Si buscas recursos y actividades gratis en Charlotte durante esta primera semana de septiembre, hay varias opciones disponibles para la comunidad. Durante los próximos días se realizarán jornadas con alimentos, pañales, además de orientación sobre Medicaid y seguro médico, entre otros eventos. Aquí te contamos las fechas, horarios, lugares y cómo inscribirte. Visita La Noticia cada semana para mantenerte informado sobre los eventos que se realizan en Charlotte y sus alrededores.

Comunidad

Pañales gratis para embarazadas La iglesia La Voz de la Esperanza, junto al Centro Comunitario C.W. Williams, invita a las embarazadas o madres de bebés a asistir a un evento en el cual regalan pañales, biberones, bolsas de leche materna y otros recursos. No se necesita cita, pero sí se verificará la edad del bebé durante el registro. Fecha : miércoles 2 de septiembre

: miércoles 2 de septiembre Hora : 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : Iglesia La Voz de la Esperanza

: Iglesia La Voz de la Esperanza Dirección: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215

Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requiere identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario. Fecha : miércoles 2 de septiembre

: miércoles 2 de septiembre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Stratford Richardson YMCA

: Stratford Richardson YMCA Dirección : 1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208

: 1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : viernes 4 de septiembre

: viernes 4 de septiembre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Lift Up Carolinas

: Lift Up Carolinas Dirección : 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217

: 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217 Regístrese en el siguiente enlace.

Fecha : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Christ the King Church

: Christ the King Church Dirección : 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278

: 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278 Regístrese en el siguiente enlace.

Evento de distribución de alimentos Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Fecha : jueves 3 de septiembre

: jueves 3 de septiembre Hora : 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:30 p.m. Lugar : Mission City Church

: Mission City Church Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214

Distribución gratuita de platillos de comida La organización CLT Food Not Bombs invita a la comunidad a una distribución gratuita de comida. El grupo promueve el apoyo mutuo, una forma de colaboración en la que las personas se ayudan entre sí y comparten lo que tienen. Fecha : domingo 6 de septiembre

: domingo 6 de septiembre Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : First Ward Park

: First Ward Park Dirección: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202

Distribución gratuita de alimentos Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation organizan jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario. Fecha : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : The Caraway Foundation

: The Caraway Foundation Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170

Salud y bienestar

Webinar sobre los cambios de Medicaid A partir del 1.° de enero del próximo año, Medicaid de Carolina del Norte cambiará los requisitos de trabajo y participación comunitaria. Por eso, diversas organizaciones están llevando a cabo sesiones para explicar estos cambios de la mano de profesionales en el tema. Además, informarán sobre recursos y apoyo disponible para entender los cambios. Fecha : miércoles 2 de septiembre

: miércoles 2 de septiembre Hora : 12:00 p.m.

: 12:00 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscripción en el siguiente enlace.

Jornadas para obtener un seguro de salud El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. Estos eventos son en inglés y también ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones Fecha : jueves 3 de septiembre

: jueves 3 de septiembre Hora : 9:30 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:30 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Encuentro virtual para mujeres La especialista Irania Patterson dirigirá un encuentro virtual para mujeres que atraviesan etapas de transición, retos o nuevas experiencias. Será un espacio de apoyo, escucha, guía y conexión. Este evento es organizado en colaboración con Charlotte Mecklenburg Library. Fecha : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre Hora : 1:30 p.m. a 3:00 p.m.

: 1:30 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : virtual

: virtual Inscripción en el siguiente enlace

Cursos y oportunidades gratis

Evento gratis para aprender marketing digital La comunidad podrá participar en un taller gratuito de marketing digital diseñado para organizaciones, negocios, emprendimientos y personas que quieran aprender a planificar y promocionar sus proyectos de manera efectiva. Además, aprenderá a elegir los canales digitales adecuados. Fecha : sábado 5 de septiembre

: sábado 5 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : 3120 Wilkinson Blvd., Charlotte, NC 28208

: 3120 Wilkinson Blvd., Charlotte, NC 28208 Inscripción en el siguiente enlace.

Aprende a mejorar tus entrevistas de trabajo La Biblioteca Pública de Charlotte Mecklenburg ofrecerá un taller para quienes buscan empleo y necesitan orientación sobre cómo comenzar su búsqueda laboral o prepararse para una entrevista. Los participantes aprenderán estrategias para encontrar oportunidades de trabajo, organizar su búsqueda y mejorar sus posibilidades de tener una entrevista exitosa. La orientación es en inglés. Fecha : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre Hora : 10:30 a.m. a 11:45 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:45 a.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección : 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 28078

: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 28078 Inscripción en el siguiente enlace.