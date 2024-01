Los padres requieren de mucha ayuda para dar continuidad a las clases de los niños luego de la escuela. Y para ello existen programas de tutorías dirigidas a niños hasta la primaria. Esto y más forma parte de la cartelera comunitaria que te trae opciones de qué hacer en Charlotte. Se suman eventos culturales, cursos y talleres formativos, jornadas de salud y otras actividades.

¿Qué hacer en Charlotte? Cartelera comunitaria de la semana

Cursos/ Talleres/ Educación

Fortalece tu valor: Clases para padres de adolescentes

Esta es una oportunidad para que padres y adolescentes de entre 14 y 18 años aprendan a fortalecer las relaciones familiares. Se aplican en conjunto con el adolescente para que tengan una experiencia más valiosa. Además, se ofrece a los adeolescentes la oportunifad de ganar horas de voluntariado, obtener entrada VIP a la Cumbre de jóvenes en Carowinds, y la posibilidad de ganar la Beca “Above and Beyond theCall of Duty” (ABCD).

🗓️ Fecha: Miércoles 17 de enero

Miércoles 17 de enero 🕛 Hora: 6:00 a 7:00 pm

6:00 a 7:00 pm 📍 Lugar: Latin American Coalition - 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Latin American Coalition - 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 ➡️ Dirección: Central Ave, Charlotte, NC 28205

Central Ave, Charlotte, NC 28205 💰 Costo: Gratis

Gratis 🔗 Registro aquí

Aprende de Algoritmos

Descubre las diferencias entre algoritmos y codificación, aprende cómo funcionan los algoritmos y cómo los utilizas en tu día a día. Este curso está dirigido a niños en edad de 8 a 14 años.

🗓️ Fecha: Jueves 18 de enero

Jueves 18 de enero 🕛 Hora: 6:00 p. m a 7:00 p. m.

6:00 p. m a 7:00 p. m. 📍 Lugar: La Coalición Latinoamericana

La Coalición Latinoamericana ➡️ Dirección: Central Ave, Charlotte, NC 28205

Central Ave, Charlotte, NC 28205 💰 Costo: Gratis

Gratis 🔗 Registro aquí

Tutoría para después de la escuela

Este programa está dirigido para niños de Kínder hasta 5to grado. Se brinda ayuda con las tareas, matemáticas y lectura. Como complemento, se ofrece una sesión mensual de arte-terapia, civismo, baile, cocina u otras actividades.

🗓️ Fecha: Lunes a Viernes

Lunes a Viernes 🕛 Hora: 6:00 a 8:00 p. m.

6:00 a 8:00 p. m. 📍 Lugar: El Puente Hispano

El Puente Hispano ➡️ Dirección: 335 Ann Street NW, Concord, NC 28025

335 Ann Street NW, Concord, NC 28025 💰 Costo: Gratis

Gratis 🔗 Registro e inscripciones: Llamar o escribir al (980) 389 0615

Programa educativo ParentChild+

Este es un programa que prepara a los niños a partir de los 16 y hasta los 30 meses para el éxito escolar al aumentar las habilidades lingüísticas y de alfabetización, mejorar el desarrollo socio-emocional y fortalecer la relación padre e hijo. Las familias trabajan de la mano con una Especialista de Aprendizaje Temprano dos veces a la semana por 30 minutos. Pueden aplicar residentes de los Zip Codes: 28205, 28212, 28215, 28206, 28213 y 28262.

📍 Lugar: Charlotte Bilingual Preschool

Charlotte Bilingual Preschool ➡️ Dirección: 6300 Highland Ave, Charlotte, NC 28215

6300 Highland Ave, Charlotte, NC 28215 💰 Costo: Gratis

Gratis 🔗 Registro e inscripciones: Llamar al (704) 774-6363 | (704) 426-3121

Sesión informativa de Familia Adelante

Participe en este programa creado únicamente para las familias latinas, que trabaja con jóvenes de 10-14 años de edad y sus padres para mejorar la comunicación y relación familiar. Habrá una sesión informativa en la que Alianza busca a personas interesadas en ser entrenadas para dictar el programa Familia Adelante. Luego, el 29 de febrero y 1ro de marzo, Alianza Para Jóvenes Libres de Drogas y el programa ReCAST II del Condado de Mecklenburg estarán ofreciendo un entrenamiento a las personas bilingües o de habla hispana que enseñarán el programa Familia Adelante.

