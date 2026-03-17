Lo que comenzó como una jornada de trabajo habitual terminó con la detención de un inmigrante, quien, siguiendo las instrucciones de su GPS, manejó sin saberlo cerca de una base militar, en donde fue detenido y luego enviado a órdenes de agentes migratorios.

Alonso Delgadillo se dirigía a su casa después de trabajar instalando pisos el lunes 2 de marzo, cuando su GPS lo guió a un punto de control militar en la base Fort Liberty en Fayetteville, Carolina del Norte, antes conocida como Fort Bragg. Delgadillo fue retenido y horas después trasladado a diferentes centros migratorios. Actualmente está en una instalación en el estado de Georgia, donde enfrenta una orden de deportación.

Este no es un caso aislado. Desde noviembre de 2025, al menos 11 personas han sido detenidas en puntos de control cercanos a instalaciones militares del este del estado, según reportes que ha recibido Siembra NC, una organización estatal de defensa para inmigrantes.

Familia separada por error de GPS

Alonso Delgadillo Pérez emigró de México hace 26 años; vivía en Chapel Hill y trabajaba instalando pisos en diferentes ciudades de Carolina del Norte. “Lo mandaban a Fayetteville, Chapel Hill, Princeville, a cualquier lugar de Carolina del Norte”, explicó uno de sus familiares.

El 2 de marzo, había terminado un trabajo en Fayetteville y se dirigía a su hogar cuando fue detenido por oficiales militares. Había ingresado a un punto de control sin saberlo.

“El GPS lo mandó por una ruta para ir a su casa y lo llevó al checkpoint (punto de control) de Fort Bragg. Allí fue cuestionado por guardias… Tengo entendido que no le estaban pidiendo un ID, sino documentos federales, número de Seguro Social; querían saber su estatus para probar que estaba legal”, dijo Samuel Reyes, primo de Alonso, durante una rueda de prensa virtual convocada por Siembra NC el 17 de marzo.

Samuel, quien también trabaja en ese campo, contó que en el pasado estuvo en Fayetteville, donde le dijeron que evitara ingresar por “entradas militares”.

“He tenido compañeros de trabajo que no tienen estatus legal y me dijeron que no fuera a esas zonas”, añadió.

Alonso Delgadillo fue detenido por agentes migratorios luego de que su GPS lo guiara por error a un punto de control militar en Fayetteville (Fotos: cortesía Siembra NC)

“No le dieron ninguna oportunidad de defenderse”

Mari, quien es pariente de Alonso, cuenta que mientras Alonso estaba en el punto de control, la llamó y se escuchó angustiado por no saber inglés ni entender lo que le preguntaban. “Yo estuve en el teléfono escuchando a Alonso. A él le pidieron su Seguro Social desde el principio. Uno de los militares lo siguió presionando hasta que trajeron a un oficial hispano y él comenzó a preguntar todo en español hasta que lo hicieron decir que no tenía Seguro Social”, describió.

“No le dieron ninguna oportunidad de defenderse ni tampoco le dieron el tiempo de buscar a alguien que fuera por él, y en menos de una hora ella tenía una orden de arresto por parte de los militares porque él nunca había tenido una orden de arresto. El militar que arrestó a Alonso era hispano… dijo que eran órdenes de la base militar. Explicó que en cuanto ellos mandan el nombre de la persona, a los 20-30 minutos les envían la orden de que los tienen que arrestar”, añadió.

Además, comentó que cuando fue a buscar el vehículo en la base militar, también la interrogaron sobre su estatus migratorio en el país. “Yo di mi licencia de conducir y no fue suficiente. Ellos siguieron preguntando por mi Seguro Social, aun cuando yo entregué un Real ID. No me iban a dejar ir hasta que yo tuve que dar la información de mi Seguro Social”, dijo.

Las horas siguientes a la detención de Alonso fueron de profunda angustia para su familia. Relatan que en menos de tres días fue trasladado a cuatro diferentes instalaciones de detención. Finalmente, fue enviado al Centro de Detención de Irwin County, en Georgia, donde enfrenta una orden de deportación. Debido a la falta de peticiones familiares o casos legales pendientes, los abogados no han podido ofrecerle esperanza de una solución inmediata.

Carolina del Norte: 11 detenidos en bases militares

Según informes de Siembra NC, desde noviembre de 2025, al menos 11 personas han sido detenidas por error en puntos de control militares del este del estado, en su mayoría trabajadores y miembros de la comunidad latina. Esto se ha presentado en:

Fort Liberty checkpoint ( Fayetteville ). Cuatro de los casos han sido aquí.

). Cuatro de los casos han sido aquí. Chicken Road Access Control Point ( ACP )

) Linden Oaks Housing Area ( Cameron )

) Marine Corps Air Station (MCAS) New River ( Jacksonville )

) Camp Lejeune ( Jacksonville )

) Military Ocean Terminal Sunny Point - MOTSU ( Brunswick County )

) MCAS Cherry Point (Havelock)

“En la mayoría de los casos reportados, estas personas ingresaron a las áreas de control militar por error mientras seguían las indicaciones del GPS. Los detenidos son miembros de nuestra comunidad, que incluyen conductores de entrega (delivery) e individuos con autorización de trabajo válida en al menos un caso y casos de inmigración pendientes. Las familias están siendo separadas. Las tensiones han ocurrido cuando había menores presentes, lo que incluye a un niño de 12 años y a un menor de 17 años”, informó Andreina Malki, directora de defensa de Siembra NC.

Añadió que de los casos que registran, hubo una deportación. Una detención de una madre de cinco, un dueño de negocio, un padre que llevaba a su hija a un concierto y un latino que visitaba a un familiar en una base para el Día de Acción de Gracias.

“La gente no sabe cuándo entra en una base militar”

Ante esto, Siembra NC está solicitando:

Que representantes electos de Carolina del Norte consulten al Departamento de Defensa para aclarar las políticas sobre la autorización de detenciones y la coordinación con ICE en puntos de control militar.

“No estamos seguros de la legalidad de que un oficial militar detenga a una persona sin una orden de arresto para que luego ICE la venga a buscar. No sabemos cómo es eso”, dijo Malki.

Buscar alternativas para advertir a conductores que están ingresando a zonas militares, como señales de tránsito.

“Las bases militares del este de Carolina del Norte no están claramente delineadas. La gente no sabe cuándo entra en una base militar. En uno de los casos es un vecindario donde viven militares que, aunque parece un vecindario normal con una piscina y un centro comunitario, de hecho, está bajo jurisdicción militar”, indicó.

“Debería haber algún tipo de advertencia en una base militar. Una señal que diga: ‘Esto es propiedad federal’. ‘Por favor, dé la vuelta’. ‘Esta es tu última oportunidad para dar la vuelta’ y cosas por el estilo. Creo que ayudaría mucho a la gente. Es una forma de evitar que estas cosas pasen, que familias queden separadas, especialmente con niños presentes”, añadió Samuel.