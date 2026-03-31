Por Sonner Kehrt, Melissa del Bosque y David Roza (The War Horse y The Border Chronicle, traducido al español por La Noticia)

En un cálido domingo de invierno, el sector de Playas de Tijuana, en México, está lleno de familias haciendo picnic.

La playa aquí llega justo hasta el muro fronterizo con Estados Unidos. Suena música a todo volumen, adolescentes graban videos para TikTok junto a la cerca de 30 pies de altura, cubierta de murales pintados del lado mexicano: mariposas, rostros, manos humanas extendidas.

Al mirar a través de las rendijas del muro hacia el lado estadounidense, la playa está desierta. Del otro lado hay alambre de púas tipo concertina y luego otra cerca alta, también rodeada de alambre.

Es una escena de una zona de guerra, pero sin guerra.

Entre los dos muros, camionetas blancas Jeep con marines estadounidenses, vestidos con camuflaje completo y cascos de combate, patrullan ocasionalmente, observando a quienes están en la playa; al atardecer, un solo marine camina lentamente hacia el océano y de regreso, sosteniendo un M-38. Pero en su mayor parte, la tierra de nadie entre los muros está vacía.

Días antes, agentes armados de la Patrulla Fronteriza, con uniformes de estilo militar, lanzaron gas lacrimógeno contra manifestantes en Minneapolis, a 2,000 millas al noreste de aquí. Tanto la Guardia Nacional de Minnesota como tropas en servicio activo recibieron órdenes de prepararse para desplegarse en esa ciudad en el corazón de Estados Unidos.

“Todos esperábamos que esto ocurriera”, dijo Jacqueline Cordero, quien ayuda a organizar entregas humanitarias en las montañas y el desierto al este de San Diego. “Básicamente, la frontera expandiéndose al resto del país”.

Ha pasado un año desde que el presidente Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur, pero en medio de despliegues internos dispersos, decenas de ataques mortales de embarcaciones en el Caribe y ahora una guerra en Irán, la frontera entre Estados Unidos y México se ha convertido en muchos sentidos en una emergencia olvidada: una acumulación militar que persiste, como otras antes, mucho después de que la atención pública se ha desplazado.

Trump hizo campaña centrado en la frontera sur, pintando un panorama de una región invadida por criminales violentos. El día de su investidura en enero de 2025, declaró que la magnitud de la crisis requería una respuesta militar. El despliegue resultante —más de 20,000 tropas en el último año provenientes de la máquina de guerra más costosa del planeta— no tiene un final a la vista.

“Nuestro trabajo, nuestro rol aquí en la frontera, es lograr un control operativo total”, dijo el teniente coronel Max Ferguson, quien dirigió las operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur hasta septiembre del año pasado. “Detectar, responder, interceptar y asegurar que nadie cruce ilegalmente de sur a norte hacia Estados Unidos”.

¿Lo han logrado?

“Hoy, el número de personas que cruzan ilegalmente a nuestro país es cero”, dijo el secretario de Defensa Pete Hegseth en diciembre, levantando la mano para hacer un “0” durante un discurso sobre la estrategia de defensa nacional.

Sus cifras estaban equivocadas por miles.

En febrero, el gobierno registró 9,621 encuentros con personas que cruzaban ilegalmente la frontera sur —un promedio de más de 300 al día. Eso representa una caída del 90% desde el último mes completo del presidente Biden en el cargo. Pero es aproximadamente lo mismo que en febrero de 2025, el primer mes completo tras la investidura de Trump, y no ha cambiado de manera significativa en los meses antes o después de que el despliegue militar alcanzara su máxima capacidad en verano.

Mientras gran parte del país ha seguido adelante, la respuesta militar sin precedentes a la “emergencia nacional en la frontera sur” de Trump ha continuado silenciosamente junto al Departamento de Seguridad Nacional.

