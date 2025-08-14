En un esfuerzo por brindarle un hogar permanente a una mascota, la Unidad de Control y Cuidado Animal del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg invitó a la comunidad a adoptar a un perro o gato de manera urgente y sin pagar la tarifa de adopción.

Refugios al límite de mascotas

El refugio advierte que enfrentan una crisis al no tener el espacio necesario para recibir al número de mascotas que día a día llegan necesitando ayuda.

El problema se agrava en la medida en la cual los dueños de las mascotas las abandonan, no las castran y luego no pueden hacerse cargo de sus crías o las exponen a situaciones deplorables que le causan daños a los perritos. Y a pesar de las múltiples campañas que ha promovido la institución, son más los animales que llegan a la oficina que los que se van a una nueva familia.

Actualmente, cuentan con 301 perros y 280 gatos, algunos de los cuales tienen hasta 2 años en el refugio. Estas cifras son del 14 de agosto, pero cambian constantemente. Por eso, ofrecen adopciones sin pago de cortesía de la campaña “Desocupar los albergues”.

¿Dónde y cuándo se realizará el evento de adopción?

Día : sábado 23 de agosto

: sábado 23 de agosto Horario : 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Lugar : Animal Care & Control Adoption Center

: Animal Care & Control Adoption Center Dirección : 8315 Byrum Drive, Charlotte, NC 28217.

: 8315 Byrum Drive, Charlotte, NC 28217. Segundo refugio: 2700 Toomey AveCharlotte, NC 28203

¿Cuáles son los requisitos para adoptar?

Cada uno de los animales que ingresa al refugio recibe atención médica, se les administra una vacuna, se les asean, alimentan y se les coloca un microchip. Además, se evalúa su comportamiento con otros animales para poder determinar las posibilidades de que sean adoptados.

Para quienes deseen adoptar, solo se requiere una identificación, como un pasaporte, matrícula consular o cédula de identificación del país de origen.

Los precios regulares para adoptar a una mascota son:

Perros adultos $113 y $118 cuando es hembra.

cuando es hembra. Los cachorros oscilan entre $103 y $108 cuando son perritas.

cuando son perritas. Los gatos mayores de cuatro meses están en $93 y las gatas en $98 .

y las gatas en . Los gatos menores de cuatro meses están en $83 y las gatitas en $88.

Sin embargo, en este evento las mascotas se encuentran exentas de gastos, salvo la licencia por mascota del condado de Mecklenburg que tiene un valor de $10. Para conocer el listado de perros y gatos disponibles, revise el siguiente enlace.