Pronto acabará el horario de verano y entrará el horario de invierno en Estados Unidos, ¿cuándo comienza y qué debemos hacer con el reloj?

El cambio de horario en Estados Unidos se realiza según la ley federal el primer domingo del mes de noviembre. Este 2025 será el próximo 2 de noviembre a las 02:00 de la madrugada. Este horario regirá hasta el primer domingo de marzo del 2026.

¿Qué se hace con los relojes en el horario de invierno?

Para adaptarse a este cambio solo es necesario atrasar una hora el reloj a partir del 2 de noviembre. La hora exacta del cambio inicia a las 02:00 horas, por lo que a partir de ese momento podrás moverlo a la 01:00 y listo.

Los relojes volverán a adelantarse el domingo 8 de marzo del 2026, para la llegada de la primavera y el verano.

¿Dónde no hay cambio de horario en Estados Unidos?

Las excepciones para los ajustes de horario son:

Arizona (en gran parte),

Hawái,

Las Islas Vírgenes,

Samoa Americana,

Guam

y Puerto Rico.

¿Por qué cambia la hora y qué beneficios tiene?

Esta medida de establecer un cambio de horario se toma para aprovechar la luz del día. A partir de la fecha mencionada, el día realmente durará una hora más de lo normal.

Desde 1895 el entomólogo neozelandés George Hudson y el constructor británico William Willett propusieron este cambio con la intención de hacer rendir más el día, pero más todavía ahorrar energía y dinero.

En Estados Unidos, Benjamín Franklin también hizo propuestas similares e incorporó el llamado DTS (Daylight Saving Time) en el año 1974. En la actualidad, ya son muchos los países que hacen cambio de hora en el mundo, casi todos en Europa, con excepción de Rusia y Turquía.

¿Cuál es la diferencia de horario de Carolina del Norte y otras partes de Estados Unidos?

Primero que nada, hay que recordar que hay que recordar que hay cuatro diferentes zonas horarias en Estados Unidos, por lo que dependiendo la ciudad es la diferencia que tiene con Carolina del Norte.

Esta es la diferencia de horario dependiendo las ciudades más importantes del país.

Carolina del Norte se rige por el horario del este y comparte el mismo con estados como Carolina del Sur, Conneticut, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Michigan, Maine, Maryland, Massachusetts, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohigo, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, y Virginia. Por lo que la hora que hay en este estado es la misma que en los anteriores.

El horario del centro está con una hora atrasado, por ejemplo si en Carolina del Norte son las 4:00 PM, en estos estados son las 3:00 PM.

Los estados en esta zona horaria son Arkansas, Illinois, Luisiana, Minnesota, Misuri, Misisipi, Oklahoma, Winsconsin, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee y Texas.

La zona de la montaña tiene dos horas menos que Carolina del Norte y aquí están los estados de Arizona, Colorado, parte de Idaho, Kansas, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur, Oregón y una pequeña parte de Texas (como el Paso y Hudspeth), así como un sector de Utah y Wyoming.

Finalmente, está la zona del pacífico, que tiene tres horas menos. En esta se encuentran California, Whashington, y la mayor parte de Nevada y Oregon y una pequeña parte de Idaho.



