IRS: ¿Vienen cheques de estímulo de $1,390 este verano?

En los últimos días, han circulado en redes sociales afirmaciones de que el Servicio de Rentas Internas (IRS) y el Departamento del Tesoro aprobaron cheques de estímulo por $1,390 para contribuyentes de ingresos bajos y medios, a distribuirse antes de que acabe el verano, tras las declaraciones del presidente Trump sobre distribuir un “superávit” de los aranceles que está imponiendo. Pero, ¿qué hay de cierto?

Rumor viral: cheques de estímulo por $1,390

El rumor comenzó a propagarse a través de publicaciones y videos virales que afirmaban que el gobierno federal ya había aprobado y programado pagos para este año. Sin embargo, no hay ningún anuncio oficial sobre el tema.

Según el mensaje engañoso, los cheques serían enviados automáticamente a los contribuyentes elegibles, replicando las ayudas económicas entregadas durante la pandemia. Y aunque esto suena muy bien, la información es falsa.

¿Qué dicen el IRS y el Departamento del Tesoro?

Sin legislación, no hay pagos

Un portavoz del IRS confirmó que no existe ningún pago aprobado para este verano y que los cheques de estímulo requieren una ley aprobada por el Congreso para poder ser distribuidos.

El precedente de cheques de estímulo anteriores

En el pasado, los pagos fueron posibles gracias a leyes como:

CARES Act (2020)



(2020) COVID-related Tax Relief Act (2020)



(2020) American Rescue Plan Act (2021)



Durante la Gran Recesión de 2008, el Congreso aprobó la Economic Stimulus Act, que también otorgó pagos directos.

El proyecto de ley del Senador Josh Hawley

Propuesta del American Worker Rebate Act

En julio, el senador Josh Hawley presentó una propuesta para enviar reembolsos de impuestos financiados con ingresos de tarifas comerciales impuestas por el expresidente Donald Trump.

Pago mínimo: $600 por persona



Pagos adicionales: por hijos calificados



Reducción: para ingresos superiores a $75,000 anuales (individuos)



La propuesta no ha sido aprobada por el Senado ni la Cámara de Representantes y actualmente está en revisión en el Comité de Finanzas.

El vínculo con los aranceles de Trump

Ingresos por aranceles y su posible uso

La Casa Blanca informó que los aranceles han generado $100,000 millones en ingresos y podrían llegar a $300,000 millones anuales. Trump mencionó la idea de un “pequeño reembolso” con parte de esos fondos. Sin embargo, estas cifras no están confirmadas.

Riesgos económicos según expertos

Economistas advierten que este tipo de medidas podría aumentar la inflación y afectar el bolsillo de los contribuyentes si no se logran acuerdos comerciales con socios clave como Canadá y México.

¿Se viene nueva ley que ofrece cheques de estímulo?

Para analistas políticos, es poco probable que los legisladores republicanos apoyen una ley que ofrezca cheques de estímulo económico, pues esto aumentaría el gasto federal. Los cheques de estímulo emitidos durante la pandemia del COVID-19 le costaron al gobierno alrededor de $164,000 millones.

Actualmente, la deuda nacional asciende a $37 billones. Se espera que esta cifra ascienda con los recortes fiscales generados a favor de las grandes corporaciones, en la reciente mente aprobada ley “Big Beautiful Bill”.