Si buscas recursos y actividades gratis en Charlotte durante esta primera semana de septiembre, hay varias opciones disponibles para la comunidad. Durante los próximos días se realizarán jornadas con alimentos, pañales, además de orientación sobre Medicaid y seguro médico, entre otros eventos. Aquí te contamos las fechas, horarios, lugares y cómo inscribirte. Visita La Noticia cada semana para mantenerte informado sobre los eventos que se realizan en Charlotte y sus alrededores.
Comunidad
Pañales gratis para embarazadas
La iglesia La Voz de la Esperanza, junto al Centro Comunitario C.W. Williams, invita a las embarazadas o madres de bebés a asistir a un evento en el cual regalan pañales, biberones, bolsas de leche materna y otros recursos. No se necesita cita, pero sí se verificará la edad del bebé durante el registro.
- Fecha: miércoles 2 de septiembre
- Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: Iglesia La Voz de la Esperanza
- Dirección: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215
Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requiere identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: miércoles 2 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Stratford Richardson YMCA
- Dirección: 1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 4 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Lift Up Carolinas
- Dirección: 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 9 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Christ the King Church
- Dirección: 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278
- Regístrese en el siguiente enlace.
Evento de distribución de alimentos
Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Fecha: jueves 3 de septiembre
- Hora: 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: Mission City Church
- Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214
Distribución gratuita de platillos de comida
La organización CLT Food Not Bombs invita a la comunidad a una distribución gratuita de comida. El grupo promueve el apoyo mutuo, una forma de colaboración en la que las personas se ayudan entre sí y comparten lo que tienen.
- Fecha: domingo 6 de septiembre
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: First Ward Park
- Dirección: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202
Distribución gratuita de alimentos
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation organizan jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 9 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
Salud y bienestar
Webinar sobre los cambios de Medicaid
A partir del 1.° de enero del próximo año, Medicaid de Carolina del Norte cambiará los requisitos de trabajo y participación comunitaria. Por eso, diversas organizaciones están llevando a cabo sesiones para explicar estos cambios de la mano de profesionales en el tema. Además, informarán sobre recursos y apoyo disponible para entender los cambios.
- Fecha: miércoles 2 de septiembre
- Hora: 12:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción en el siguiente enlace.
Jornadas para obtener un seguro de salud
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. Estos eventos son en inglés y también ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones
- Fecha: jueves 3 de septiembre
- Hora: 9:30 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Encuentro virtual para mujeres
La especialista Irania Patterson dirigirá un encuentro virtual para mujeres que atraviesan etapas de transición, retos o nuevas experiencias. Será un espacio de apoyo, escucha, guía y conexión. Este evento es organizado en colaboración con Charlotte Mecklenburg Library.
- Fecha: martes 8 de septiembre
- Hora: 1:30 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: virtual
- Inscripción en el siguiente enlace
Cursos y oportunidades gratis
Evento gratis para aprender marketing digital
La comunidad podrá participar en un taller gratuito de marketing digital diseñado para organizaciones, negocios, emprendimientos y personas que quieran aprender a planificar y promocionar sus proyectos de manera efectiva. Además, aprenderá a elegir los canales digitales adecuados.
- Fecha: sábado 5 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: 3120 Wilkinson Blvd., Charlotte, NC 28208
- Inscripción en el siguiente enlace.
Aprende a mejorar tus entrevistas de trabajo
La Biblioteca Pública de Charlotte Mecklenburg ofrecerá un taller para quienes buscan empleo y necesitan orientación sobre cómo comenzar su búsqueda laboral o prepararse para una entrevista. Los participantes aprenderán estrategias para encontrar oportunidades de trabajo, organizar su búsqueda y mejorar sus posibilidades de tener una entrevista exitosa. La orientación es en inglés.
- Fecha: miércoles 9 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:45 a.m.
- Lugar: North County Regional Library
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 28078
- Inscripción en el siguiente enlace.
Taller gratis para adolescentes: aprende a crear un currículum
Se trata de un taller virtual dirigido a adolescentes que quieran aprender a crear un currículum que destaque sus habilidades, logros, experiencia como voluntarios y actividades extracurriculares.
- Fecha: miércoles 9 de septiembre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Sugar Creek Library
- Dirección: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206
- Inscripción en el siguiente enlace.