Joven latino enfrenta 6 cargos por poseer material de abuso infantil

Un joven de 22 años enfrenta seis cargos relacionados con presunta posesión y distribución de material de abuso sexual infantil en las montañas de Carolina del Norte.

El Grupo de Trabajo de Delitos en Internet contra Menores (ICAC) del Condado de Henderson arrestó a Maximiliano Gómez Díaz el 28 de agosto.

Las autoridades informaron que el arresto ocurrió después de una investigación relacionada con la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil (CSAM).

Gómez Díaz permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Henderson. El caso continúa bajo investigación.

¿Qué cargos enfrenta?

Las autoridades acusaron a Gómez Díaz de seis delitos:

Tres cargos de explotación sexual de un menor en tercer grado.

Tres cargos de explotación sexual de un menor en segundo grado.

La Oficina del Alguacil del Condado de Henderson informó que los agentes realizaron el arresto sin incidentes.

Según la legislación de Carolina del Norte, la explotación sexual de un menor en tercer grado incluye determinadas conductas relacionadas con la posesión de material prohibido.

La ley contempla representaciones visuales de menores involucrados en actividades sexuales y determinados materiales modificados para representar a menores identificables.

La explotación sexual de un menor en segundo grado contempla diferentes acciones relacionadas con la producción, distribución, transporte, recepción o intercambio de ese material.

Los cargos representan acusaciones y no una declaración de culpabilidad. Gómez Díaz se presume inocente hasta que un tribunal determine lo contrario.

Investigación sobre material de abuso infantil continúa

El Grupo de Trabajo ICAC del Condado de Henderson mantiene abierta la investigación.

La unidad incluye investigadores de la Oficina del Alguacil del Condado de Henderson y del Departamento de Policía de Hendersonville.

Las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre el material investigado ni las circunstancias que condujeron hasta el sospechoso. Tampoco informaron sobre posibles víctimas relacionadas con el caso.

Autoridades buscan más información

La Oficina del alguacil solicitó información de personas que puedan tener datos adicionales relacionados con Gómez Díaz.

Quienes tengan información pueden comunicarse directamente con las autoridades llamando al 828-697-4596 o enviar una pista mediante la aplicación móvil de la agencia, la cual puede ser encontrada en sheriffhendersoncounty.com.