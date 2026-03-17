Esta semana en Charlotte, la comunidad tiene acceso a una serie de recursos gratuitos que incluyen distribución de comida, sesiones de "Conozca sus derechos", programas de salud y mucho más. No pierdas la oportunidad de aprovechar estos recursos importantes que La Noticia te deja para ti y tu familia durante la semana del 17 al 25 de marzo.
Comunidad
Sesiones virtuales de “Conozca sus derechos”
Practique frases sencillas de “Conozca sus derechos” en inglés. Esta sesión comunitaria es para cualquier persona que quiera sentirse mejor preparada para interactuar con autoridades, como agentes de inmigración. También está dirigida a quienes deseen ayudar a familiares, amistades y vecinos a aprender estas frases, sin importar desde qué ciudad o estado se conecten.
- Fecha: miércoles 18 y 25 de marzo.
- Hora: 11:30 a.m.
- Lugar: virtual
- Inscríbete en el siguiente enlace.
Reunión virtual: conozca sus derechos
Con el objetivo de informar a la comunidad sobre sus derechos al interactuar con agentes de inmigración, ya sea del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) o de la Patrulla Fronteriza, las organizaciones Carolina Migrant Network y ACLU ofrecerán un taller virtual gratuito.
- Fecha: jueves 19 de marzo
- Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Zoom
- Inscripción en el siguiente enlace
Evento de distribución de alimentos
Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Fecha: jueves 19 de marzo
- Hora: 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: Mission City Church
- Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214
Programa de preparación de impuestos gratis
En esta temporada tributaria, VITA Latino invita a la comunidad a aprovechar los servicios de su programa gratuito de preparación de impuestos. Participa en este evento para no quedarte atrás con tus responsabilidades fiscales.
- Fecha: jueves 19 de marzo
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Goodwill Career Center
- Dirección: 359 West Main Avenue, Gastonia, NC, 28052
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: sábado 21 de marzo
- Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Charlotte Mecklenburg Library - South Blvd.
- Dirección: 4429 South Boulevard, Charlotte, NC 28209
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 23 de marzo
- Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Charlotte Mecklenburg Library - South Blvd.
- Dirección: 4429 South Boulevard, Charlotte, NC 28209
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
Evento: Habla con un policía latino
Conoce a oficiales latinos del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg en un espacio de apoyo y seguro, donde podrás hacerles preguntas, reportar alguna situación, conocer sus recursos y programas. Este evento es organizado por la Coalición Latinoamericana y será privado en el caso de quienes quieran hablar de manera confidencial.
- Fecha: martes 24 de marzo
- Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 24 de marzo
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m
- Lugar: Sugar Creek Library
- Dirección: 4045 N Tryon St suite a, Charlotte, NC 28206
Jornada de ID Comunitario
La Coalición Latinoamericana presenta una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una Membresía Anual en La Coalición que brinda muchos beneficios.
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Hora: 12:00 a 2:30 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave. # 1, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40.00
Salud
Asesorías sobre cobertura médica
Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo.
- Fecha: lunes 23 de marzo
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Jornada de vacunación gratuita
La Coalición Latinoamericana, junto a Novant Health, ofrece a la comunidad una jornada de vacunación dirigida a niños y adolescentes en edad escolar sin seguro médico. Las vacunas son aquellas que se requieren para el ingreso escolar o cuidado infantil.
- Fecha: miércoles 18 de marzo
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Evento: Transforma tus hábitos, cuerpo y mente
El Centro de Bienestar Familiar de la Coalición Latinoamericana estará ofreciendo durante los sábados de marzo, abril y mayo una actividad de bienestar guiada. Se tratarán temas como nutrición, técnicas de relajación y ejercicios físicos.
- Fecha: sábado 21 de marzo
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.
Clases de estiramiento y fuerza
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público.
- Fecha: jueves 19 de marzo
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
Evento: salud, arte y amistad entre adultos mayores
Únete a la Biblioteca de Charlotte en un programa que combina ejercicios y bailes, juegos de desarrollo de la memoria, consejos y actividades sobre tecnología, arte y salud. Este es un taller de información general y crecimiento personal para adultos mayores que hablan español.
- Fecha: lunes 23 de marzo
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262