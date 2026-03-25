Una nueva jornada de las protestas del movimiento “No Kings” se llevará a cabo este sábado 28 de marzo y Charlotte se une a este llamado. Este evento forma parte de una iniciativa nacional coordinada por diversas organizaciones que rechaza el autoritarismo y defiende principios democráticos.

Son 10 las organizaciones locales que hasta ahora confirmaron que se unirán a la protesta que lleva por lema “No Reyes en Charlotte”. Entre ellas, Indivisible CLT, Carolina Migrant Network, Charlotte Metrolina Labor Council, Red, Wine & Blue, Common Cause North Carolina, The Freedom Center, 50501, la Campaña de los Pobres, entre otras.

“CMN se a unido a la convocación de la manifestación de No Kings para declarar que en este país no hay reyes. Nuestras comunidades necesitan un gobierno que nivele la economía, pare los ataques a nuestra comunidad inmigrante, y pare la corrupción de politicos y millonarios que se enriquecen mientras nuestras comunidades no tienen los fondos para sobrevivir”, dijo Stefanía Arteaga, cofundadora de Carolina Migrant Network a La Noticia.

No Kings 3: ¿Cuándo y dónde será?

La protesta tendrá lugar de 12:00 p.m. a 3:00 p.m. en First Ward Park, ubicado en 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202.

La jornada comienza con un breve programa inaugural que incluirá música y una serie de intervenciones de oradores comunitarios, incluyendo representantes de organizaciones pro inmigrantes. Tras las intervenciones, se realizará una marcha por el centro de la ciudad, para culminar nuevamente en el parque.

Además de las intervenciones de los oradores, el evento contará con mesas informativas de las organizaciones anfitrionas y un espacio dedicado a los futuros votantes, dirigido a los más jóvenes, y “La cinta de libertad”, una actividad recreativa para todas las familias.

¿Cómo prepararse?

Para la convocatoria, recomiendan a las personas llevar bebidas para hidratarse, vestir ropa cómoda considerando el clima y la marcha, mantenerse en grupo para mayor seguridad, evitar llevar objetos peligrosos o que inciten a la violencia y seguir las recomendaciones de los organizadores.

Según la organización No Kings, se prevén más de 3,000 protestas en todo el país. En junio y octubre del 2025 se llevaron a cabo dos protestas de esta naturaleza y miles de manifestantes llegaron al centro de la ciudad reina con banderas, pancartas, disfraces e incluso, instrumentos musicales.

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