🗓️ Fecha: Jueves 25 de enero

Jueves 25 de enero 📍 Lugar: Vía Zoom

Vía Zoom 💰 Costo: Gratis

Gratis 🔗 Registro: aquí

Capacitación gratuita sobre extintores de incendios para la comunidad

La división de Educación sobre Seguridad Humana y Bomberos del Departamento de Bomberos de Charlotte ofrece capacitación gratuita sobre extintores para residentes y empresas con el fin de prepararlos para emergencias de incendio. Los participantes (mayores de 16 años) aprenderán a usar los extintores y conocerán los peligros involucrados en la extinción de incendios en etapa incipiente. Se usará un simulador de fuego para recrear la escena.

🗓️ Fecha: Sábado 17 de febrero

Sábado 17 de febrero 🕛 Hora: 2 horarios disponibles: 10:30 a 11:30 a. m. | 1:00 a 2:30 p. m.

2 horarios disponibles: 10:30 a 11:30 a. m. | 1:00 a 2:30 p. m. 📍 Lugar: Sede del Departamento de Bomberos de Charlotte

Sede del Departamento de Bomberos de Charlotte ➡️ Dirección: 500 Dalton Ave, Charlotte, NC 28206

500 Dalton Ave, Charlotte, NC 28206 💰 Costo: Gratis. Se requiere registro por persona, disponible hasta el viernes 16 de febrero a las 5:00 p. m.

Gratis. Se requiere registro por persona, disponible hasta el viernes 16 de febrero a las 5:00 p. m. 🔗 Registro: aquí para ir a la sesión de las 10:00 a. m.

aquí para ir a la sesión de las 10:00 a. m. 🔗 Registro: aquí para ir a la sesión de la 1:00 p. m.

Curso bilingüe de Introducción a la Educación Infantil

El Rowan Cabarrus Community College está ofreciendo un curso bilingüe de Introducción a la Educación Infantil a partir de la primavera del 2024. Aunque el curso tiene un costo, el Cabarrus Partnership for Children puede ayudar a aquellos que califiquen. Los estudiantes que completen EDU-119 con una "C" o mejor pueden ser elegibles para la Credencial de Primera Infancia de Carolina del Norte (NCECC).

🗓️ Período de Clases: 11 de marzo al 10 de mayo 2024

11 de marzo al 10 de mayo 2024 🕛 Hora: 6:30 – 8:25 p. m.

Interesados pueden comunicarse con Isha Goode, isha.goode@rccc.edu o 704-216-7165 para obtener más información o inscribirse en el curso.

Taller para convertirse en Técnico de Producción Certificado

Puede convertirse en Técnico de producción certificado en 8 breves semanas. Sin tarifas de registro ni tarifas de prueba de certificación. Las clase se imparten en inglés y tienen dos horarios disponibles para mayor conveniencia. Se recomienda tener un currículum actualizado (solicite ayuda con su hoja de vida al 704-216-7201 o envíe un correo electrónico a r3@rccc.edu)

🗓️ Fecha y horarios: Clases nocturnas 22 de enero al 26 de marzo; Lun - Vie | 5:30 p. m. a 9:30 p. m./ Clases diurnas 6 de mayo al 3 de julio; Lun - Vie | 8:30 a. m. a 12:30 p. m.

Clases nocturnas 22 de enero al 26 de marzo; Lun - Vie | 5:30 p. m. a 9:30 p. m./ Clases diurnas 6 de mayo al 3 de julio; Lun - Vie | 8:30 a. m. a 12:30 p. m. 📍 Lugar: Rowan-Cabarrus Community College, Kannapolis

Rowan-Cabarrus Community College, Kannapolis ➡️ Dirección : 399 Biotechnology Ln., Kannapolis, N.C. 28081

399 Biotechnology Ln., Kannapolis, N.C. 28081 💰 Costo: Solicitar información y becas o inscripciones con Lori Miller al correo lori.miller@rccc.edu o el teléfono 704-216-3668.

Arte, cultura y entretenimiento

Entrada gratis al Museo Discovery Place Nature

El primer museo de la naturaleza de Charlotte está dando paso a que comience la construcción de un nuevo edificio, exhibiciones y una plaza pública en el corazón de Freedom Park. Para celebrarlo, Discovery Place Nature ofrecerá entrada gratuita a cualquiera que lo visite durante los días de despedida de la comunidad. Debido a que la capacidad es limitada las entradas deben reservarse online con antelación.

🗓️ Fecha: Del miércoles 17 al miércoles 31 de enero

Del miércoles 17 al miércoles 31 de enero 🕛 Hora: 9:30 a. m. a 4:30 p. m.

