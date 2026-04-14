Charlotte se llena de actividades gratuitas y a bajo costo para todas las edades e intereses entre el 15 y el 22 de abril. Desde apoyo comunitario, jornadas de salud, talleres culturales, ropa y comida gratis y mucho más . Conoce y participa en los eventos, que La Noticia te trae en este listado.

Comunidad

Feria de recursos escolares

Las familias están invitadas a asistir a la Feria de Recursos para la Educación en Casa de CML, diseñada para conectar a las familias que educan en casa con herramientas valiosas, organizaciones locales y socios comunitarios. El evento contará con proveedores de servicios educativos, programas de enriquecimiento y recursos comunitarios, todo en un solo lugar.

Fecha : miércoles 15 de abril

: miércoles 15 de abril Hora : 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 28078

Distribución gratuita de alimentos en Monroe

Food for Families NC organiza una jornada de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.

Fecha : miércoles 15 de abril

: miércoles 15 de abril Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : Health Sciences Academy en Monroe Middle School

: Health Sciences Academy en Monroe Middle School Dirección: 601 E Sunset Dr, Monroe, NC 28112

Evento de distribución de alimentos

Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

Fecha : jueves 16 de abril

: jueves 16 de abril Hora : 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:30 p.m. Lugar : Mission City Church

: Mission City Church Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214

Vestidos, trajes y accesorios gratis para la graduación

Con el objetivo de ayudar a las adolescentes a encontrar un vestido especial para su noche de graduación, Lydia’s Prom Closet ofrece una gran variedad de vestidos, trajes y accesorios completamente gratis. Este servicio incluye: vestidos de todos los estilos, tamaños y colores, así como trajes, camisas y zapatos para chicos, además de joyería y otros accesorios.

Fecha : sábado 18 de abril

: sábado 18 de abril Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

9:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar: Lydia’s Prom Closet

Lydia’s Prom Closet Dirección: 14835 N Old Statesville Rd, Huntersville, NC 28078

Comida gratis

Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita, ni mostrar ninguna identificación.

Fecha : jueves 16 de abril

: jueves 16 de abril Hora : 4:00 p.m. a 7:00 p.m

: 4:00 p.m. a 7:00 p.m Lugar : Hope Street Food Pantry

: Hope Street Food Pantry Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269

Fecha : martes 21 de abril

: martes 21 de abril Hora : 10:30 a.m. a 12:30 p.m

: 10:30 a.m. a 12:30 p.m Lugar : Plaza Midwood Library

: Plaza Midwood Library Dirección: 1623 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Evento: Habla con un policía latino

Conoce a oficiales latinos del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg en un espacio de apoyo y seguro, donde podrás hacerles preguntas, reportar alguna situación, conocer sus recursos y programas. Este evento es organizado por la Coalición Latinoamericana y será privado en el caso de quienes quieran hablar de manera confidencial.

Fecha : martes 21 de abril

: martes 21 de abril Hora : 2:00 p.m. a 3:30 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Reserva tu cita llamando al 704-941-2558.

Clínica de inmigración con la Coalición

Dos veces al mes, la Coalición Latinoamericana ofrece su clínica de inmigración a bajo costo. Actualmente, estas se enfocan en explicarle a la comunidad cuáles son sus derechos como inmigrantes, cómo elaborar un plan de emergencia familiar, asesoría con dudas migratorias y elaborar una carta poder.

Fecha : lunes 20 de abril

: lunes 20 de abril Hora : 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Costo : $50 (miembros de la Coalición obtienen su primera consulta gratis)

: $50 (miembros de la Coalición obtienen su primera consulta gratis) Observación: los cupos son limitados; debe agendar en el siguiente enlace.

Arte, cultura y entretenimiento

Guateke Sessions

En este evento, la Casa de la Cultura estará celebrando y enseñando ritmos latinos. En ellos participarán talentosos bailarines latinos representando las danzas de los siguientes países: México (danza folklórica), Puerto Rico (bomba y plena), Perú (festejo y marinera), Venezuela (tambores) y Haití.

Fecha : sábado 18 de abril

: sábado 18 de abril Hora : 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

Festival de Empanadas en Charlotte

La 5ta edición anual del Empanada Fest en Charlotte vuelve con todos sus sabores latinos. Disfruta de empanadas de Venezuela, Colombia, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y otros países.

Fecha : sábado 18 de abril

: sábado 18 de abril Hora : 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Camp North End (Boileyard)

: Camp North End (Boileyard) Dirección : 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206 Costo: gratis

Celebración del Día del Niño

Acompaña a Criss Cross Mangosauce a una celebración especial del Día de los Niños y el Día de los libros con un evento lleno de alegría, creatividad y cultura latina. Habrá un concierto infantil, manualidades, juegos, teatro, titerés y bailes. Piden llevar una silla o manta de picnic.

