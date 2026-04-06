Auschwitz por dentro: una visita al lugar donde la humanidad tocó fondo

Auschwitz-Birkenau, ubicado cerca de Cracovia, Polonia, fue uno de los mayores campos de concentración y exterminio que existieron durante la Segunda Guerra Mundial, donde alrededor de un millón de personas perdieron la vida.

Para mediados de marzo, el sol decidió ocultarse y el frío traspasaba cualquier prenda térmica que uno llevase encima, casi como un presagio, como un mensaje de la crueldad que veríamos en poco tiempo.

Fue hora y media de viaje desde la ciudad polaca hasta los campos de concentración. Al llegar, Agata Miodowska, nuestra guía, nos estaba esperando.

Dos filtros y una verdad que incomoda

Al ingresar, debes pasar dos filtros de seguridad. Si eres turista, el uso del pasaporte es esencial para tu entrada al museo. El primer filtro es para el registro de tus pertenencias; el segundo, con boleto en mano, te obliga a mostrar nuevamente el pasaporte.

La pregunta surge de inmediato: ¿cuál es el motivo? Agata lo explicó en una sencilla frase: “hay personas que no pueden ingresar a Auschwitz”. Y entonces surge otra pregunta: ¿quiénes son esas personas? “Aquellas que niegan el holocausto”.

El pasillo donde los nombres no mueren

Debes atravesar un gran pasillo donde los altavoces repiten los nombres de las víctimas que permanecieron en ese campo. Hay que guardar silencio, es la indicación desde el inicio.

El pasadizo de ingreso a Auschwitz. A través del túnel se escuchan los nombres de las personas que perecieron en el sitio. Al costado izquierdo se observa a Agata Miodowzka. Fotografía: Andrea García Ruiz.

No es una sugerencia, es una forma de respeto. Alrededor de 500 metros separan la entrada a Auschwitz I, y lo primero que observas es el letrero de “el trabajo te hará libre”, una frase que encierra una de las mayores ironías de la historia.

Cuando la historia cambió de rumbo

De acuerdo con Miodowska, solo en 1941, un año después de su creación, fueron deportadas 15,000 personas.

En ese momento, los rusos y los alemanes estaban aliados; fue también en ese año cuando comenzaron a arrestar a presos políticos. Este sitio fue construido inicialmente para los polacos, pero en 1942 se llevó a cabo la Conferencia de Wannsee, donde se tomó la decisión de exterminar a los judíos.

A partir de ese momento, Auschwitz dejó de ser únicamente un campo de concentración para convertirse también en un campo de exterminio.

Barracones: estructuras sin humanidad

Los barracones entre árboles. Se observa parte de cada una de las estructuras que están en Auschwitz I. Este punto es previo al ingreso al barracón donde se exhiben los objetos personales de las víctimas del campo de exterminio. Fotografía: Andrea García Ruiz.

Mientras caminas por el lugar, puedes notar la crudeza de su construcción. Los barracones, de color rojo, destacan por la austeridad que tiene ese sitio.

Al ingresar al barracón donde se exhiben las piezas de los deportados, comprendes el terror que ahí se vivió. Los nazis engañaban a los judíos diciéndoles que trabajarían; no sospechaban que esos campos tenían una segunda función.

Eran seleccionados y transportados en vagones de animales en condiciones inhumanas, donde no podían sentarse.

Objetos que sobrevivieron al horror

Ellos seleccionaban los bienes de los judíos y enviaban el oro al banco de Alemania. No lograron enviar todo; el tiempo era apremiante y no consiguieron deshacerse completamente de las evidencias.

Al inicio, destruían pruebas y quemaban los bienes en barracones. Sin embargo, hasta la actualidad, en el museo se pueden observar piezas que sobrevivieron a la barbarie humana.

Miles de lentes pertenecientes a los presos, objetos personales como peines o zapatos llaman la atención y, sobre todo, un estante con ropa de bebé muestra la fría realidad de lo que tuvieron que soportar.

Las maletas de los habitantes de Auschwitz. Las víctimas, antes de llegar, debían poner su nombre y algunos datos; los nazis les quitaban sus objetos personales. Si había oro, lo retiraban y lo enviaban a los bancos alemanes; otros artículos fueron quemados. Fotografía: Andrea García Ruiz.

De nombres a números

Entre 1940 y 1945 deportaron a alrededor de 1.3 millones de prisioneros Auschwitz I y Auschwitz-Birkenau II, de ese número solo 400,000 víctimas fueron internados en el complejo y los 900,000 prisioneros restantes murieron en las cámaras de gas, de acuerdo con Musealia en colaboración con el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau. Muchos fueron fotografiados y sus imágenes hoy se presentan en los muros del museo.

Nombres, fechas y miradas de dolor capturan ese pasillo que retrata esta parte de la historia. Poco después, comenzaron a tatuarlos, debido a que era muy costoso seguir tomando fotografías. Les asignaban un número, un pijama y les arrebataban su identidad.

Los rostros de las mujeres y hombres que permanecieron como prisioneros de este campo. De 1940 a 1943 se tomaban fotografías y datos de las víctimas; posteriormente, solo se tatuaban los números que se les asignaban. Fotografía: Andrea García Ruiz.

La rutina del sufrimiento

Las personas que ingresaban a Auschwitz-Birkenau despertaban cada día a las cuatro de la mañana. Los nazis no vivían allí, sino fuera del campo. Su comida consistía en un poco de café y debían correr a la plaza de recuento.

Los Kapos, hombres considerados criminales en Alemania, tenían la tarea de torturarlos, mientras que los nazis solo daban órdenes. No querían “ensuciarse las manos”. Agata aclaró que los nazis se postulaban para trabajar en estos campos; no eran seleccionados.

