Translate with AI to
WhatsAppMessengerTelegramLinkedInPinterestRedditSMSPrint

El viernes 15 de agosto, el restaurante Pisco Gastrolounge en el centro de Charlotte fue escenario de una celebración especial que destacó la hermandad entre las ciudades Charlotte y Arequipa, Perú.

El evento contó con la participación de representantes de la ciudad de Charlotte, líderes de la comunidad peruana, y estuvo lleno de música, baile, comida tradicional y alegría, fortaleciendo los lazos culturales y sociales entre ambas ciudades.

Ciudades Hermanas de Charlotte

Charlotte mantiene relaciones de ciudades hermanas con siete ciudades alrededor del mundo:

CiudadPaísFecha de establecimiento
ArequipaPerú5 de febrero de 1962
KrefeldAlemania23 de mayo de 1985
BaodingChina12 de enero de 1987
VoronezhRusia26 de junio de 1991 (suspendida en 2022)
LimogesFrancia27 de julio de 1992
WrocławPolonia5 de septiembre de 1993
KumasiGhana12 de agosto de 1995

Historia de Arequipa

Arequipa, fundada por Manuel Garci de Carbajal bajo el mandato de Carlos V el 15 de agosto de 1540, es una ciudad con un patrimonio histórico y cultural importante. Hoy, es la segunda ciudad más habitada del Perú, con una población proyectada de más de un millón de habitantes para el año 2025. Es la sede oficial del Tribunal Constitucional​ y es conocida como la “Capital Jurídica del Perú”.​

Su relación con Charlotte

En 1950, el presidente Dwight D. Eisenhower promovió la iniciativa de ciudades hermanas para fomentar la cooperación ciudadana internacional más allá de los tratados convencionales.

Charlotte estableció su primera relación de ciudad hermana con Arequipa el 5 de febrero de 1962, y desde entonces, ambas ciudades han mantenido intercambios culturales, educativos y comunitarios, consolidando la cooperación ciudadana y fortaleciendo la amistad bilateral.

Periodista, editor, asesor, y presentador. De 2016 a 2019 el periodista más galardonado en Estados Unidos por los Premios José Martí. Autor del best seller: ¿Cómo leer a las personas? dbarahona@lanoticia.com