9:30 a. m. a 4:30 p. m. 📍 Lugar: Discovery Place Nature

Discovery Place Nature ➡️ Dirección: 1658 Sterling Road, Charlotte, NC 28209

1658 Sterling Road, Charlotte, NC 28209 💰 Costo: Gratis

Gratis 🔗 Registro: aquí

Patinaje: Birkdale on Ice

Aproveche el invierno para patinar sobre hielo en Birkdale Village. Birkdale on Ice es una pista de patinaje al aire libre y funciona preferiblemente por reservación previa. Las personas sin cita previa serán bienvenidas, pero solo si hay cupos disponibles.

🗓️ Fecha: Todos los días de enero hasta el domingo 28

Todos los días de enero hasta el domingo 28 🕛 Hora: Lunes a viernes: 3:00 a 10:00 p. m | Sábado: 10:00 a. m. a 10:00 p. m. | Domingo: 12:00 m. a 7:00 p. m.

Lunes a viernes: 3:00 a 10:00 p. m | Sábado: 10:00 a. m. a 10:00 p. m. | Domingo: 12:00 m. a 7:00 p. m. 📍 Lugar: The Plaza, Birkdale Village

The Plaza, Birkdale Village ➡️ Dirección : Birkdale Commons Pkwy & Sam Furr Rd, Huntersville, NC 28078

Birkdale Commons Pkwy & Sam Furr Rd, Huntersville, NC 28078 💰 Costo: General: $18 (más impuestos) por persona | Menores de 12 años): $14 (más impuestos) por persona. Entradas aquí

Celebración Cultural Afro-Latinx

Cultural Afro-Latinx Celebration es un evento único que tiene como objetivo celebrar y honrar la rica herencia cultural Afro-Latina que ha influido en el arte y todas sus expresiones en la Afro-Diáspora. Cultural Afro-Latinx Celebration incluye una variedad de actividades como: talleres interactivos, actuaciones en vivo de promotores culturales en diversas áreas, proyección de películas documentales, y deliciosa gastronomía Afro-Latina.

🗓️ Fecha: Jueves 8 de febrero

Jueves 8 de febrero 🕛 Hora: 6:00 a 9:00 p. m.

6:00 a 9:00 p. m. 📍 Lugar: Obra Collective Gallery VAPA Center

Obra Collective Gallery VAPA Center ➡️ Dirección : 700 N. Tryon St, Charlotte, NC 28202

700 N. Tryon St, Charlotte, NC 28202 💰 Costo: Gratis

Gratis 🔗 Registro: aquí



aquí 🗓️ Fecha: Viernes 9 de febrero

Viernes 9 de febrero 🕛 Hora: 7:00 a 8:00 p. m.

7:00 a 8:00 p. m. 📍 Lugar: Mint Museum Uptown

Mint Museum Uptown ➡️ Dirección : 500 S Tryon St, Charlotte, NC 28202

500 S Tryon St, Charlotte, NC 28202 💰 Costo: Por definir. La entrada será para recaudar fondos para La Casa de la Cultura. Compras aquí

🗓️ Fecha: Sábado 10 de febrero

Sábado 10 de febrero 🕛 Hora: 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

10:00 a. m. a 2:00 p. m. 📍 Lugar: Salón de Usos Múltiples VAPA Center

Salón de Usos Múltiples VAPA Center ➡️ Dirección : 700 N. Tryon St, Charlotte, NC 28202

700 N. Tryon St, Charlotte, NC 28202 💰 Costo: Gratis

Gratis 🔗 Registro: aquí

🗓️ Fecha: Sábado 10 de febrero

Sábado 10 de febrero 🕛 Hora: 6:00 a 10:00 p. m.

6:00 a 10:00 p. m. 📍 Lugar: The Charlotte Museum of History

The Charlotte Museum of History ➡️ Dirección : 3500 Shamrock Dr, Charlotte, NC 28215

3500 Shamrock Dr, Charlotte, NC 28215 💰 Costo: Por definir. Evento con limite de participantes (100) La entrada será para recaudar fondos para La Casa de la Cultura. Compras aquí

🗓️ Fecha: Domingo 11 de febrero

Domingo 11 de febrero 🕛 Hora: 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

10:00 a. m. a 2:00 p. m. 📍 Lugar: Salón de Usos Múltiples VAPA Center

Salón de Usos Múltiples VAPA Center ➡️ Dirección : 700 N. Tryon St, Charlotte, NC 28202

700 N. Tryon St, Charlotte, NC 28202 💰 Costo: Gratis

Gratis 🔗 Registro: aquí

Inmigración/ Comunidad

Jornada de ID Comunitario

La Coalición Latinoamericana presenta esta jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente se ofrecerá una Membresía Anual en La Coalición que brinda muchos beneficios.

