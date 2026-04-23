Encuesta: solo 1 de cada 4 latinos aprueba gestión de Trump

El respaldo al presidente Donald Trump disminuye entre grupos clave que impulsaron su regreso al poder. Una encuesta muestra un creciente descontento entre latinos, jóvenes y hombres.

El estudio del Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research encuestó a más de 2,500 adultos en abril, en medio del aumento de precios y tensiones internacionales por la guerra en Irán.

Latinos: caída marcada en el apoyo

El apoyo de los latinos al presidente cayó de forma notable. Solo uno de cada cuatro latinos aprueba su gestión, cuando antes eran cuatro de cada diez.

La aprobación en temas clave también bajó:

Inmigración: cerca del 25 % aprueba su manejo.

cerca del 25 % aprueba su manejo. Economía: apenas uno de cada cuatro respalda su gestión.

apenas uno de cada cuatro respalda su gestión. Costo de vida: solo dos de cada diez muestran apoyo.

Entre los jóvenes latinos, la situación es más crítica. Solo el 18 % aprueba su política migratoria.

Encuesta nacional muestra creciente descontento entre latinos y jóvenes hacia el presidente Donald Trump. Imagen: AP.

Jóvenes: creciente rechazo

El respaldo entre adultos menores de 45 años también cayó. Pasó de 39 % a 28 % en un año, según la encuesta.

Las mujeres jóvenes muestran mayor rechazo. Solo dos de cada diez aprueban su manejo económico, y entre latinas jóvenes, apenas el 7 %.

Hombres: apoyo en descenso

El presidente logró avances entre votantes masculinos en 2024. Sin embargo, ese respaldo se ha debilitado. La aprobación entre hombres bajó de 47 % a 38 %.

Entre hombres latinos, solo tres de cada diez apoyan su gestión.

El aumento en precios, especialmente gasolina, ha afectado la percepción pública. La guerra en Irán y el costo de vida elevan la preocupación económica. Solo dos de cada diez latinos consideran que la economía es buena.

Base republicana aún lo respalda

A pesar del descontento, el apoyo dentro del Partido Republicano se mantiene fuerte. Casi dos tercios de los republicanos aprueban su desempeño.

Entre seguidores del movimiento MAGA, el respaldo alcanza 9 de cada 10.

Sin embargo, incluso dentro del partido hay señales de desgaste, especialmente entre los votantes jóvenes.

Esta nota se elaboró con información de Associated Press.