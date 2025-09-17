Con la llegada oficial del otoño el 22 de septiembre de 2025, las montañas de Carolina del Norte se preparan para un espectáculo de colores vibrantes. Grandfather Mountain, administrado por la Grandfather Mountain Stewardship Foundation, será un punto ideal para disfrutar del cambio de follaje.

Primeros indicios de otoño 2025

A finales de septiembre, arbustos como arándanos, azaleas y huckleberries en las elevaciones más altas comienzan a mostrar los primeros tonos otoñales. Los buckeyes y locusts se tornan amarillos, mientras que los arces empiezan a adquirir tonalidades rojas. Este cambio depende del clima, pigmentos de las hojas y duración de la noche, así como de la humedad del suelo y las temperaturas diurnas y nocturnas.

John Caveny, vicepresidente de conservación y educación, comentó:

“Ya se percibe un ligero toque de colores otoñales en Grandfather Mountain. Las condiciones del clima este verano fueron favorables para una excelente temporada.”

Cronología del cambio de color del follaje por elevaciones

Finales de septiembre – inicios de octubre: Arbustos y flora baja en elevaciones más altas comienzan a cambiar de color.

Arbustos y flora baja en elevaciones más altas comienzan a cambiar de color. 9 al 16 de octubre: Pico de color en alturas de 4,000 a 5,000 pies , incluyendo Blue Ridge Parkway y zonas altas del Great Smoky Mountains .

Pico de color en alturas de , incluyendo y zonas altas del . 16 al 23 de octubre: Pico en elevaciones de 3,000 a 4,000 pies , como Pisgah National Forest , Linville Gorge y Cataloochee Valley .

Pico en elevaciones de , como , y . 23 al 30 de octubre: Pico de color en elevaciones de 2,000 a 3,000 pies , incluyendo Asheville , Brevard , Cherokee y Biltmore Estate .

Pico de color en elevaciones de , incluyendo , , y . 30 de octubre – 6 de noviembre: Pico de colores rojizos en elevaciones bajas restantes, incluyendo Gatlinburg, Chimney Rock, Lake Lure y Helen, Georgia.

Estas fechas son aproximadas y pueden variar según condiciones climáticas y del suelo.

Consejos para disfrutar la visita en otoño 2025

Reserva tus entradas con anticipación en Grandfather.com/tickets.



con anticipación en Grandfather.com/tickets. Consulta horarios y senderos: adapta la visita según tu grupo en Grandfather.com/hikes.



adapta la visita según tu grupo en Grandfather.com/hikes. Prepárate para el clima: ropa en capas y abrigo impermeable, agua y snacks.



ropa en capas y abrigo impermeable, agua y snacks. Participa en experiencias guiadas: como el Fall Color Ramble , caminata de 30 minutos con naturalistas (27 de septiembre – 12 de octubre).



como el , caminata de 30 minutos con naturalistas (27 de septiembre – 12 de octubre). Explora los miradores y senderos: los paisajes desde lo alto de la montaña ofrecen vistas espectaculares de los valles y colores otoñales.



los paisajes desde lo alto de la montaña ofrecen vistas espectaculares de los valles y colores otoñales. Picnic y refrigerios: más de 100 áreas de picnic. Mildred’s Grill ofrece comidas para disfrutar al aire libre.



Grandfather Mountain y conservación

El parque no solo ofrece un espectáculo visual, sino que también busca inspirar la conservación del mundo natural a través de la educación, la exploración y el ejemplo. Para aprender más sobre la ciencia detrás del cambio de color de las hojas, visita Grandfather.com/science-behind-fall.