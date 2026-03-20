Anselmo Iglecias enfrenta una batalla difícil y dolorosa contra el cáncer oral, una enfermedad que le fue diagnosticada hace apenas cinco semanas. Su lucha no solo es contra el cáncer, sino también contra las dificultades económicas que le impiden acceder al tratamiento adecuado. Por esta razón, lanzó una campaña en GoFundMe y apela a la solidaridad de la comunidad.

Trabajar con dolor: Anselmo enfrenta el cáncer oral cada día

A mediados del 2025, Anselmo notó lo que inicialmente creyó que era una simple úlcera en su encía inferior. Sin embargo, tras varias visitas médicas y pruebas, descubrió que lo que tenía no era una úlcera común, sino una lesión cancerígena.

“Mi prótesis dental parcial inferior se rompió. Fui al dentista y me dijeron que no podían arreglarla. Fui a otro cuando noté que algo me dolía. Me dijeron que no tenía que preocuparme. Que solo era una úlcera. Pero después, tuve una cita y le conté al doctor que el dolor seguía allí y que la inflamación era más grande”, describió a La Noticia.

Anselmo trabaja como técnico de mantenimiento. Cuenta que sus jornadas son extenuantes y más aún cuando se tiene un constante dolor en la mejilla. Esto llevó al dentista a derivarlo a un cirujano oral especializado. Allí le practicaron una biopsia y en enero de este año le dijeron que era cáncer.

“De ahí me derivaron al Instituto de Cáncer de Atrium Health. Y ahora tengo citas todas las semanas con los médicos para que puedan realizarme la cirugía. Está en etapa tres, así que están tratando de controlar, pero está bastante mal ahora”, comentó.

¿Cómo ayudar?

El diagnóstico llegó en un momento crítico. Anselmo comenzó un nuevo trabajo solo hace seis meses. No puede arriesgarse a perderlo, ya que es lo que le permite pagar sus gastos médicos, pero no todos. Además, su seguro médico solo cubre el 60 % de los costos de su tratamiento. La diferencia en costos está fuera de su alcance.

“Hasta ahora he recaudado como $1,000 en GoFundMe; va muy lento, pero me ha ayudado. Sin embargo, necesito analgésicos para el dolor. El dolor es muy fuerte, pero tengo muchos copagos que son mi responsabilidad. También debo pagar una tomografía computarizada y análisis. Son muchas cantidades, unas bajas y otras muy altas”, dijo.

La comunidad se ha convertido en su última esperanza. A través de esta campaña, espera conseguir la cantidad suficiente para cubrir los gastos de los medicamentos. Pero aún más importante, poder dar la inicial para el tratamiento que lo podría curar del cáncer.

“El tratamiento del cáncer es muy caro. Cada donación, por pequeña que sea, me ayuda a acercarme a la cura que tanto necesito… necesito radioterapia y quimioterapia”, indicó..

Para ayudar a Anselmo, visita el siguiente enlace.