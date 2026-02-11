El martes 3 de marzo se llevarán a cabo las elecciones primarias de los candidatos que buscan un puesto en la Cámara de Representantes de Carolina del Norte. Algunos aspirantes presentaron sus propuestas respecto a temas clave como vivienda, inmigración, desinformación, acceso a la salud, comunidad LGBTQ, entre otros.

En un foro organizado por Freedom Center for Social Justice y la Carolina Migrant Network (CMN) el 10 de febrero en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, algunos aspirantes a representar los distritos 99, 105 y 106, todos pertenecientes a ciudades de Mecklenburg (Charlotte, Mint Hill, Mint Hill), compartieron sus posturas sobre cómo abordar las políticas migratorias en una región con una alta presencia de votantes latinos.

Rodney Sadler propone una zona libre de ICE

El reverendo Rodney Sadler, candidato por el Distrito 106 (representa el norte y noroeste de Charlotte; abarca áreas como Northlake), se enfrenta a la actual representante de ese distrito, Carla Cunningham y Vermanno Bowman. En el foro, destacó que parte de su propuesta es la creación de “zonas libres de ICE” en escuelas e iglesias.

“No podemos tratar a las comunidades inmigrantes como si fueran inferiores a otras comunidades. No podemos ponerlas en riesgo, ni debemos desarrollar políticas a nivel estatal que las pongan en riesgo. Así que estoy 100 % a favor de asegurarme de que protejamos a cada no ciudadano… que los niños puedan sentirse seguros al ir a la escuela. Que ICE y la CBP no puedan ir a las escuelas, no puedan ir a las iglesias, no puedan ir a otros lugares donde las personas deberían estar protegidas”, dijo.

Junto con eso, reiteró su postura de que las iglesias y sitios de culto son lugares sagrados y, por tanto, deben ser zonas libres de detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Si ICE estuviera haciendo lo que ‘se supone que deben hacer’, en teoría solo los criminales estarían en riesgo. Pero lo que vemos es que están atacando a personas que no han hecho nada malo, que están contribuyendo, trabajando y que merecen ser apoyadas, no puestas en riesgo. Necesitamos cambiar el sistema”, agregó.

Sadler es ministro bautista y cuenta con estudios académicos en psicología y filosofía. Tiene una maestría en Divinidad de la Howard University School of Divinity y un doctorado en Arqueología Bíblica y Biblia Hebrea de Duke University. Además, es presidente del Comité de Cuidado de la Salud de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color de Carolina del Norte. Si desea conocer más sobre su propuesta, visite el siguiente enlace.

Neal se retira de la contienda, Levy reafirma su apoyo a inmigrantes

Durante la participación de los candidatos que buscan representar el Distrito 99, que es el noreste de Charlotte, el candidato Tucker Neal anunció su retiro en la contienda contra Nasif Majeed y Veleria M. Levy. Pero asegura que apoyará la propuesta de Levy.

Durante el foro, Levy destacó su compromiso con la protección de las comunidades inmigrantes y la lucha contra la intromisión federal. Asegura que una forma de garantizar esto es a través del apoyo a la postura del gobernador Roy Cooper.

Además, criticó al actual representante del Distrito 99, Nasif Majeed, señalando que no ha tomado ninguna acción en apoyo a las comunidades inmigrantes y que no ha realizado ningún ayuntamiento para abordar estos problemas.

“Debería ser más solidario al hablar en voz alta, y eso es lo que yo haré. He sido puesta a prueba en esta arena y no tengo problema en hablar. No tengo problema en levantar la voz. Y eso es lo que significa en este momento: puedes confiar en que tu representante estará de tu lado cuando no haya nadie alrededor”, dijo refiriéndose a las comunidades migrantes.

Majeed fue invitado al foro, pero no pudo asistir. Levy fue directora ejecutiva de la Red de Acción contra el SIDA de Carolina del Norte y dedicó más de dos décadas a la salud pública. Hoy en día es presidenta de la consultoría de salud HerHealth. Para conocer más sobre su propuesta, visita el siguiente enlace.

Candidata defiende a los inmigrantes y pequeñas empresas

Finalmente, Kelly VanHorn, candidata por el Distrito 105, quien compite contra la actual representante Tricia Ann Cotham (quien ganó el puesto como demócrata pero luego se hizo republicana), destacó la importancia de la solidaridad comunitaria para proteger a los inmigrantes. Relató su experiencia en patrullas vecinales, donde los residentes ayudaban a alertar a la comunidad sobre la presencia de ICE.

VanHorn es educadora desde hace más de 24 años. Cuenta que durante la Operación Charlotte's Web en noviembre de 2025, se dedicó a llevar las tareas escolares a sus estudiantes inmigrantes que tenían miedo de salir por temor a ser arrestados por agentes de la Patrulla Fronteriza. Esto la llevó a postularse para la Cámara de Representantes por el Partido Republicano.

Además, durante su disertación se enfocó en la necesidad de revisar las regulaciones comerciales para apoyar empresas con dueños que pertenecen a comunidades marginadas, como inmigrantes.

En su propuesta, VanHorn señala que ha sido cuestionada por no ser “suficientemente republicana”, al apoyar iniciativas demócratas. Para conocer más sobre su propuesta, visita el siguiente enlace.