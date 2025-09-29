Charlotte ofrece una variedad de eventos gratuitos durante la primera semana de octubre, ideales para toda la familia. Desde talleres educativos y recursos para inmigrantes, hasta actividades culturales, clases de bienestar y festivales temáticos. Conocer, comparte y aprovecha estos recursos locales que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.
Comunidad
Evento de bienvenida a inmigrantes en Charlotte
Este evento está dirigido a nuevos residentes que desean integrarse a la comunidad de Charlotte. Les permite conocer International House, los servicios de la ciudad y recursos en salud, educación y vivienda. Se ofrece en inglés y español.
- Fecha: viernes 3 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: International House
- Dirección: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204
Vegetales y frutas gratis en Kannapolis
Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos.
- Fecha: sábado 4 de octubre
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: Second Presbyterian Church
- Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083
Sesión: conoce tus derechos y prepara un plan de emergencia
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus.
- Fecha: lunes 6 de octubre
- Hora: 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.
Mega clínica gratuita para mascotas
Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, la Oficina de Control y Cuidado de Animales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) ofrece una clínica gratuita en la cual vacunarán a las mascotas contra la rabia, ofrecerán microchips y otras vacunas esenciales. Informa el refugio que los perros deben estar con una correa segura y los gatos en transportadoras. Además, es solo para quienes vivan en el condado de Mecklenburg.
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Hora: 8:00 a.m. a 10:45 a.m.
- Lugar: CMPD Animal Care & Control
- Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217
Salud y bienestar
Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú
El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales.
- Fecha: miércoles 1° y 8 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212
- Costo: gratis
Clase gratuita de zumba
Participa en esta actividad gratuita organizada por el grupo Renacer, en la cual la bailarina Karen Correa ofrecerá una clase de zumba. Únete a una noche llena de energía y ritmos latinos
- Fecha: jueves 2 de octubre
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
Talleres/Cursos/Educación
Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo
La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés.
- Fecha: jueves 2 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.
Zona de estudio para adolescentes
North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles, y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio, solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios.
- Fecha: domingo 5 de octubre
- Hora: 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: North County Regional Library
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville NC 28078
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 6 de octubre
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Seminario para recibir orientación sobre su negocio
Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de este seminario organizado por Prospera. En él aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización le puede proveer asistencia para comenzar o expandir su negocio.
- Fecha: martes 7 de octubre
- Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Prospera Office CLT
- Dirección: 145 Scaleybark Rd. Suite C, Charlotte, NC 28209
- Inscríbete en el siguiente enlace.
Seminario: LinkedIn para impulsar su negocio
Con este seminario de Prospera descubra cómo aprovechar el potencial de LinkedIn para fortalecer su marca, ampliar su red de contactos y generar nuevas oportunidades comerciales.
- Fecha: miércoles 8 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscríbete en el siguiente enlace.
Arte, cultura y entretenimiento
Miércoles de terror en el museo Mint
Como parte de su agenda cultural adaptada al mes de Halloween, el museo Mint estará ofreciendo una noche para celebrar el aniversario 50 de The Rocky Horror Picture Show. Este clásico de culto que ha cautivado a las audiencias durante décadas con sus personajes inolvidables, su diversión desbordante y su música icónica.
- Fecha: miércoles 1° de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Mint Museum Uptown
- Dirección: 500 S Tryon St, Charlotte, NC 28202
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Halloweentown”.
- Fecha: jueves 2 de octubre
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Un espectáculo para niños de The Lotus Project
The Lotus Project presenta Come Together, un espectáculo interactivo y divertido que explora y enseña a los niños cómo resolver conflictos al elegir unirse en lugar de separarse. El evento será en español y está dirigido a pequeños de 2 a 8 años de edad.
- Fecha: sábado 4 de octubre
- Hora: 11:00 a.m. (1:00 p.m. para español)
- Lugar: Berewick Recreation Center
- Dirección: 5910 Dixie River Rd, Charlotte, NC 28278
- Costo: gratis
- Registro a través del siguiente enlace
Festival de otoño de Armenia
Este evento gratuito y abierto al público es organizado por la Iglesia Apostólica Armenia St. Sarkis. Forma parte de la celebración anual de otoño, con auténtica comida, música en vivo, rifas y entretenimiento familiar. Disfruta de deliciosos kebabs de res y pollo, guarniciones tradicionales, pasteles caseros, postres, café y mucho más.
- Fechas: viernes 3 al domingo 5 de octubre
- Horarios: viernes: 5:00 p.m. a 9:00 p.m. | sábado: 11:00 a.m. a 8:00 p.m. | domingo: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Saint Sarkis Armenian Apostolic Church
- Dirección: 7000 Park Rd, Charlotte, NC 28210
Celebración de la herencia hispana con Compare Food
La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas por el mes de la herencia hispana. En ellas habrá música, danzas, comida típica, regalos, rifas y mucho más. El próximo evento es:
- Fecha: domingo 5 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 5300 Sunset Rd, Charlotte, NC 28269
Evento: Conexiones Ancestrales
La Casa de la Cultura y Harvey B. Gantt Center invitan a una experiencia interactiva por el Mes de la Herencia Hispana. Este evento contará con presentaciones de arte en vivo que incluyen ritmos como la bomba puertorriqueña, calipso venezolano y festejo peruano. Además, ofrecerán talleres guiados sobre estos géneros afro latinos.
- Fecha: miércoles 8 de octubre
- Hora: 11:30 a.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: Harvey B. Gantt Center
- Dirección: 551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202
- Costo: gratis.
- Registro en el siguiente enlace.