Una tormenta invernal extensa afectará al Sur del país desde el viernes 23 de enero y al Este durante el fin de semana. Millones podrían enfrentar hielo dañino y nieve intensa. Carolina del Norte se encuentra en el paso de esta tormenta.

Según los servicios meteorológicos, la tormenta recibió el nombre Fern puede traer condiciones peligrosas en las carreteras en Carolina del Norte.

Cuándo y dónde pegará con más fuerza

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa el siguiente pronóstico para la tormenta invernal Fern:

Viernes 23 de enero: Se esperan nieve, aguanieve y lluvia helada en Oklahoma y Texas. El impacto se extenderá a Arkansas, Tennessee y Mississippi.

La noche del viernes: El sistema avanzará al Valle del Tennessee, Apalaches y podría alcanzar Virginia y las montañas de Carolina del Norte.

Sábado 24 de enero: El frío se expandirá por Kentucky, West Virginia. En Carolina del Norte persistirá una mezcla invernal de agua y hielo. Se esperan nieve en el área del Triángulo y acumulación de hielo en buena parte del estado.

La noche del sábado: La tormenta podría intensificarse hacia el Atlántico medio. La nieve se fortalecerá en ciudades del noreste.

Domingo 25 de enero: La precipitación invernal disminuirá en Texas, pero continuará desde Luisiana hasta las Carolinas y el Noreste.

Ciudades en riesgo

Entre las áreas potencialmente afectadas están Dallas, Austin, Oklahoma City, Memphis, Nashville, Atlanta, Charlotte, Raleigh, Richmond, Washington, D.C., Baltimore, Filadelfia y Nueva York.

Mayor amenaza de la tormenta invernal: hielo peligroso

Se prevén acumulaciones significativas de hielo desde Texas hasta las Carolinas. El hielo volverá peligrosas o intransitables las carreteras.

El hielo puede acumularse en árboles y líneas eléctricas, provocando caídas y apagones. Los servicios meteorológicos piden a la comunidad que se prepare para posibles cortes de energía que pueden tomar horas o incluso días.

Recomendaciones clave de preparación

Esté atento a las notificaciones de las autoridades locales.

Evite viajes no esenciales durante los picos de hielo.

no esenciales durante los picos de hielo. Cargue dispositivos y prepare linternas y baterías .

y prepare y . Tenga agua, alimentos y medicinas para varios días.

y para varios días. Proteja las tuberías de su casa .

Revise que esté en buenas condiciones su sistema de calefacción.

Pronóstico específico para Charlotte

Miércoles y jueves traerán nubes mezcladas y máximas cercanas a 50–58°F. El viernes podrían presentarse chubascos aislados.

El fin de semana, temperaturas en los 30°F y una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia helada. Son posibles acumulaciones que dificulten viajes.

Las autoridades piden seguir actualizaciones, ya que los detalles aún pueden cambiar.