The War Horse y The Border Chronicle se unieron para examinar cómo la promesa de Trump de asegurar la frontera ha acelerado la militarización de los 1,954 millas de frontera. En los últimos 14 meses, la administración ha:

transformado más del 40% de la frontera de tierras públicas en zonas militares restringidas, con nuevas adiciones tan recientes como en febrero;

amplió una red de vigilancia invisible que monitorea las zonas silvestres y las comunidades fronterizas, e intensificó el suministro por parte del Departamento de Defensa de equipos y tecnología de grado militar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza;

comenzó a instalar el primer tramo de cientos de millas de boyas naranjas con sensores, cada una de casi cinco pies de diámetro, para crear una barrera que divida el río Grande de Texas;

cuadruplicó el número de tropas, liberando así a los agentes fronterizos federales para que pudieran redirigir su enfoque hacia las ciudades de Estados Unidos, a medida que la batalla en torno a lo que Trump ha calificado como una “invasión” se trasladaba a Los Ángeles, luego a Washington D. C., y posteriormente a Chicago y Minneapolis.

Trump envió al Ejército a la frontera para sellarla, prometiendo una demostración de fuerza. Pero mientras aumentaban los enfrentamientos mortales relacionados con la inmigración en ciudades de Estados Unidos, muchos residentes fronterizos dicen que la presencia militar ha sido más “espectáculo” que “fuerza”.

El despliegue: “¿Qué es esto, Medio Oriente?”

Jerry Pacheco recuerda cuando el Ejército creó la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur.

“Yo recluto empresas de todo el mundo”, dijo. Pacheco, quien dirige la Asociación Industrial Fronteriza, una organización que defiende los intereses de los fabricantes en la frontera entre Nuevo México y México. “Hice venir a una empresa polaca de baterías para vehículos eléctricos, y están evaluando establecerse aquí. Y vieron los Stryker —dos militares asignados a los Stryker— y dijeron: «Hombre, mira eso. ¿Qué es esto, Oriente Medio?”

En realidad, estaban cerca de El Paso, Texas. El 2.º Equipo de Combate de Brigada Stryker de la 4.ª División de Infantería había llegado desde Fort Carson, Colorado, para ayudar a patrullar los sectores centrales de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera sur, desde Big Bend, Texas, hasta Tucson, Arizona.

Los vehículos Stryker, blindados de ocho ruedas diseñados para resistir minas y ataques explosivos, ahora patrullan la frontera. Uno fue estacionado en un vertedero frente a una escuela primaria.

El despliegue fue rápido: dos días después de la investidura, el Pentágono envió 1,500 tropas. Ese mismo día, anunció que utilizaría aviones militares para vuelos de deportación y comenzó rápidamente a intensificar la recopilación de inteligencia aérea a lo largo de la frontera.

Batallones de policía militar de Nueva York, Kentucky y Washington, así como unidades de ingeniería de Georgia y Kansas, abordaron aviones de carga para volar hacia la frontera. Para finales de la semana, marines, algunos de los cuales habían estado ayudando a combatir incendios forestales en California, estaban instalando alambre de púas tipo concertina a lo largo de la doble valla entre Tijuana y San Diego. Aproximadamente un mes después, otros 3,500 soldados fueron activados.

Los planificadores militares se apresuraron a encontrar lugares para alojar a los soldados entrantes. Las tropas se han alojado en hoteles de pequeños pueblos y se hacinaron en barracas deterioradas en puestos militares, como el Complejo de Campo de Tiro Doña Ana, donde un informe del Inspector General detalló fugas de aguas residuales en el sistema de tuberías, y en Fort Bliss, donde los inspectores encontraron tan solo 45 pies cuadrados de espacio habitable por soldado.

Para establecer oficialmente la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur, el Departamento de Defensa recurrió a soldados de la 10.ª División de Montaña, una unidad de infantería de despliegue rápido con base en Fort Drum, Nueva York, entrenada en guerra de montaña y en climas fríos. Para el verano, más de 10,000 tropas estaban desplegadas en la frontera. Alrededor de 9,000 permanecen allí hoy, según la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur, a pesar del creciente número de conflictos y operaciones en Medio Oriente, Sudamérica y África.

Muchos partidarios de Trump señalan la disminución del número de cruces fronterizos ilegales como una señal del éxito de la misión.

“Si tienes a un policía sentado en la esquina en un coche patrulla, nadie va a robar el banco”, dice Frank Antenori, supervisor del condado en el condado de Cochise, Arizona, y exboina verde del Ejército.

Pero otros, como Pacheco, temen que la creciente presencia militar envíe una señal a los inversionistas de que el área no es segura, a pesar de que los cruces de migrantes han caído a niveles cercanos a mínimos históricos.

“Es puro espectáculo político para personas que no son de la frontera”, dijo Pacheco, quien no logró atraer a la empresa polaca de baterías para vehículos eléctricos, aunque debido a los aranceles, no a la presencia militar.

El vehículo Stryker cerca de la escuela primaria en las afueras de El Paso permaneció estacionado allí durante meses. Ferguson dijo que la presencia visible de tropas ha sido un importante elemento disuasorio para los cruces migratorios, y que alguien que vea un vehículo militar y decida no cruzar ya es una victoria.

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, las autoridades migratorias registraron alrededor de 92,000 retornos inmediatos —casos en los que alguien entra a Estados Unidos pero se da la vuelta de inmediato— en la frontera sur. Eso es alrededor de 9,000 menos que el año anterior.

Las personas en las comunidades a lo largo de la frontera dicen que están viendo muchos menos migrantes que antes de que Trump asumiera el cargo. Pero también dicen que no están viendo muchos soldados. La frontera tiene casi 2,000 millas de longitud.

“Puede que haya personas con uniforme militar comiendo en Burgers and Beer en El Centro, California”, dijo Kelly Overton, quien dirige Border Kindness, una organización de ayuda humanitaria. “Pero ¿se siente como si ‘el ejército hubiera llegado aquí y tomado el control’? No”.

El ejército ha enfatizado que su misión en la frontera sur es en apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y afirma que las tropas realizaron casi 3,000 patrullajes conjuntos con CBP durante el último año.

Pero mientras el ejército enviaba refuerzos hacia el sur, a la frontera, los agentes de la Patrulla Fronteriza —liderados por Greg Bovino, el jefe de línea dura en ese momento del sector El Centro de CBP, al este de San Diego— se dirigían hacia el norte, alejándose de la frontera.

“Vamos a llevar este espectáculo a la carretera”,dijo Bovino en septiembre, “a una ciudad cerca de usted”.

Áreas Nacionales de Defensa: “Declarada área restringida”

De todos los lugares donde uno podría esperar ver al Ejército, está el pueblo de Columbus, Nuevo México, justo al norte de la frontera.

En abril pasado, el Departamento del Interior de Estados Unidos anunció que transferiría más de 100,000 acres de tierra en Nuevo México, a lo largo de la frontera con México, al Departamento de Defensa para crear un “Área Nacional de Defensa”, esencialmente un anexo de una base militar.

Allí, las tropas estarían autorizadas a arrestar a migrantes o a cualquier otra persona que por casualidad ingresara en el área, eludiendo la Ley Posse Comitatus, que prohíbe al Ejército participar directamente en labores de aplicación de la ley civil.

Ahora, Columbus colinda con un confuso mosaico de nuevas tierras controladas por militares. Pero los líderes del pueblo dicen que nunca recibieron información del Departamento de Defensa sobre lo que significaba el Área Nacional de Defensa cercana.

“Nadie ha dicho realmente nada”, dice Norma Gómez, copresidenta de la Cámara de Comercio de Columbus.

Los residentes no han visto muchas tropas. El único tanque en el pueblo es una réplica de la Revolución Mexicana en el Parque Estatal Pancho Villa.

