Charlotte ofrece una serie de eventos gratuitos y accesibles que permiten a los residentes explorar y celebrar diversas culturas, pero además apoyar causas como el autismo, el reciclaje y la recuperación de chilenos afectados por incendios forestales. Con una variada oferta, estas actividades están pensadas para todas las edades y brindan una oportunidad única para disfrutar de la diversidad que define a la ciudad.

Club de español de South End Se trata de un evento para celebrar el idioma y la cultura. Ven a disfrutar de una tarde de práctica del español, intercambio cultural y apoyo a los negocios latinos locales, todo en un ambiente relajado. Además, habrá tamales y café gratis. Fecha : jueves 19 de febrero

: jueves 19 de febrero Hora : 7:30 p.m. a 9:30 p.m.

: 7:30 p.m. a 9:30 p.m. Lugar : Hi-Wire Brewing Charlotte

: Hi-Wire Brewing Charlotte Dirección: 340 W Tremont Ave Suite 140, Charlotte, NC 28203

Zoológico de instrumentos musicales Únete a la biblioteca para una experiencia musical única. Con la ayuda de Sigma Alpha Iota: Fraternidad Internacional de Música, tendrás la oportunidad de explorar instrumentos de todas las familias: metales, madera, percusión y cuerdas. El evento no requiere inscripción y es para personas de todas las edades. Fecha : sábado 21 de febrero

: sábado 21 de febrero Hora : 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:00 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

Haz una corona de corazones para regalar Se trata de una actividad en la biblioteca para que adolescentes entre 10 y 18 años aprendan a crear una corona de corazones doblada o con collage para obsequiar en el Día de San Valentín o para tus invitados. Fecha : durante todo el mes de febrero, de lunes a sábado

: durante todo el mes de febrero, de lunes a sábado Hora : Todo el día. Desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y 5:00 p.m. los viernes y sábados.

: Todo el día. Desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y 5:00 p.m. los viernes y sábados. Lugar : Hickory Grove Llibrary

: Hickory Grove Llibrary Dirección : 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215

: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215 Costo: gratis

Talleres de construcción infantil Los Talleres Infantiles de Lowe’s se realizan el tercer sábado de cada mes, para enseñar a los niños habilidades básicas de construcción y seguridad. Cada niño puede llevarse a casa su proyecto terminado, un delantal de taller, un pin de logro y un certificado. En la próxima edición, construirán una casa para pájaros con forma de corazón. Fecha : sábado 21 de febrero

: sábado 21 de febrero Hora : 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Todas las tiendas Lowe’s Elige el más cercano y regístrate en el siguiente enlace.

: Todas las tiendas Lowe’s Elige el más cercano y regístrate en el siguiente enlace. Costo: gratis

Zumba para apoyar a la Sociedad de Autismo Se trata de una clase de zumba para recaudar fondos en beneficio de la Sociedad de Autismo de Carolina del Norte. Participa o comparte la información para que más personas se unan a esta causa. Fecha : sábado 21 de febrero

: sábado 21 de febrero Hora : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Lugar : Zumbalife

: Zumbalife Dirección : 2840 Armentrout Dr, Concord, NC 28025

: 2840 Armentrout Dr, Concord, NC 28025 El costo para participar es de $10. Puedes donar en el siguiente enlace.

Intercambio de ropa Innovation Barn es el centro de la economía circular de Charlotte. Todos los meses organiza un evento mensual, donde los asistentes pueden traer algo que ya no usen y llevarse algo nuevo para ellos. Este mes será un intercambio de ropa, habrá vendedores locales y bebidas, convirtiéndolo también en una excelente oportunidad para socializar. Fecha : sábado 21 de febrero

: sábado 21 de febrero Hora : 11:00 a.m. a 3:00 p.m

: 11:00 a.m. a 3:00 p.m Lugar : Innovation Barn

: Innovation Barn Dirección : 932 Seigle Ave, Charlotte, NC 28205

: 932 Seigle Ave, Charlotte, NC 28205 Inscripción a través del siguiente enlace.

Celebra la cultura dominicana en Charlotte Se trata de un evento comunitario y gratuito realizado por la organización Fiestas Patrias, en conjunto con Enlace Dominicano y otras 12 organizaciones de las Carolinas, en el cual la comunidad podrá conocer sobre la independencia y cultura de República Dominicana, sus tradiciones, música, bailes y mucho más. Este año el tema gira en torno al talento de los beisbolistas dominicanos. Fecha : domingo 22 de febrero

: domingo 22 de febrero Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Hickory Grove United Methodist Church

: Hickory Grove United Methodist Church Dirección: 6401 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215

Laboratorio de tortillas Únete a la biblioteca para aprender a hacer tortillas de una manera divertida y educativa. Jóvenes de 10 a 18 años tendrán la oportunidad de prepararlas, mientras disfrutan de una conversación amena sobre el libro Esperanza Rising. A lo largo de la actividad, los participantes no solo aprenderán habilidades culinarias prácticas, sino que también compartirán historias, ideas y risas mientras exploran la cultura mexicana a través de una receta tradicional. Fecha : miércoles 25 de febrero

: miércoles 25 de febrero Hora : 5:30 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:30 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : Myers Park Library

: Myers Park Library Dirección : 1361 Queens Road, Charlotte, NC 28207

: 1361 Queens Road, Charlotte, NC 28207 Inscripción a través del siguiente enlace.