Bank of America nombró a las organizaciones Prospera y Supportive Housing Communities (SHC) como sus Neighborhood Builders 2025 en Charlotte. El reconocimiento destaca su impacto en oportunidad económica y atención a personas sin hogar en la región. Ambas entidades recibirán fondos y capacitación.

“A través de financiación flexible y capacitación integral en liderazgo, el programa Neighborhood Builders ayuda a estas organizaciones a satisfacer necesidades cruciales y a promover oportunidades económicas para las personas y familias de nuestras comunidades”, afirmó Kieth Cockrell, presidente de Bank of America Charlotte.

$400,000 en fondos y formación para líderes locales

Cada organización recibirá $200,000 durante dos años, además de entrenamiento integral para su director ejecutivo y un líder emergente. También accederán a una red nacional de organizaciones aliadas.

Desde su creación, el programa ha seleccionado 36 organizaciones en Charlotte. Bank of America ha invertido casi $9 millones en estas entidades locales.

“Nuestras organizaciones locales son clave para enfrentar los desafíos de Charlotte”, agregó Cockrell.

Prospera impulsa pequeños negocios y emprendimiento

Prospera trabaja para fortalecer la economía de Carolina del Norte mediante el apoyo a pequeños negocios y emprendedores. El nuevo financiamiento permitirá ampliar servicios bilingües gratuitos.

La organización ofrecerá capacitaciones, consultorías individuales y asesoría sobre acceso a capital y preparación para contratos. El objetivo es aumentar la estabilidad y el crecimiento empresarial.

“Este reconocimiento fortalece nuestra misión y amplía nuestro impacto económico”, dijo Augusto Sanabria, presidente y CEO de Prospera. Destacó el valor del financiamiento y la capacitación recibida.

Prospera celebrará pronto su décimo aniversario en Charlotte. La organización planea usar estos recursos para sostener su crecimiento y ampliar servicios en todo el estado.

Vivienda estable para enfrentar escasez

Supportive Housing Communities (SHC) brinda vivienda permanente y asequible a personas y familias que enfrentan falta de vivienda crónica en Charlotte. El financiamiento fortalecerá su capacidad operativa.

SHC ampliará servicios en McCreesh Place y en alquileres privados en la ciudad. Cada hogar recibe acompañamiento de un gestor de casos y acceso a servicios esenciales.

Los servicios incluyen salud, cuidado infantil, transporte, entrenamiento de habilidades y apoyo laboral. El enfoque busca estabilidad a largo plazo.

“La estabilidad comienza con un hogar seguro”, expresó Laura Caldwell, CEO de SHC. Agradeció el respaldo para ayudar a familias a reconstruir sus vidas.

Una inversión nacional de Bank of America en la comunidad

Desde 2004, Neighborhood Builders ha invertido más de $346 millones en comunidades de Estados Unidos. El programa ha capacitado a más de 4,000 líderes en casi 2,000 organizaciones.

Bank of America asegura que la inversión busca crear comunidades prósperas y resilientes.