“No hemos visto realmente ninguna evidencia de nada por aquí”, dice Phillip Skinner, alcalde del pueblo.

Algunas señales ocasionales en rojo y blanco cerca del pueblo son la única indicación de una toma militar.

“ADVERTENCIA”, dicen en inglés y en español. “Esta propiedad del Departamento de Defensa ha sido declarada área restringida. … Está prohibido fotografiar o tomar notas, dibujos, mapas o hacer representaciones gráficas del área o de sus actividades”.

El Área Nacional de Defensa de Nuevo México fue apenas el comienzo.

Durante el último año, el Pentágono ha establecido seis Áreas Nacionales de Defensa separadas en los cuatro estados fronterizos, convirtiendo más de 800 millas de tierras que antes eran públicas —aproximadamente el 42 % de la frontera entre Estados Unidos y México— en zonas militares. Algunas están controladas por bases ubicadas a cientos de millas de distancia.

Mientras que el Área Nacional de Defensa de Nuevo México se extiende tierra adentro más de tres millas en algunos lugares, la mayoría de las otras zonas tienen apenas 60 pies de ancho, suficiente para asegurar que un migrante cruce directamente a tierra militar, lo que conlleva cargos penales adicionales y permite a los soldados realizar esos arrestos.

Pero el gobierno de Estados Unidos ya puede presentar cargos menores por cruzar ilegalmente la frontera, dice David Lindenmuth, exfiscal federal del sur de Texas, y eso se convierte en delito grave tras múltiples cruces.

“Entonces, ¿por qué demonios vas a hacer todo este otro lío solo para conseguir otras dos formas de procesar a la misma persona por delitos menores?” La táctica, dice, es como “usar un cañón para dispararle a un mosquito”.

Para finales de febrero, el Departamento de Justicia había presentado cargos relacionados con invasión de propiedad militar en casi 5,000 casos. Pero hasta mediados de marzo, el Departamento de Defensa dijo que las tropas militares solo habían arrestado a 68 personas en Áreas Nacionales de Defensa, lo que significa que la gran mayoría de los arrestos de migrantes en las zonas militarizadas han sido realizados por agentes de la Patrulla Fronteriza. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que no llevaba un registro de arrestos en las Áreas Nacionales de Defensa y que no podía comentar sobre lo ocurrido en propiedad militar.

Los intentos de procesar a personas con cargos adicionales por invasión de propiedad militar han tenido dificultades en los tribunales, y jueces en Nuevo México y Texas han desestimado esos cargos.

“Las personas que están siendo procesadas allí no tienen idea en la mayoría de los casos de que esto va a ser esencialmente una instalación militar”, dice César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de Derecho en Ohio State.

Las señales rojas y blancas que las tropas y los contratistas militares han estado instalando cerca de las áreas de defensa son pequeñas, están muy separadas entre sí y a veces solo miran hacia México. Por lo demás, hay poco que impida que alguien entre accidentalmente en una base militar. Y sus ubicaciones no siempre han sido exactas: en noviembre, el gobierno mexicano anunció que había retirado seis señales de una playa mexicana cerca de la desembocadura del Río Grande que declaraban el terreno como propiedad militar restringida de Estados Unidos.

Aunque los límites de la mayoría de las instalaciones militares en suelo estadounidense están disponibles en mapas gubernamentales, ese no es el caso de las Áreas Nacionales de Defensa.

Reporteros de The War Horse y The Border Chronicle pasaron semanas siendo enviados de una agencia a otra, y desde la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Ejército hasta ramas individuales, en busca de mapas que nadie proporcionó. Para crear mapas de las Áreas Nacionales de Defensa, reunimos avisos burocráticos de transferencia de estudios de tierras en el Registro Federal e información de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

James Holeman y Abbey Carpenter, quienes dirigen Battalion Search and Rescue, un grupo que busca a migrantes perdidos en el desierto, dicen que han visto las señales mientras trabajan en Nuevo México. No siempre coinciden con los límites que ellos mismos han trazado.

