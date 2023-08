Grace Landin Nystrum era solo una niña de 7 años cuando, contemplando la ética de trabajo de sus padres, se dijo que cuando sea grande, iba a ser la mejor en lo que quiera que hiciera. Desde entonces no ha parado: lleva 27 años y 23 roles trabajando para Bank of América y es responsable de más 19,000 empleados.

Hoy es vicepresidenta ejecutiva del mercado de Charlotte en Bank of America. Asegura que su compromiso es servir a la comunidad a través de la educación financiera, pero su mayor interés es ayudar a la comunidad latina, como cliente y empleados, para que algún día lleguen a posiciones de liderazgo, al igual que ella.

Su carrera comenzó en un puesto de comida con sus padres

Ha pasado casi 50 años desde que Grace comenzó a ir con sus padres a un pequeño puesto de comida en un campo de béisbol en San Antonio,Texas. Recuerda que mientras sus padres trabajan preparando la comida y en la caja registradora, ella tenía como tarea entregar los dulces a los niños. Una función que cumplía honorablemente, sintiéndose que su esfuerzo era compensado con tiempo de calidad en familia.

“Mis padres solían tener siempre trabajos de tiempo completo, pero también tenían este negocio al que yo empecé a ir desde los 7 hasta los 15 años de edad, durante los fines de semana y en verano. Me gustaba hacer eso y creo que me enseñó la importancia del esfuerzo del trabajo y la ética, ya que nos levantábamos temprano para una larga jornada de trabajo, íbamos los siete, mis padres y los cinco hermanos, pero yo era quien lo disfrutaba más”, comentó a La Noticia.

Aunque en su hogar no hubo carencias, Grace entendió, a corta edad, que sus padres tenían que trabajar duro, al igual que muchas familias latinas, para poder darle más oportunidades a sus hijos.

“No teníamos mucho dinero, pero tampoco éramos pobres. Mis padres no se graduaron de la universidad, pero sí leían para poder enseñarnos cosas que me ayudarían de por vida en mi profesión. Recuerdo que una de ellas, era cuando mi padre me decía ‘tú no tienes mucha ropa o cosas como tus amigas, pero tienes que procurar que lo que vistas, siempre esté limpio, sin importar la marca o si es una prenda regalada, tienes que estar presentable’”, añadió.

“Al día trabajo entre 16 y 20 horas”

Cuando sus padres vendieron el puesto de comida, Grace no dejó atrás lo aprendido por sus padres y trabajó en una cafetería en San Antonio, al mismo tiempo que estudiaba negocios y administración en la University of the Incarnate Word en Texas. Mientras se ganaba la confianza de sus jefes, también mantuvo buenas calificaciones, esto le ayudó a conseguir pasantías en ventas con Coca-Cola en Washington, D.C..

“Tengo una ética de trabajo muy fuerte y es algo que he aprendido de mis padres. Me enseñaron a entender que si llego temprano, llego a tiempo. Si llego a tiempo, llego tarde. También a tener una actitud positiva, a respetar, dar una buena atención al cliente y hacer lo mejor. Mi padre me decía ‘no importa si es para limpiar pisos, pero haz tu mejor trabajo’ y es lo que hago”, dijo.

En 1996, Grace se unió a Bank of América (BofA), en donde ha tenido 23 cargos, pero todos relacionados con las ventas y las finanzas. Es la primera latina en llegar a la posición de vicepresidenta ejecutiva del mercado de Charlotte de la institución.

“Mi día comienza de 5:00 a.m. a 5:30 a.m. Trabajo desde casa y luego cerca de las 8:00 a.m. Comienzo con reuniones de trabajo, entrevistas, conferencias y estoy en esto hasta la noche. Comparto con mi esposo e hijo, pero luego sigo trabajando, cuando anochece es que se apagan las luces de mi oficina y también trabajo los fines de semana en eventos que patrocina Bank of América. Al día trabajo entre 16 y 20 horas”, describió.

Grace es responsable de liderar los esfuerzos locales del banco para ayudar a empresas, familias e individuos a mejorar sus vidas financieras. Adicionalmente, es responsable de más de 19,000 empleados y miembros de la comunidad, con quienes asegura, que se siente comprometida 24/7.

Otras de sus tareas es supervisar las asociaciones comunitarias, los patrocinios y la filantropía local de la entidad. Es miembro del Consejo de Artes y Ciencias (ASC), la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte, y otras organizaciones.

(Foto cortesía: Grace Landin Nystrum)

“Me considero y siempre me consideraré latina”

Aunque Grace nació en Texas, al igual que sus padres y abuelos, sus bisabuelos maternos fueron originarios de México y los paternos de España. Sostiene que nació y creció en un grupo familiar donde la cultura latina era imperante.

“Me considero y siempre me consideraré latina. Crecí entre mariachis, buñuelos, menudo, tortilla, mole, enchiladas, quinceaños, piñatas, tamales, navidades en familia y entre reuniones con tíos, primos y muchas tradiciones. Y aunque no soy tan bilingüe como me gustaría ser, en Navidad mi familia habla español y estamos muy orgullosos de nuestras raíces”, dijo.

Su meta es que más latinos lleguen a posiciones avanzadas. “Cuando llegué era la única latina ejecutiva en el mercado de Charlotte, y entendí que dependía de mí cambiar esto. Busco que más latinos lleguen a posiciones avanzadas y que desarrollen habilidades para crecer dentro de una organización, también quiero introducir a más latinos al mundo bancario, para hacer una diferencia en la vida de las personas. Para mí a cada persona que ayudo es una recompensa, porque sé lo duro que trabajan estas personas, lo comprometidas que están y que también quieren hacer una diferencia”.

Premios Excelente 2023

Grace Landin Nystrum es ganadora de los Premios Excelente 2023 en la categoría Mujer de Negocios del Año. Este premio será entregado en una elegante gala a celebrarse el sábado 16 de septiembre a partir de las 6:00 p.m. en el Hilton Charlotte Center City, ubicado en 222 E 3rd St, Charlotte, NC 28202.

Para comprar sus boletos, visite la página de Internet: ExcelenteAwards.com

