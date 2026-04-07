Esta semana en Charlotte, disfruta de eventos gratuitos de comida, ropa y actividades comunitarias. Desde distribuciones de alimentos hasta espacios de apoyo, hay algo para todos. Sigue leyendo para descubrir más celebraciones y recursos disponibles en la Ciudad Reina para ti y tu familia.

Comunidad

Distribución gratuita de alimentos en Monroe Food for Families NC, junto a la iglesia Luz a las Naciones, organiza una jornada de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario. Fecha : miércoles 8 de abril

: miércoles 8 de abril Hora : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Lugar : Luz a las Naciones

: Luz a las Naciones Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110

Grupo de enfoque sobre acceso a alimentos frescos El Departamento de Salud Pública del Condado de Mecklenburg, con Crossways Consulting, busca conocer las opiniones de la comunidad sobre cómo mejorar el acceso a los mercados de agricultores locales y al programa SNAP Double Bucks. Se recabarán ideas sobre mensajes y barreras que afectan la participación. Participantes recibirán una compensación de una tarjeta de regalo por $50. Fecha : Jueves 9 de abril

: Jueves 9 de abril Hora : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Lugar : Charlotte Mecklenburg Library Independence

: Charlotte Mecklenburg Library Independence Dirección : 6000 Conference Dr, Charlotte, NC 28212

: 6000 Conference Dr, Charlotte, NC 28212 Registro en el siguiente enlace.

Celebra las noticias locales con reporteros Para celebrar el primer Día de las Noticias Locales, se llevará a cabo un café donde miembros de la comunidad y los periodistas locales podrán compartir una taza de café y una conversación. Para la comunidad latina, La Noticia estará presente para escuchar sus inquietudes, historias y perspectivas de temas locales. Fecha : jueves 9 de abril

: jueves 9 de abril Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : SouthPark Regional

: SouthPark Regional Dirección: 7015 Carnegie Blvd, Charlotte, NC 28211

Despensa de alimentos en Concord Cooperative Christian Ministry ofrece una despensa móvil de alimentos, donde se distribuirán cajas de alimentos preempacadas a las personas de la comunidad. Durante estos eventos, cualquier persona que llegue recibirá alimentos, mientras haya suministros disponibles. Fecha : jueves 9 de abril

: jueves 9 de abril Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Elevation Church

: Elevation Church Dirección : 545 Concord Pkwy N, Concord, NC 28027

: 545 Concord Pkwy N, Concord, NC 28027 Observación: Se limita a una caja por hogar. La inscripción comenzará 30 minutos antes del inicio del evento.

Entrenamiento para verificar a ICE La organización sin fines de lucro, Carolina Migrant Network, llevará a cabo una clase en línea para brindar herramientas a la comunidad sobre cómo reportar de manera segura a funcionarios de inmigración y los operativos que se puedan llevar a cabo en Charlotte con su línea de emergencia: Comunidad Colectiva. Fecha : jueves 9 de abril

: jueves 9 de abril Hora : 6:30 p.m.

: 6:30 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscripción a través del siguiente enlace.

Feria de vivienda para dar los primeros pasos La Coalición Latinoamericana, a través de su Centro Económico y Laboral, junto a diversas entidades locales, organiza una Feria de Vivienda para ayudarte a dar el paso hacia la compra de tu hogar. Aprovecha esta oportunidad para acceder a recursos y programas diseñados para compradores primerizos. Podrás hacer preguntas a expertos. Fecha : sábado 11 de abril

: sábado 11 de abril Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Registro a través del siguiente enlace

Vegetales y frutas gratis en Kannapolis Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos. Fecha : sábado 11 de abril

: sábado 11 de abril Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : Second Presbyterian Church

: Second Presbyterian Church Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083

Vestidos, trajes y accesorios gratis para la graduación Con el objetivo de ayudar a las adolescentes a encontrar un vestido especial para su noche de graduación, Lydia’s Prom Closet ofrece una gran variedad de vestidos, trajes y accesorios completamente gratis. Este servicio incluye: vestidos de todos los estilos, tamaños y colores, así como trajes, camisas y zapatos para chicos, además de joyería y otros accesorios. Fecha : sábado 11 de abril

: sábado 11 de abril Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

9:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar: Lydia’s Prom Closet

Lydia’s Prom Closet Dirección: 14835 N Old Statesville Rd, Huntersville, NC 28078

Espacio de apoyo para la mujer La Coalición Latinoamericana invita a un espacio de apoyo para aquellas mujeres que atraviesan separación, duelo o momentos de ansiedad, miedo o incertidumbre y desean sentirse acompañadas. Fecha : martes 14 de abril

: martes 14 de abril Hora : 1:30 p.m. a 3:00 p.m.

: 1:30 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Reserva tu cita completando el siguiente formulario.

Salud

Vacunas gratis para niño Novant Health, junto a La Coalición Latinoamericana, organiza una jornada de vacunación gratuita para niños y adolescentes sin seguro médico. Aprovecha esta oportunidad para asegurar la salud de tus pequeños y garantizar que estén listos para el ingreso escolar. Fecha : miércoles 15 de abril

: miércoles 15 de abril Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Reserva tu cita llamando al 704-531-3848 (obligatorio)

Entretenimiento en familia

Venta de primavera en granja latina Pascuales Farm, una granja urbana impulsada por una familia latina, organiza una celebración de la primavera con una venta de plantas frescas y un mercado local. Disfruta de una mañana llena de productos locales, plantas de temporada y una conexión especial con la comunidad. Fecha : sábado 11 de abril

: sábado 11 de abril Hora : 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Pascuales Farm

: Pascuales Farm Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215