“Hemos tenido estas discusiones con la Patrulla Fronteriza, cuando ellos dicen: ‘Esto es el NDA [Área Nacional de Defensa]’”, dice Carpenter. “Y nosotros respondemos: ‘No, esto no es el NDA’”.

Otros grupos, como cazadores y excursionistas, también han expresado preocupaciones. El punto de inicio del Sendero de la Cresta del Pacífico, de 2,600 millas de largo, que se extiende desde la frontera con México hasta la frontera con Canadá, ahora se encuentra dentro de un Área Nacional de Defensa. Durante décadas, los excursionistas comenzaban el recorrido hacia el norte tocando el muro fronterizo. La Pacific Crest Trail Association informó recientemente a los excursionistas que podían acceder al punto oficial de inicio en el sur, un pequeño monumento de piedra gris. Pero bajo ninguna circunstancia podían tocar el muro, a solo unos pies de distancia y ahora rodeado de alambre concertina.

Las bases militares que administran las áreas de defensa dicen que los cazadores y campistas pueden solicitar permisos para acceder al terreno. Pero Sherman Neal II, quien ayuda a dirigir el programa militar al aire libre del Sierra Club, que trabaja para llevar a veteranos a la naturaleza, dice que ese no es el punto. El objetivo de los grandes espacios naturales, dice, es alejarse de todo.

“Si estoy eligiendo ir a algún lugar a recrearme”, dice, “sabes qué, probablemente no necesito estar en las cercanías de la CBP, el Ejército o el DHS”.

Difuminando misiones: de G-BOSS a drones

Durante la primera administración de Trump, el Departamento de Defensa financió la mayor parte de las 458 millas de nuevo muro y barreras que surgieron a lo largo de la frontera sur. Esta vez, las cosas son diferentes.

¿Quién necesita al Ejército cuando las agencias federales de aplicación de la ley cuentan con equipos de nivel militar, armas de estilo militar, capacidades de vigilancia asistidas por el Ejército, miles de millones de dólares en financiamiento y ninguna de las restricciones para actuar sobre civiles?

A pesar de la atención mediática sobre las tropas en la frontera, la llamada Big Beautiful Bill de Trump asignó al Ejército apenas $1,000 millones para inmigración, operaciones fronterizas y lucha contra el narcotráfico, menos del 1 % del presupuesto del Pentágono.

Compare eso con los $46,500 millones que esa misma ley otorgó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para construir hasta 700 millas de muro, 900 millas de barreras fluviales y más de 600 millas de barreras secundarias.

Aun así, las tropas desplegadas en la frontera han aportado su experiencia en vigilancia y sistemas de aeronaves no tripuladas, adquirida en campos de batalla, potenciando una red de vigilancia en expansión que desde hace tiempo preocupa a expertos en libertades civiles.

En un reciente fin de semana de enero, a las afueras de San Diego, más allá de donde los suburbios dan paso a colinas desiertas, un par de jóvenes marines estaban sentados dentro de una camioneta blanca.

Junto al vehículo había un sistema de cámaras de alta tecnología, equipado con infrarrojos y radar, llamado G-BOSS —siglas en inglés de sistema de vigilancia operativa terrestre—. Fue diseñado originalmente para detectar artefactos explosivos improvisados en Irak y Afganistán. Ahora observa el desierto en busca de migrantes.

Uno de los marines dijo que era su quinto día consecutivo de turnos de ocho horas monitoreando una pantalla dentro de la camioneta bajo el intenso sol del desierto. “A veces se vuelve bastante aburrido”, dijo.

Esa es la realidad de gran parte de la misión militar aquí: vigilar sistemas que vigilan la frontera.

Durante años, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha desarrollado una vasta red de cámaras y sensores en la región fronteriza que alertan a los agentes sobre posibles movimientos de migrantes. Cables de fibra óptica, sensibles incluso al más leve paso, serpentean por el desierto en zonas donde se sabe que cruzan migrantes. Las cámaras están ocultas en conos de construcción y llantas abandonadas. Torres de vigilancia automáticas utilizan inteligencia artificial para detectar formas humanas.

