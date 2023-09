Llegó un fin de semana más y aquí te presentamos las historias y noticias que la gente de Charlotte no se puede perder. Te contamos cómo tramitar tu identificación comunitaria en Apex, el robo de un camión de comida venezolana en Charlotte, como ver el evento AEW All Out 2023 y mucho más.

No te pierdas la jornada para tramitar tu identificación comunitaria este septiembre en Apex

Durante todo el 2023 se han llevado a cabo distintas jornadas para tramitar identificaciones comunitarias y ahora es el turno de Apex y aquí te contamos los detalles para que no te puedas de la cita.

Roban camión de comida venezolana de Charlotte, dueña pide ayuda para localizarlo

Una conocida emprendedora latina se encuentra devastada tras el robo de su camión de comida. Se trata de Daniela Quintero, quien es dueña de Arepoint, un “food truck” de comida venezolana, que estaba ubicado hasta hace mes y medio en 5230 South Blvd, Charlotte, NC 28217.

¿Qué significa “estado de emergencia” y por qué Carolina del Norte lo mantiene?

En momentos de crisis, los estados pueden declarar un "estado de emergencia" con un fin específico. El más reciente en Carolina del Norte se debe y que aún está activo, se debe al paso del huracán Idalia, que golpea al estado ya como una tormenta tropical, pero no deja de representar un peligro para la comunidad.

AEW All Out 2023: Horario, luchas y cómo verlo en vivo

Después del evento All In en Londres, AEW lanzó All Out 2023 una semana después, donde se podrán ver combates de revancha y nuevas rivalidades dentro de la empresa, así como duelos que quedaron pendientes de ver su desenlace.

Regreso a clases Charlotte 2023: 7 consejos de seguridad para cuidar a tus hijos

A pocos días de regresar a las aulas de clases, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) ofrece recomendaciones de seguridad para un nuevo año escolar seguro para todos.

Nota Extra: Ritual de prosperidad que debes hacer el primer día del mes

El ritual de la canela atraerá prosperidad y abundancia a tu hogar o negocio, pero debes hacerlo el primer día de cada mes si quieres mejores resultados.