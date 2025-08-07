Muchas de las actividades financieras que realiza y se encuentran relacionadas con la adquisición, acumulación y/o el pago de deudas quedan en un historial que permite a agencias y entidades financieras determinar si usted califica para nuevos préstamos y tarjetas de créditos, así como cuál es la tasa de interés que pagará según su comportamiento económico en el pasado. Este historial se conoce como reporte de crédito.

Así como en el pasado hemos explicado que el puntaje de crédito son tres dígitos que definen cómo es su economía personal y cómo las finanzas juegan a tu favor o en tu contra. El reporte de crédito es la información detallada que explica el porqué tiene dicho puntaje.

¿Qué se puede conseguir en el reporte de crédito?

“El reporte de crédito es el historial descrito del comportamiento que tiene la persona a nivel financiero. Allí aparecen los préstamos que ha pedido, si ha pagado puntualmente, cuántas líneas de crédito en general tiene, si tiene servicios públicos a su nombre, si tiene celulares o tarjetas de crédito a su nombre, cuánto debe en esas tarjetas, la dirección en la que ha vivido en los últimos diez años, si ha pagado renta, si está pagando la hipoteca de una casa, toda esa información está allí en el reporte”, dijo la directora de Mira USA Carolina del Norte, Luz Marina Martínez, a La Noticia.

Martínez contó que a través de Federal Deposit Insurance Corporation, en español Corporación Federal de Seguro de Depósitos, fue capacitada para proveer educación financiera a los consumidores para tomar decisiones inteligentes y proteger sus ahorros. En esta oportunidad conversó sobre la importancia del reporte de crédito y cómo revisarlo anualmente puede ayudarle a prevenir ser víctima de fraudes.

¿Para qué sirve el reporte de crédito?

Funciona para que los prestamistas y las instituciones que buscan otorgarles una tarjeta de crédito puedan decidir si es conveniente para ellos prestarle o no dinero y cuál debería ser la tasa de interés.

Pero, ¿cómo se llega a este resultado? Martínez explica que hay tres agencias oficiales (Equifax, Experian y TransUnion) que realizan el reporte de crédito. Ellas (las agencias) le dan un valor porcentual a su historial de pago, los créditos que ha solicitado, la cantidad que ha gastado de estos y el tiempo que ha demorado en pagar, entre otros y con el resultado de la suma de estos valores determinan qué tan responsable o no ha sido la persona para saldar sus deudas.

“Por ejemplo, hay agencias que le dan 10 % de valor a sus líneas de créditos y otras le dan 15 %. Entonces si tiene varias líneas de crédito y en todas ellas tiene un buen comportamiento, entonces va a tener la totalidad de este 10 % o 15 % en el reporte, y su no tiene copadas sus tarjetas de crédito y a esta le dan un valor de 10 %, entonces ya acumula 20 o 25 % y así van sumando cada uno de los aspectos financieros para darle el famoso numerito que se conoce como puntaje de crédito”, dijo.

¿Consultar mucho su reporte de crédito puede afectarlo?

En palabras de Martínez: sí. “Porque si una persona está revisando constantemente, eso puede llegar a afectar en el sentido de que la agencia puede determinar que usted está consultando para pedir más crédito y está buscando endeudarse”, dijo.

Ante la interrogante de cómo funciona la consulta del crédito explicó:

“Los prestamistas consultan el crédito todo el tiempo, pero hacen un soft inquiry o hard inquiry. El primero es una revisión leve que no afecta en absoluto su crédito ni deja registro, es el que hacen, por ejemplo, las tiendas de ropa para darle una tarjeta de crédito y, como ellos solo miran su puntaje, es un proceso que no toma ni 10 minutos. El hard es que se hace para pedir un arriendo, comprar una casa, comprar un carro, para préstamos de inversión, para préstamos de educación. Allí sí lo revisan todo y queda registrado en su reporte que hubo esa revisión”.

¿Cómo obtener un reporte de crédito anual gratis?

Visite Annual Credit Report a través del siguiente enlace o llame al 877-322-8228. Este es el único sitio autorizado por el Gobierno federal para emitir informes gratuitos de las agencias Equifax, Experian y TransUnion. Para solicitarlo, necesitará su información básica, dirección. Si no tiene seguro social, puede obtenerlo utilizando su número de identificación personal como contribuyente, mejor conocido como ITIN number.

Una vez que ingrese puede seleccionar una de las tres agencias oficiales que realizan el reporte de crédito o seleccionar las tres y luego podrá ver el reporte de crédito de cada una de estas dependencias financieras.

Usted puede consultar estas tres agencias (Equifax, Experian y TransUnion) por medio de Annual Credit Report gratis cada 12 meses. Como recomendación: