Charlotte celebrará el Día de Martin Luther King desde el 15 y hasta el 19 de enero con diversas actividades en honor al líder de los derechos civiles, conocido por su lucha incansable y su enfoque en la resistencia no violenta. Conoce algunas de las actividades que te trae La Noticia en este listado.

¿Cuándo es el Día de Martin Luther King Jr? El 15 de enero es la fecha de nacimiento de Martin Luther King Jr. Él nació en 1929 en Atlanta, Georgia. Esta es una fecha conmemorativa. Sin embargo, el Día de Martin Luther King Jr. se celebra oficialmente el tercer lunes de enero, en lugar de en su cumpleaños exacto, como parte de una ley federal que busca proporcionar un día festivo fijo en honor a su legado. Este 2026, el Día de Martin Luther King Jr. será el 19 de enero.

Día MLK 2026: Instrumentos para el cambio Este evento celebra la conexión duradera entre las artes y el activismo, honrando el legado del Dr. Martin Luther King Jr. en su movimiento de derechos civiles. El tema de este año resalta cómo la expresión creativa: música, performance y arte visual, ha sido una poderosa fuerza para el cambio social a lo largo del tiempo. En el evento habrá una colección de fotografías, jazz, sesiones de lecturas, mesas de discusión, presentaciones en vivo, una proyección sobre parte de su legado, baile y la oportunidad de que los niños conozcan y prueben varios instrumentos musicales. Fecha : lunes 19 de enero

: lunes 19 de enero Hora : 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Lugar : Centro Harvey B. Gantt

: Centro Harvey B. Gantt Dirección : 551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202

: 551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202 Costo : gratis

: gratis Inscripción y más información en el siguiente enlace

Desfile por el Día de Martin Luther King Jr. Se trata de un evento gratuito y abierto al público en el cual más de 100 organizaciones comunitarias, bandas de música y equipos deportivos participarán, celebrando la vida y legado de Martin Luther King Jr. Fecha : sábado 17 de enero

: sábado 17 de enero Hora : 9:30 a.m.

: 9:30 a.m. Lugar : Tryon Street

: Tryon Street Dirección: Comienza en 9th Street y termina en Brooklyn Village Avenue, Charlotte, NC.

Servicio de ofrenda floral Cada año, la ciudad de Charlotte honra el legado del Dr. King en su cumpleaños con una emotiva ceremonia de ofrenda floral. Esta emotiva reunión invita a la comunidad a reflexionar sobre su visión de justicia, paz e igualdad. Fecha : jueves 15 de enero

: jueves 15 de enero Hora : 11:30 a.m.

: 11:30 a.m. Lugar : Marshall Park

: Marshall Park Dirección: 800 E 3rd St, Charlotte, NC 28202

Un día al servicio de la comunidad Este evento gratuito y abierto al público, organizado por United Way of Greater Charlotte, invita a la comunidad a participar en el ensamblaje de kits de suministros escolares y paquetes de refrigerios, apoyando a organizaciones sin fines de lucro y escuelas locales. Es una oportunidad para unirse y contribuir a la lucha contra la inseguridad alimentaria y a las crecientes necesidades de la comunidad. Además podrás participar en un bingo y disfrutar de actividades divertidas. Fecha : sábado 17 enero

: sábado 17 enero Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : The Park Expo

: The Park Expo Dirección : 800 Briar Creek Rd, Charlotte, NC 28205

: 800 Briar Creek Rd, Charlotte, NC 28205 Registro en el siguiente enlace. Celebración en el museo Este evento gratuito y abierto al público, organizado por el Museo Levine del Nuevo Sur, invita a la comunidad a celebrar el legado del Dr. Martin Luther King Jr. con una serie de actividades como: cuentos, manualidades y charlas. Todo en un ambiente familiar. Fecha: lunes 19 de enero

lunes 19 de enero Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar: One Independence Center

One Independence Center Dirección: 101 N Tryon St #1210, Charlotte, NC 28202

Clínica de béisbol gratís

Knothole Foundation organiza una clínica de béisbol gratuita para niños y niñas de 6 a 12 años. Durante el evento, los jóvenes atletas tendrán la oportunidad de aprender habilidades fundamentales de béisbol en un ambiente divertido y alentador, mientras celebran el legado de servicio, liderazgo e impacto comunitario del Dr. King