📍 Lugar: La Coalición Latinoamericana

La Coalición Latinoamericana ➡️ Dirección : 4938 Central Ave. # 1, Charlotte, NC 28205

4938 Central Ave. # 1, Charlotte, NC 28205 Costo: $40.00

$40.00 🔗 Registro: aquí

Para más información, contactar o llamar a: info@mylac.org o a +1 704 531 3848

¿Necesita ayuda para tramitar el TPS para venezolanos?

La Coalición Latinoamericana iniciará por primera vez el proceso de registro de citas para los venezolanos que deseen solicitar el beneficio del Estatus de Protección Temporal (TPS), extendido recientemente. Este servicio requiere que los interesados sean miembros de La Coalición o adquirir su membresía el día de la consulta. El primera paso es determinar la elegibilidad, para lo que recibirá asesoría pertinente.

🗓️ Fecha: Todos los martes

Todos los martes 📍 Lugar: La Coalición

La Coalición ➡️ Dirección : 4938 Central Ave., Suite 101, Charlotte, NC 28205

4938 Central Ave., Suite 101, Charlotte, NC 28205 💰 Costo: $40.00 (pago con tarjeta de crédito o débito).

$40.00 (pago con tarjeta de crédito o débito). 🔗 Registro: aquí

Clases de Ciudadanía

Prepárese para el examen de ciudadanía con estas clases disctadas totalmente en inglés. Allí aprenderá sobre el proceso de solicitud y podrá practicar para la entrevista de 100 preguntas. Además, estudiar sobre historia y el gobierno de Estados Unidos y practicar su conversación.

🗓️ Fecha: Sábados hasta el 27 de abril

Sábados hasta el 27 de abril 📍 Lugar: Rowan Cabarus Commuity College/ Edificio S203 - Salón 237

Rowan Cabarus Commuity College/ Edificio S203 - Salón 237 ➡️ Dirección : 1531 Trinity Church Rd, Concord, NC 28027

1531 Trinity Church Rd, Concord, NC 28027 Inscripciones con Cita Previa: contactar a Elizabeth Landon/ 704 216 3896/ elizabeth.landon@rccc.edu

Salud

Programa de Educación sobre Nutrición y Alimentación

El pilar de Equidad en Salud de EMBRACE ALL LATINO VOICES, una organización dedicada a empoderar a la comunidad latina, lanza el programa de educación nutricional y alimentaria con el fin de apoyar a 100 familias en vulnerabilidad nutricional ofreciéndoles conocimientos prácticos para elegir alimentos saludables, incluso con presupuestos limitados. Samantha Smith-Bowman, RD, una reconocida dietista, dirigirá una sesión educativa de 60 minutos como lanzamiento del programa. Los participantes recibirán una tarjeta de regalo Food Lion de $30.

🗓️ Fecha: Viernes 19 de enero

Viernes 19 de enero 🕛 Hora: 4:00 a 6:00 p. m.

4:00 a 6:00 p. m. 📍 Lugar: Oficina de EMBRACE

Oficina de EMBRACE ➡️ Dirección: 3719 Latrobe Drive, Office 830, Charlotte, NC 28211

3719 Latrobe Drive, Office 830, Charlotte, NC 28211 💰 Costo: Gratis

Gratis 🔗 Registro: aquí

Crucero al Bienestar

El Departamento de Parques de Cabarrus invita a su próxima feria de la salud dirigida a cuidar el bienestar de la comunidad. Habrá expositores, exámenes médicos, almuerzo saludable, demostraciones de ejercicios, eliminación de medicación, vacunas y rifas.

🗓️ Fecha: Miércoles 20 de marzo

Miércoles 20 de marzo 🕛 Hora: 10:30 a. m. a 2:00 p. m.

10:30 a. m. a 2:00 p. m. 📍 Lugar: Cabarrús Arena y Centro de Eventos

Cabarrús Arena y Centro de Eventos ➡️ Dirección: 4751 NC Highway 49 N, Concord, NC

4751 NC Highway 49 N, Concord, NC 💰 Costo: Gratis

Clínica comunitaria gratis

La clínica gratis ofrece la oportunidad de tener servicios médicos gratuitos a las personas que no tienen seguro o estado legal. ¡Usted puede calificar! The Community Free Clinic of Cabarrus County ofrece consultas diagnósticas y especializadas, exámenes de laboratorio, tratamientos médicos, farmacia interna e incluso medicamentos gratuitos en algunos casos. Gran parte del personal habla español para atender a la comunidad latina de forma conveniente.