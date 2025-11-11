¿Agentes de la Patrulla Fronteriza vienen a Charlotte?

La administración Trump planea reubicar a parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza que lideraron redadas en Chicago hacia Charlotte, Carolina del Norte, como parte de un nuevo operativo migratorio que iniciaría este mes, según informaron tres funcionarios a la cadena CBS News.

Los equipos serían parte de una operación bautizada internamente como “Charlotte Web”, similar a la polémica “Operation Midway Blitz” en Chicago, donde más de 200 agentes fueron desplegados en redadas que derivaron en arrestos controvertidos y enfrentamientos con manifestantes.

En octubre, un juez bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois y por eso debe salir del área el personal militar despachado por Trump.

La Casa Blanca solicitó el 10 de noviembre a la Corte Suprema mostrar “deferencia extraordinaria” al presidente como comandante en jefe para validar el uso de la Guardia Nacional en Illinois, argumentando que las agencias migratorias no pueden ejecutar el trabajo por sí solas.

¿Quién lidera los operativos de la Patrulla Fronteriza?

Las acciones de control migratorio en Chicago continuarían a cargo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que mantiene oficinas en esa ciudad.

El oficial Gregory Bovino, figura central de la ofensiva migratoria de Trump, dirigió previamente redadas en Los Ángeles, que incluyeron detenciones en estacionamientos de Home Depot y lavaderos de autos. Ahora se prepara para dejar Chicago y trasladarse, junto a parte de su equipo, a Charlotte, según CBS.

La Noticia buscó corroborar detalles con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pero aseguraron:

“No comentamos ni adelantamos futuras operaciones”.

Legisladores republicanos piden tropas en Carolina del Norte

En Carolina del Norte, los congresistas Mark Harris, Pat Harrigan y Chuck Edwards enviaron una carta, el 5 de noviembre, al gobernador Josh Stein expresando su preocupación por su negativa a desplegar la Guardia Nacional estatal, como lo solicitó en octubre la Orden Fraternal de la Policía de Charlotte-Mecklenburg para apoyar a las fuerzas locales. Ninguno de los legisladores republicanos solicitantes vive cerca de Charlotte.

¿Cómo está la seguridad en Charlotte?

Según el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), la ciudad reporta una reducción importante de delitos en 2025:

Delito Reducción Homicidios -24 % Agresiones agravadas (incluye tiroteos) -19 % Robos -22 %

Lo que sigue

Aunque no hay confirmación del presunto operativo o fecha oficial de la presencia de agentes federales en Charlotte, se pide a la comunidad mantener la calma, estar atentos a lo que sucede en los alrededores, informarse con medios de comunicación serios y confiables, conocer sus derechos y tener un plan en caso de contingencias.