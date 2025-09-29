Charlotte ofrece una variedad de eventos gratuitos durante la primera semana de octubre, ideales para toda la familia. Desde talleres educativos y recursos para inmigrantes, hasta actividades culturales, clases de bienestar y festivales temáticos. Conocer, comparte y aprovecha estos recursos locales que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.

Comunidad

Evento de bienvenida a inmigrantes en Charlotte Este evento está dirigido a nuevos residentes que desean integrarse a la comunidad de Charlotte. Les permite conocer International House, los servicios de la ciudad y recursos en salud, educación y vivienda. Se ofrece en inglés y español. Fecha : viernes 3 de octubre

: viernes 3 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : International House

: International House Dirección: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204

Vegetales y frutas gratis en Kannapolis Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos. Fecha : sábado 4 de octubre

: sábado 4 de octubre Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : Second Presbyterian Church

: Second Presbyterian Church Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083

Sesión: conoce tus derechos y prepara un plan de emergencia La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus. Fecha : lunes 6 de octubre

: lunes 6 de octubre Hora : 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar : Latin American Coalition

: Latin American Coalition Dirección : 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.

Mega clínica gratuita para mascotas ​​Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, la Oficina de Control y Cuidado de Animales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) ofrece una clínica gratuita en la cual vacunarán a las mascotas contra la rabia, ofrecerán microchips y otras vacunas esenciales. Informa el refugio que los perros deben estar con una correa segura y los gatos en transportadoras. Además, es solo para quienes vivan en el condado de Mecklenburg. Fecha : sábado 11 de octubre

: sábado 11 de octubre Hora : 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

: 8:00 a.m. a 10:45 a.m. Lugar : CMPD Animal Care & Control

: CMPD Animal Care & Control Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217

Salud y bienestar

Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales. Fecha : miércoles 1° y 8 de octubre

: miércoles 1° y 8 de octubre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212

: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212 Costo: gratis

Clase gratuita de zumba Participa en esta actividad gratuita organizada por el grupo Renacer, en la cual la bailarina Karen Correa ofrecerá una clase de zumba. Únete a una noche llena de energía y ritmos latinos Fecha : jueves 2 de octubre

: jueves 2 de octubre Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Talleres/Cursos/Educación

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 2 de octubre

: jueves 2 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Zona de estudio para adolescentes North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles, y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios. Fecha : domingo 5 de octubre

: domingo 5 de octubre Hora : 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville NC 28078

Clase de preparación para el examen de ciudadanía A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente. Fecha : lunes 6 de octubre

: lunes 6 de octubre Hora : de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Evento en línea (Zoom)

: Evento en línea (Zoom) Inscripción : Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.

: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes. Costo: gratis

Seminario para recibir orientación sobre su negocio Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de este seminario organizado por Prospera. En él aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización le puede proveer asistencia para comenzar o expandir su negocio. Fecha : martes 7 de octubre

: martes 7 de octubre Hora : 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Prospera Office CLT

: Prospera Office CLT Dirección : 145 Scaleybark Rd. Suite C, Charlotte, NC 28209

: 145 Scaleybark Rd. Suite C, Charlotte, NC 28209 Inscríbete en el siguiente enlace.

Seminario: LinkedIn para impulsar su negocio Con este seminario de Prospera descubra cómo aprovechar el potencial de LinkedIn para fortalecer su marca, ampliar su red de contactos y generar nuevas oportunidades comerciales. Fecha : miércoles 8 de octubre

: miércoles 8 de octubre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscríbete en el siguiente enlace.

Arte, cultura y entretenimiento

Miércoles de terror en el museo Mint Como parte de su agenda cultural adaptada al mes de Halloween, el museo Mint estará ofreciendo una noche para celebrar el aniversario 50 de The Rocky Horror Picture Show. Este clásico de culto que ha cautivado a las audiencias durante décadas con sus personajes inolvidables, su diversión desbordante y su música icónica. Fecha : miércoles 1° de octubre

: miércoles 1° de octubre Hora : 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Mint Museum Uptown

: Mint Museum Uptown Dirección: 500 S Tryon St, Charlotte, NC 28202

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Halloweentown”. Fecha : jueves 2 de octubre

: jueves 2 de octubre Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Un espectáculo para niños de The Lotus Project The Lotus Project presenta Come Together, un espectáculo interactivo y divertido que explora y enseña a los niños cómo resolver conflictos al elegir unirse en lugar de separarse. El evento será en español y está dirigido a pequeños de 2 a 8 años de edad. Fecha : sábado 4 de octubre

: sábado 4 de octubre Hora : 11:00 a.m. (1:00 p.m. para español)

: 11:00 a.m. (1:00 p.m. para español) Lugar : Berewick Recreation Center

: Berewick Recreation Center Dirección : 5910 Dixie River Rd, Charlotte, NC 28278

: 5910 Dixie River Rd, Charlotte, NC 28278 Costo : gratis

: gratis Registro a través del siguiente enlace

Festival de otoño de Armenia Este evento gratuito y abierto al público es organizado por la Iglesia Apostólica Armenia St. Sarkis. Forma parte de la celebración anual de otoño, con auténtica comida, música en vivo, rifas y entretenimiento familiar. Disfruta de deliciosos kebabs de res y pollo, guarniciones tradicionales, pasteles caseros, postres, café y mucho más. Fechas : viernes 3 al domingo 5 de octubre

: viernes 3 al domingo 5 de octubre Horarios : viernes: 5:00 p.m. a 9:00 p.m. | sábado : 11:00 a.m. a 8:00 p.m. | domingo : 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

: viernes: 5:00 p.m. a 9:00 p.m. | : 11:00 a.m. a 8:00 p.m. | : 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Saint Sarkis Armenian Apostolic Church

: Saint Sarkis Armenian Apostolic Church Dirección: 7000 Park Rd, Charlotte, NC 28210

Celebración de la herencia hispana con Compare Food La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas por el mes de la herencia hispana. En ellas habrá música, danzas, comida típica, regalos, rifas y mucho más. El próximo evento es: Fecha : domingo 5 de octubre

: domingo 5 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 5300 Sunset Rd, Charlotte, NC 28269