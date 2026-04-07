La digitalización ha simplificado muchas tareas, incluidos los trámites migratorios. Y esa es la principal razón por la cual las personas deben tener una cuenta en línea en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), lo cual se puede hacer a través de algunos pasos sencillos.

Una vez configurada una cuenta de USCIS en línea, podrás presentar formularios de solicitudes migratorias, así como verificar el estatus de tu caso en cualquier momento y lugar. Ten en cuenta que si tienes un abogado o representante acreditado, esta persona también puede crear su propia cuenta para administrar su caso, pero no puede usar tu cuenta creada.

¿Qué servicios se pueden hacer desde mi cuenta USCIS en línea?

La principal ventaja es presentar un formulario en línea, que es mucho más cómodo y eficiente que hacerlo de forma impresa por correo postal. Los servicios desde USCIS permiten:

Ingresar información por medio de un teléfono, tableta o computadora.

Recibir instrucciones detalladas a medida que completa un formulario.

Evitar errores comunes (por ejemplo, no podrás presentar el formulario sin haberlo firmado).

Guardar un borrador de solicitud y volver a él más tardes para completarlo.

Pagar la tarifa de presentación de manera fácil y segura.

Recibir confirmación inmediata de recepción del formulario en lugar de esperar una notificación por correo físico.

Después de presentar tu solicitud, puedes utilizar su cuenta para:

Obtener el estatus actual e historial del caso.

Responder a Solicitudes de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés).

Acceder a notificaciones.

Enviar mensajes de manera segura y recibir respuestas.

¿Cómo crear una cuenta de USCIS en línea?

Esta guía proporciona una detallada explicación sobre cómo crear una cuenta de USCIS en línea.

Paso 1: Registro en la página web

Dirígete a la página de registro de USCIS para crear una cuenta individual, exclusivamente para tu uso personal. Esto garantiza un mejor servicio y la protección de tu información.

Paso 2: Ingreso de correo electrónico

Ingresa tu dirección de correo electrónico y haz clic en "Sign Up" para iniciar el proceso de registro. Este correo será tu principal medio de comunicación con USCIS.

Paso 3: Confirmación de la cuenta

Después de ingresar tu correo electrónico, recibirás un mensaje de confirmación. Haz clic en el enlace proporcionado para continuar con la creación de tu cuenta. Verifica tu bandeja de entrada y, si no encuentras el mensaje, revisa tu carpeta de spam.

Paso 4: Aceptación de términos de uso

Lee y acepta los términos de uso del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) marcando la opción "I Agree".

Paso 5: Creación de contraseña

Crea una contraseña segura que cumpla con los requisitos de longitud, uso de mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales. Confirma tu contraseña y haz clic en "Submit".

Paso 6: Verificación de identidad

Elige cómo deseas recibir el código de verificación: por texto, correo electrónico o aplicación de autenticación. Este código es esencial para acceder a tu cuenta en el futuro.

Paso 7: Ingreso del código de verificación

Ingresa el código de verificación que recibiste y haz clic en "Submit". Este proceso se repetirá cada vez que accedas a tu cuenta para garantizar la seguridad.

Paso 8: Código de respaldo de verificación de dos pasos

Recibirás un código de respaldo de verificación de dos pasos. Guárdalo en un lugar seguro para futuras necesidades y continúa con el proceso haciendo clic en "Proceed".

Paso 9: Preguntas de recuperación de contraseña

Selecciona cinco preguntas de recuperación de contraseña y proporciona las respuestas correspondientes. Estas preguntas son fundamentales en caso de que necesites restablecer tu contraseña en el futuro.

Paso 10: Bienvenida a tu cuenta USCIS

Una vez completados los pasos anteriores, estarás oficialmente registrado en USCIS. Selecciona el servicio al que deseas acceder y continúa según tus necesidades.

Paso 11: Selección del tipo de cuenta

Elige el tipo de cuenta que corresponda a tu situación. Bajo “Account Type” (Tipo de cuenta), selecciona “I am an applicant, petitioner, or requestor” (Soy un solicitante o peticionario) o “I am a legal representative” (Soy un representante legal) y haz clic en “Submit” (Enviar).

Paso 12: Confirmación de creación de cuenta

Recibirás un mensaje de confirmación en tu correo electrónico, confirmando la creación exitosa de tu cuenta USCIS en línea.

Paso 13: Adjuntar solicitudes impresas

Incluso si presentaste una solicitud en formato impreso, puedes agregarla a tu cuenta en línea para un mejor seguimiento. Ingresa el número de recibo y accede al estado e historial de tu caso.

Paso 14: Presentar formularios en línea

Aprovecha las ventajas de presentar formularios en línea para evitar errores y simplificar el proceso. Sigue las instrucciones proporcionadas en la plataforma para cada caso.

Paso 15: Gestión de tu caso en línea

Utiliza tu cuenta USCIS para manejar tu caso de manera eficiente, desde el envío de mensajes seguros hasta el seguimiento del estado de tu solicitud y la recepción de notificaciones importantes.

Con estos simples pasos, estarás listo para aprovechar al máximo los servicios en línea de USCIS, facilitando tus trámites migratorios desde cualquier lugar y en cualquier momento.

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