Parte de esta tecnología ha llegado este año a ciudades del interior, como las aplicaciones móviles de reconocimiento facial que agentes de inmigración han utilizado con manifestantes en Minneapolis. Pero en las ciudades cercanas a la frontera sur, este tipo de vigilancia ha sido común desde hace tiempo.

En Columbus, Nuevo México, donde ninguna presencia militar marca la nueva zona militar, torres de vigilancia rodean el pueblo de apenas 1,500 habitantes. En la entrada del pueblo hay un pequeño remolque blanco que contiene un lector de placas vehiculares que rastrea a cualquiera que entra.

“Cuando pensamos en la frontera, tendemos a imaginarla como una línea o una franja muy delgada de tierra, y no lo es”, dice Marianna Poyares, investigadora del Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown Law. “Un elemento que la gente no considera es que gran parte de este aparato está instalado en vecindarios, en ciudades estadounidenses reales cerca de la frontera”.

El Departamento de Defensa trabaja cada vez más con el DHS para integrar inteligencia proveniente de esta creciente red de sensores y sistemas de vigilancia, sumando sus propios recursos que las tropas han llevado a la frontera, como el G-BOSS y otros sistemas avanzados de imagen y radar. Pilotos militares también están realizando misiones de reconocimiento a lo largo de la frontera.

El Comando Norte, que supervisa la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur, cuenta con capacidades y autoridades como comando combatiente que le permiten fusionar inteligencia militar con datos de aplicación de la ley, más allá de lo que podrían hacer por separado la Patrulla Fronteriza o las ramas militares, mediante el uso del sistema Maven de Palantir, la misma plataforma de inteligencia impulsada por inteligencia artificial que, según informes, se ha utilizado en operaciones militares en Irán y Venezuela.

El Ejército y la Patrulla Fronteriza también colaboran en vigilancia con drones y en contramedidas contra drones.

El teniente coronel Ferguson dice que los cárteles han utilizado cada vez más drones para contrabandear drogas y vigilar a las fuerzas del orden, aunque existe debate entre expertos sobre la frecuencia de este fenómeno.

Un oficial de aviación del Ejército, que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado para hablar con la prensa, dijo que ha visto pequeños drones operando del lado mexicano de la frontera.

“Probablemente, la mayoría de lo que vemos son exploradores de cárteles”, dijo. “Están usando muchos sistemas aéreos no tripulados pequeños para explorar áreas y ver dónde está despejado”.

El Ejército está autorizado a interceptar o derribar drones sobre ciertas instalaciones militares, pero no está claro si eso incluye estructuras más pequeñas y temporales, como las que las tropas han construido a lo largo de la frontera este año mientras patrullan. La ley de autorización de defensa de este año ordenó una revisión sobre cómo los departamentos militares están interpretando la ley.

La necesidad es evidente. En poco más de dos semanas en febrero, el Ejército utilizó un láser para derribar lo que resultó ser un dron de la Patrulla Fronteriza, y la Administración Federal de Aviación cerró el espacio aéreo alrededor de El Paso sin previo aviso después de que el gobierno informara que oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza, operando un sistema láser antidrones del Ejército, habían derribado un dron de un cártel.

“La amenaza ha sido neutralizada”, publicó en X el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Pero pronto surgió otra explicación en múltiples reportes de prensa: la incursión era un globo de fiesta.

Boyas: un enorme divisor a lo largo del Río Grande

Desde octubre, pequeñas embarcaciones de la Guardia Costera han estado patrullando en busca de migrantes a lo largo de 260 millas del Río Grande en Texas, desde Brownsville hasta Mission: un tramo del río que ya ha sido declarado parte de un Área Nacional de Defensa.