Fecha : sábado 18 de abril

: sábado 18 de abril Hora : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. Lugar : Methodist Home Recreation Center

: Methodist Home Recreation Center Dirección: 3200 Shamrock Dr, Charlotte, NC 28215

Talleres, educación y oportunidades

Seminario: QuickBooks para principiantes

Con este seminario gratuito y en español, organizado por Prospera, aprenderá a utilizar QuickBooks para automatizar procesos clave, organizar sus finanzas y generar informes útiles para la toma de decisiones, crear catálogos de cuentas contables, generar informes financieros corporativos, entre otras funciones.

Fecha : jueves 16 de abril

: jueves 16 de abril Hora : 3:30 p.m. a 5:00 p.m.

: 3:30 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : Virtual

: Virtual Inscripción en el siguiente enlace

Seminario para recibir orientación sobre su negocio

Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de este seminario organizado por Prospera. En él aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización le puede proveer asistencia para comenzar o expandir su negocio.

Fecha : martes 21 de abril

: martes 21 de abril Hora : 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscríbete a través del siguiente enlace.

Seminario: gestión emocional y financiera

Las emociones influyen más de lo que parece en las decisiones financieras de un negocio. En este seminario organizado por Prospera, aprenderá a identificar creencias limitantes, manejar su relación con el dinero y desarrollar una mentalidad que favorezca el crecimiento económico.

Fecha : jueves 23 de abril

: jueves 23 de abril Hora : 5:30 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:30 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : Simmons YMCA

: Simmons YMCA Dirección : 6824 Democracy Dr, Charlotte, NC 28212

: 6824 Democracy Dr, Charlotte, NC 28212 Inscripción en el siguiente enlace

Sexta feria anual de habilidades y oficios

Con el objetivo de ofrecer a los estudiantes y sus familias alternativas de éxito fuera del camino universitario tradicional, se llevará a cabo la 6.ª edición de la feria de habilidades y oficios “Mamá, no quiero ir a la universidad”. Este evento gratuito busca informar sobre oportunidades en educación técnica, programas de grado asociado, aprendizajes y capacitación pagada en el trabajo.

Fecha : sábado 18 de abril

: sábado 18 de abril Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar: Sugaw Creek Recreation Center

Sugaw Creek Recreation Center Dirección: 943 W Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213

943 W Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213 Costo: gratis, pero debe registrarse en el siguiente enlace.

Taller de educación financiera para familias

Este taller, organizado por PNC Bank y la Coalición Latinoamericana está diseñado para apoyar a las familias en el fortalecimiento de sus finanzas y en la enseñanza del valor del dinero a sus hijos. Durante la sesión, los participantes aprenderán a crear y mantener un presupuesto familiar, entender y mejorar su historial crediticio, y utilizar las tarjetas de crédito de manera responsable. El evento también ofrecerá la oportunidad de abrir cuentas bancarias en el lugar.

Fecha : jueves 16 de abril

: jueves 16 de abril Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe reservar su cita llamando al 980-320-3741

Seminario financiero para negocios de construcción

La Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte, en colaboración con First Citizens Bank, ofrecerá un seminario gratuito en español dirigido a dueños de negocios en plomería, HVAC y la industria de la construcción. Durante la sesión, los participantes aprenderán cómo preparar su empresa para solicitar financiamiento, entender indicadores financieros clave, manejar el capital de trabajo y conocer las tendencias económicas que impactan su sector.

Fecha: martes 21 de abril

martes 21 de abril Hora: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

8:00 a.m. a 11:00 a.m. Lugar: La Coalición Latinoamericana

La Coalición Latinoamericana Dirección: 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205

4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205 Inscripción disponible en el siguiente enlace

Salud

Clases de estiramiento y fuerza

Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, están llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.

Fecha : jueves 16 de abril

: jueves 16 de abril Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Fecha : sábado 18 de abril

: sábado 18 de abril Hora : 10:30 a.m.

: 10:30 a.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito

El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones:

Fecha : jueves 16 de abril

: jueves 16 de abril Hora : 9:15 a.m. a 2:15 p.m.

: 9:15 a.m. a 2:15 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Asesorías sobre cobertura médica

Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo.

Fecha : lunes 20 de abril

: lunes 20 de abril Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe pedir cita llamando al 704-941-2558.

Taller virtual sobre discapacidad en la comunidad latina

Invitan a latinos a participar en un taller virtual informativo donde se abordarán temas sobre discapacidad, derechos y acceso a recursos disponibles. Durante la sesión, se brindará información sobre servicios, recursos y grupos de apoyo disponibles para las familias latinas de Carolina del Norte.