Trabajar hasta morir

La vida ahí transcurría con dolor. Los presos trabajaban fuera del campo y algunos dentro de él lograban robar un poco de medicamento.

Antes de la guerra, en esa zona de Polonia había minas, y durante el conflicto, los más fuertes eran enviados a trabajar en ellas hasta su muerte.

Víctimas sin fronteras

En estos campos también estuvieron cuatro mexicanas, quienes fueron arrestadas por la Policía Secreta Alemana, Gestapo, y enviadas a trabajos forzados. Sus nombres se conocen debido a los registros: Susanne y Denise Max, oriundas de la Ciudad de México, Elisia (Alicia) Dreyfus, originaria de Chihuahua, además de Anita Germaine Guggenheim. De España, hubo un prisionero: Joaquín Corteillo. Auschwitz no distinguía nacionalidades.

Se muestran las ruinas de una cámara de gas que existió en Auschwitz-Birkenau II. En el lugar hay un letrero que pide a los visitantes “no pisar las ruinas”. Fotografía: Andrea García Ruiz.

El andador donde se esperaba la muerte

Antes de concluir la guerra, existía un andador llamado “México”. Ahí enviaban a judíos provenientes de Hungría.

No trabajaban ni recibían comida o agua; simplemente esperaban su muerte en la cámara de gas.

Morir en minutos

En Auschwitz solo sobreviven una cámara de gas y su crematorio; la mayoría fueron destruidos por los nazis, lo cual puede observarse en Birkenau, donde permanecen las ruinas de una historia de dolor.

De acuerdo con Agata, 2,000 personas podían morir en menos de 25 minutos. Deportaban a los niños y los seleccionaban: los más fuertes sobrevivían, pero la mayoría moría.

Cuando ingresas a la cámara de gas, puedes observar que en su interior permanecen marcas de uñas, señales de la desesperación en los últimos momentos. Solo un par de agujeros permiten el paso de la luz; por ahí ingresaba el gas ciclón B.

La cámara de gas donde fueron engañados para ingresar y poder aplicar el gas ciclón B. En el interior aún se pueden observar las marcas de uñas provocadas por las personas al intentar escapar. Fotografía: Andrea García Ruiz.

Durante la visita guiada, había un grupo de niños judíos recorriendo el lugar. Sus expresiones reflejaban la tensión del momento y la profunda paradoja de la vida.

Al salir de la cámara de gas, se encuentran los crematorios. Hay un par de ventanas que dan al campo y a la torre de control, desde donde los alemanes vigilaban a los prisioneros.

Como prueba del terror, queda una urna con los restos de las víctimas del holocausto. No hay una forma de identificar a quienes pertenecieron. Solo la evidencia de lo que ocurrió.

En la habitación contigua a la cámara de gas se encuentran los crematorios. Solo sobrevivió esa parte de Auschwitz. Fotografía: Andrea García Ruiz.

La muerte también era castigo

Pero esa no era la única forma de morir. En 1943, doce prisioneros fueron enviados a la horca por motivos mínimos. La violencia no necesitaba justificación.

La horca donde asesinaron a víctimas del campo de exterminio. Allí murió Rudolf Höss. Fotografía: Andrea García Ruiz.

Birkenau: las vías que no tenían regreso

En Birkenau, la segunda parte del recorrido, se encuentran las vías de tren por donde llegaban las personas que creían que trabajarían.

En lo que queda de estas vías, los turistas dejan flores, piedras y pulseras de diversas nacionalidades como gesto simbólico, demostrando que la memoria y la unidad permanecen.

Al caminar por el interior del campo, se observan los escombros de lo que fue una de las cámaras de gas. Un anuncio advierte que está prohibido caminar sobre las ruinas.

Agata explicó que, cuando el fin de la guerra se acercaba, los nazis destruyeron la mayoría de las estructuras y documentos, aunque no lograron borrar lo ocurrido.

En esta parte de la habitación se exhiben los zapatos que pertenecieron a las víctimas del campo. Alrededor se pueden observar pares que incluso pertenecieron a niños. Fotografía: Andrea García Ruiz.

Escapar: una posibilidad casi imposible

Entre 1940 y 1945 hubo 802 intentos de escape; 144 resultaron exitosos. Muchos lograban huir cuando trabajaban en las minas.

Sin embargo, por ello era tan importante el pase de lista en la plaza. Si faltaba uno, morían más personas. Incluso los muertos debían ser cargados por sus compañeros para evitar castigos.

El final… y la justicia incompleta

El 27 de enero de 1945, Auschwitz fue liberado por el Ejército Rojo Soviético. Poco después, se dio a conocer que solo el 15 % de los nazis que trabajaron en los campos de concentración y de exterminio fueron juzgados.

Uno de ellos fue Rudolf Höss, primer comandante del campo, condenado por crímenes contra la humanidad y ejecutado en la horca dentro de Auschwitz, cerca del crematorio. Su muerte ocurrió el 16 de abril de 1947.

En la siguiente sección se exhiben prótesis y partes ortopédicas que los nazis retiraban al ingresar al campo de exterminio. Fotografía: Andrea García Ruiz.

El eco que no se apaga

Auschwitz-Birkenau no es solo un lugar; es un recordatorio. Cada espacio conserva una historia, cada objeto una memoria.

Las personas que transitan en ese sitio guardan silencio y respeto por lo que ocurrió hace 81 años. Como un recordatorio constante de lo que es capaz de realizar el ser humano.

Caminar por ahí no es una experiencia cualquiera: es enfrentarse a lo peor de la humanidad y, al mismo tiempo, a la necesidad de no olvidar. Porque hay historias que no pueden repetirse y silencios que, aunque parezcan eternos, siguen gritando.