Lo llaman Operación Muro del Río (Operation River Wall) y es solo una parte del creciente bloqueo flotante de la frontera de Estados Unidos.

Este enero, el DHS comenzó a instalar 17 millas de enormes boyas en el Río Grande, cilindros naranjas de 15 pies de largo, diseñados para girar hacia atrás si alguien intenta treparse sobre ellos, a un costo de más de $5 millones por milla. Aunque parecen un enorme separador de carriles de natación colocado en medio del río, las boyas esconden sensores acústicos y de vibración para alertar a la Patrulla Fronteriza cercana sobre movimientos inusuales. La agencia tiene contratos para 130 millas de boyas, con planes de extender eventualmente la barrera a más de 500 millas.

En las últimas semanas, esto ha dividido a las comunidades del sur de Texas.

El gobernador republicano Greg Abbott señaló hacia la frontera para animar a una multitud en el restaurante Smoke BBQ en Harlingen durante un mitín para movilizar votantes, un día antes de las primarias de Texas este mes.

“Hay demócratas que apoyan políticas de fronteras abiertas, y no se les debe permitir ocupar cargos en Texas”, dijo Abbott, quien allanó el camino para el aumento militar federal al lanzar la Operación Lone Star en 2021, gastando miles de millones de dólares estatales para desplegar la Guardia Nacional, la policía estatal y construir muros fronterizos.

Pero apenas una semana antes, manifestantes protestaron contra las boyas en Brownsville, en un parque junto al Río Grande. Hace un siglo, un ferry cruzaba el río hacia México desde ese lugar. Pero hoy, la multitud reunida ni siquiera puede acceder al agua debido a una cerca negra de 18 pies de altura, construida hace más de 15 años.

“Estés o no de acuerdo con una política de frontera abierta, o creas que se debe reforzar la frontera, la forma en que se está haciendo ha sido un tremendo desperdicio de tiempo y dinero”, dice Aaron Millan, propietario de Brownsville Kayaks, quien calificó las boyas como un “desastre ecológico”.

El proyecto de boyas tiene un precedente militar. En 2023, como parte de la Operación Lone Star, la Guardia Nacional de Texas comenzó a instalar boyas en una sección poco profunda del Río Grande, cerca del pequeño pueblo de Eagle Pass.

Eran esferas naranjas de cuatro pies de altura. Están ancladas al lecho del río con cables de acero, conectadas por una malla con peso bajo el agua para impedir que las personas nadaran por debajo. Placas metálicas dentadas entre las boyas disuadían a quienes intentaran trepar por encima.

“Se ve como un dispositivo de tortura medieval, sinceramente”, dice Bekah Hinojosa, artista y activista ambiental en Brownsville. “Nosotros las llamamos boyas asesinas”.

Poco después de que la Guardia Nacional las instalara, las autoridades encontraron un cuerpo atrapado en una de las boyas del lado que da a México.

Después de las elecciones de noviembre de 2024, Tom Homan, el zar fronterizo del presidente Trump, visitó Eagle Pass, donde se instalaron las boyas originales.

“Esto”, dijo, “es un modelo que podemos llevar a todo el país”.

Un año después: ¿qué tan “sellada” está la frontera?

Justo dentro del Área Nacional de Defensa en California, frente a donde el bullicio de Tijuana se convierte en montañas secas, el imponente muro fronterizo da paso a una pequeña cerca de alambre de púas, del tipo que a veces separa terrenos de ganado. Si sigues la cerca hacia las montañas, puedes ver lugares donde ha sido aplastada, sin tropas ni agentes de la Patrulla Fronteriza a la vista.

Sería fácil entrar en la zona militar y cruzar hacia México. O cruzar desde México hacia Estados Unidos.

Los cruces de migrantes han disminuido drásticamente desde que Trump declaró la emergencia en la frontera. Aun así, todos aquí —desde comandantes militares hasta activistas de derechos humanos— saben que la frontera todavía no está sellada.

