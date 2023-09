Carlos González era solo un niño de 8 años cuando fue diagnosticado con escoliosis, una curvatura en la espina dorsal que le dificultó practicar deportes. Con las limitaciones de esta desviación en la espalda, Carlos entendió que su mejor alternativa era hacer ejercicios para evitar que esta condición empeore y enfocarse en sus estudios.

Algo que desde entonces ha hecho sin parar y gracias a su esfuerzo, en abril del 2023, aun terminando sus estudios de secundaria, obtuvo una pasantía de verano con Bank of America. Fue el único latino seleccionado en Charlotte. Su meta es convertirse en ingeniero biomecánico para que la escoliosis no limite el estilo de vida de otros, como en el pasado lo hizo con él.

Su curiosidad por aprender fue clave para convivir con escoliosis

Carlos nació en Texas, pero sus padres, Darío y Rafaela, son de Guanajuato, México. En el 2004 emigraron a Estados Unidos para tener un nuevo comienzo. A los pocos, años ya eran cinco en la familia con Carlos y sus dos hermanas, Dariana y Rosa.

Como cualquier niño, para Carlos las clases y los juegos eran parte de su día a día. Sin embargo, a los 8 años notó que a diferencia de los otros niños, él solía sentir dolores inexplicables en la espalda después de cada deporte. Fue cuando le diagnosticaron escoliosis.

“Afortunadamente, mi escoliosis no era tan severa y no me afectó mucho durante la escuela, porque como de pequeño me dolía mucho la espalda, comencé a buscar por internet y aprender sobre ejercicios de postura y ese día los comencé a practicar todos los días. Ver estos tutoriales y como me funcionaban fue lo que hizo que me gustara la carrera de ingeniería biomecánica. Y aunque mi espalda no está completamente derecha, los ejercicios hacen que mi escoliosis no avance y me mantienen con una buena postura”, comentó Carlos a La Noticia.

La afición que tenía por conocer sobre avances tecnológicos en el ámbito médico lo llevó a trabajar dos días a la semana en una ortopédica donde diseñan e imprimen prótesis para pacientes con escoliosis.

Carlos, además, tiene inclinación hacia las matemáticas, la física y la anatomía. Estas fueron sus materias favoritas durante sus clases en la escuela Cato Middle College High. Durante esos años también participó en actividades escolares y de servicio comunitario, incluyendo dar clases a niños de matemática y lectura, y trabajó los fines de semana en una pequeña empresa de venta y reparación de teléfonos celulares.

Carlos González junto a sus padres y hermanas: Darío, Rafaela, Dariana y Rosa González (Foto cortesía: Bank of América).

El único latino seleccionado por Bank of America Charlotte

En el 2022 inició el proceso para solicitar pasantías en Student Leaders de Bank of America, un programa que desde el 2004 busca preparar a jóvenes estudiantes con mentalidad comunitaria, para que tengan éxito en el mundo laboral a través de capacitaciones y de contar con una experiencia trabajando con la entidad bancaria.

En abril del 2023 se notificó a los estudiantes que formarían parte del programa remunerado que comenzó el 10 de junio y tuvo duración hasta el 4 de agosto. Carlos fue uno de los seleccionados. El único latino.

En este programa comenzó a trabajar para la organización local sin fines de lucro DreamKey Partners.

“Es una compañía que ayuda a aquellos que no pueden comprar o pagar una casa en Charlotte, entonces les da asistencia en cosas como su depósito, los pagos de renta u otros obstáculos que tengan precisamente por no saber cómo funciona el crédito, cómo ahorrar para hacer inversiones así de grande”, explicó.

“El programa Student Leaders es solo un ejemplo de cómo conectamos a las personas con recursos laborales significativos, creando una fuente de talento más sólida para nuestra fuerza laboral local”, señaló Kieth Cockrell, presidente de Bank of America Charlotte. “Los estudiantes seleccionados para este programa de pasantías remuneradas de verano son excepcionales y nos complace extender esta oportunidad a un grupo diverso de adolescentes talentosos”.

“Aprendí que las personas que lucen como yo, si pertenecemos a estos ambientes”

Sobre esta experiencia de 8 semanas, Carlos comentó:

“Aprendí que las personas que lucen como yo, si pertenecemos a estos ambientes, porque yo desde que estaba pequeño siempre me sentía que era el único latino en algunas clases, como en matemáticas avanzadas, entonces me sentía diferente, como que no pertenecía a pesar de que estaba trabajando igual de duro que la gente que está conmigo”.

Durante la semana del 17 al 22 de julio, los líderes estudiantiles seleccionados por Bank of America viajaron a Washington D.C. para una cumbre nacional de liderazgo. La cual estuvo centrada en el poder de la colaboración intersectorial y la defensa comunitaria.

Para Carlos, este fue su primer contacto con otros latinos que compartían los mismos intereses de liderazgo.

“Éramos como 300 líderes estudiantiles y una muchacha de California me dijo que yo era el único latino que había visto allí. Por eso, me aparté del grupo y comencé a buscar a otros latinos y si había otros. Eso me sorprendió y me abrió los ojos a una comunidad que no sabía que existía, que es una comunidad que lucía como yo, que también tenía orígenes latinos y mis mismos pensamientos. Esto me dio una sensación de comunidad que no pensé que fuera posible”, dijo.

No tengan miedo de ser los únicos latinos

A pesar de que en muchos campos, tanto académicos como laborales, Carlos ha sido el único latino. Considera que esto tiene muchas ventajas, sobre todo por el dominio del español.

“Cuando estábamos en casa solo se hablaba español y esto es algo que te abre oportunidades, especialmente en los negocios. Trabajando en la empresa de teléfonos me di cuenta de que muchos clientes eran latinos, que querían hablar español y esto me ayudó a aumentar mis ventas y ganar más comisiones”, indicó.

Carlos continúa trabajando para cumplir su meta de estudiar Ingeniería Biomecánica en Stanford University, California, y luego especializarse en prótesis ortopédicas. “Quiero ayudar a la gente que pueda estar sufriendo lo mismo que yo (escoliosis), para que tengan una vida más normal y tengan mayor más control sobre su cuerpo”, comentó.

Y su consejo para los estudiantes latinos es: “No tengan miedo de ser diferente o ser el único latino. Sientan esto con orgullo, miren a sus padres, a su familia e imaginen un mundo en el que tú los sacas adelante. Además, tomen todas las oportunidades que se les presente, no importa que les ponga nerviosos y acepten que no van a tener tiempo para ciertas cosas, porque van a estar trabajando en sus metas, pero tampoco descuiden a su familia”.