Arequipa, fundada por Manuel Garci de Carbajal bajo el mandato de Carlos V el 15 de agosto de 1540, es una ciudad con un patrimonio histórico y cultural importante. Hoy, es la segunda ciudad más habitada del Perú, con una población proyectada de más de un millón de habitantes para el año 2025. Es la sede oficial del Tribunal Constitucional​ y es conocida como la “Capital Jurídica del Perú”.​

Su relación con Charlotte

En 1950, el presidente Dwight D. Eisenhower promovió la iniciativa de ciudades hermanas para fomentar la cooperación ciudadana internacional más allá de los tratados convencionales.

Charlotte estableció su primera relación de ciudad hermana con Arequipa el 5 de febrero de 1962, y desde entonces, ambas ciudades han mantenido intercambios culturales, educativos y comunitarios, consolidando la cooperación ciudadana y fortaleciendo la amistad bilateral.