Las autoridades fronterizas han detenido hasta 12,000 personas sin autorización en un solo mes desde el regreso de Trump al poder. La mayoría son devueltas rápidamente. Otra estadística es más difícil de interpretar. Entre octubre de 2024 y octubre de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó más de 70,000 “gotaways”. Es decir, casos en los que se sabe que personas cruzaron con éxito la frontera sin encontrarse con la Patrulla Fronteriza ni con tropas militares.

Aunque esto representa una caída significativa respecto a años anteriores, la CBP no publica el número de “gotaways” o personas que escapan por mes, por lo que no está claro cómo el despliegue militar ha influido en esta tendencia.

La retórica tampoco siempre coincide con la realidad. En diciembre, menos de una semana después de que Hegseth pronunciara el discurso principal en el Foro de Defensa Nacional Reagan en Simi Valley, California, declarando “cero” cruces ilegales, el Departamento del Interior transfirió un tramo de 125 millas de tierra a lo largo de la frontera entre California y México a la Marina de Estados Unidos. El área seguía en riesgo debido a los peligros de una frontera abierta, según el departamento.

“Este corredor es una de las regiones con mayor tránsito de cruces ilegales a lo largo de la frontera sur, lo que genera importantes desafíos para la seguridad nacional”, indicó un comunicado.

Una semana después, Trump entregó a un grupo de soldados y marines que visitaban la Casa Blanca la nueva Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana, otorgada a tropas que han apoyado a la CBP en la frontera durante 30 días.

“Me hicieron lucir muy bien”, dijo Trump desde la Oficina Oval, flanqueado por líderes militares. “Pasamos de tener millones de personas cruzando nuestra frontera a no tener ninguna, en los últimos ocho meses. Ninguna”.

A miles de millas de la frontera, Bovino —cuyo antiguo sector de la CBP se encuentra en la nueva zona de defensa en California— y la Patrulla Fronteriza estaban a punto de acaparar titulares en Minneapolis. Las muertes de los ciudadanos estadounidenses Renee Goode y Alex Pretti a manos de agentes federales desencadenarían una rendición de cuentas.

De regreso en Arizona, Frank Antenori, supervisor del condado de Cochise y exboina verde del Ejército, dice que hay un precio que vale la pena pagar por la seguridad. Como los helicópteros Chinook que escucha volar transportando tropas hacia y desde sus puestos en la parte este del estado.

“Serví 21 años en el Ejército, así que me encantan los helicópteros”, dice. “Es un poco de ruido, algo ruidoso, y la gente se queja de que vuelan a las 11, 12 de la noche o a las 2 de la mañana. Pero, ya sabes, ese es el Ejército. Eso es lo que hacen. La frontera ahora es técnicamente una instalación militar. Ya sabes, básicamente pueden hacer lo que quieran”.

James Cordero no está convencido. Él y su esposa, Jacqueline, han liderado durante años caminatas para dejar comida, agua y suministros en las montañas al este de San Diego. A mediados de enero, mientras el grupo caminaba cerca de la nueva Área Nacional de Defensa, vieron una cerca de ganado aplastada que separaba Estados Unidos y México.

“Traen al Ejército. Dicen que la frontera está cerrada al 100%”, dijo Cordero. “Y por eso la Patrulla Fronteriza puede ir hacia el interior.

“Es la ilusión de la seguridad nacional”.

Sobre este proyecto

Este proyecto es una colaboración entre The War Horse y The Border Chronicle para examinar el impacto, un año después, del refuerzo militar estadounidense a lo largo de la frontera sur. Fue reportado por Sonner Kehrt, Melissa del Bosque y David Roza; editado por Mike Frankel, verificado por Jess Rohan y corregido por Mitchell Hansen-Dewar. Los gráficos fueron producidos por Airwars y por Hrisanthi Pickett y Amy DiPierro, de The War Horse. Dante Dallago brindó asistencia en la investigación. Diego Barahona de La Noticia tradujo el artículo al español.

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