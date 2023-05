El fenómeno de la migración es algo que se vive día con día en Latinoamérica, pues miles de personas intentan llegar a Estados Unidos para buscar un futuro mejor. En el camino que deben recorrer los migrantes por México, suelen tener apoyo de varias organizaciones, una de ellas es La Patrona o también conocida como Las Patronas, la cual, por más 28 años, han ayudado con algo de comida a los viajeros.

Las cosas comenzaron por casualidad en 1995, cuando la familia Romero Vázquez, habitantes de La Patrona, Veracruz, se topó accidentalmente con migrantes que iban sobre el tren de carga que recorre todo México, comúnmente conocida como "La Bestia".

"Nosotras no teníamos idea de lo que era la migración, puesto que estábamos enfocados en el trabajo del campo. No volteábamos la mirada hacia lo que estaba sucediendo. Veíamos en el tren gente que viajaba, pero no sabíamos que eran migrantes, no sabíamos que venían de Centroamérica". Comentó Norma Romero Vázquez, coordinadora del grupo Las Patronas.

El inicio de La Patrona en Veracruz

Un día, mientras dos de las hermanas caminaban de regreso de la tienda, se quedaron en medio del camino del tren de carga, en el cual iban cientos de personas encima, eran migrantes centroamericanos, un par de personas les pidieron comida y ellas les entregaron el pan y leche que llevaban a cuestas.

No sabían que en ese momento estaban iniciando con un trabajo que las ha seguido por muchos años.

"Tanto a mi madre como las cuatro hermanas que iniciamos este proyecto, lo que menos nos imaginábamos es que el compartir los alimentos con alguien que no conoces te iba a cambiar la vida, no solamente al migrante, sino también a nosotros".

Después de entregar el pan y la leche, la familia decidió preparar tacos para repartir; sin embargo, se vieron superadas por la cantidad de migrantes que iban sobre La Bestia.

"Ese día no alcanzaron las bolsas de comida y mi mamá, dijo 'mañana hay que aumentarle un poco más' y aumentamos, luego fueron 50 porciones de comida y después fueron más conforme pasaban los días".

Se sumaron más personas a Las Patronas

La familia Romero Vázquez es campesina y toda su vida han sobrevivido de lo que les da la tierra. De esa cosecha y ganancias, fue que por ocho años estuvieron dando de comer a los migrantes, hasta que ya no fue suficiente y pidieron ayuda al mercado local y tiendas cercanas, donde muchas vendedoras regalaron algo de su producto para que pudieran repartirlo.

"Hoy no solamente somos un equipo pequeño, somos muchísimos los que se han sumado a este proyecto. Hay gente que verdaderamente nos sorprende, hay gente que deja de darnos, pero siempre surge gente nueva y nos ayudan, entonces nunca hemos estado solas".

Y es que además de las comerciantes, con la creación de un documental y apoyo de estudiantes del Tec de Monterrey, la gente ha conocido más sobre su historia y muchos decidieron en apoyarlas. De diferentes partes de México y otros países han recibido donaciones, pues, las personas saben que ellas solo quieren ayudar a que la travesía de miles de personas sea un poco más tranquila.

"Mucha gente se fue sumando, nos dieron arroz, frijol, aceite, sabemos que ahora todo está más caro, pero nos sorprende que la gente no deja de ayudarnos porque sabe que nosotros no estamos ahora sí lucrando con nuestro trabajo, al contrario, tenemos un compromiso con Dios".

Las Patronas han buscado combatir la desinformación sobre su trabajo

Sin embargo, el trabajo no ha sido fácil, pues mucha gente ha tenido malos comentarios sobre lo que realizan, incluso las acusan de traficar con personas, algo que no es verdad; pues si bien, ellas no alientan a la migración, saben que es un fenómeno que no se puede evitar y solo quieren ayudar un poco a que el viaje de las personas con quienes se cruzan sean un poco mejor..

"Mucha gente no nos miraba con buenos ojos, decían que estábamos locas, que 'como estábamos ahí atendiendo a este tipo de personas', y bueno, pues también nos acusaban que podíamos ser polleras; muchas de las mujeres que trabajaban con nosotras tuvieron miedo, los esposos les empezaron a decir que si se metían en problemas... Ahorita somos 10 las que nos dedicamos a esta labor humanitaria".

Problemas con las autoridades

Sin duda este trabajo no ha sido fácil, pues en muchas ocasiones han tenido que apoyar a los migrantes que son detenidos por la policía o migración, algo que sin duda ha complicado la labor.

"Lamentablemente, siempre hay gente que utiliza su uniforme con prepotencia, en una ocasión intentamos que no se llevaran a unos migrantes; nosotros les decíamos que éramos defensores de los derechos humanos, pero nos decían que 'los derechos humanos para ellos no existían', entonces ha sido un poco difícil".

La Patrona: Ayudando a cumplir el sueño de muchos migrantes

Las patronas, si bien no alientan que la gente viaje hasta Estados Unidos, sí intentan apoyar a tan complicada travesía, con un poco de descanso y comida, pues los miles de centroamericanos que pasan por su zona tienen un trayecto complicado.

Es por ello que de alguna forma colaboran con un granito de arena y cuando saben de una historia de éxito, saben que fueron parte de ella y piden que la gente vaya por el buen camino y no desperdicie la oportunidad.

"Ha habido personas que han logrado su objetivo. Cuanto están aquí en nuestro albergue, siempre les hablamos y les decimos, que cuando llegan los Estados Unidos lo primero es que, pues contactar a sus familias, que avisen que están bien. Que esa oportunidad que Dios les está dando, pues que la sepan aprovechar y que no se olviden de su gente".

Las Patronas están recibiendo apoyo de muchas partes y sí gustas apoyarlas con su labor de alimentar a los migrantes, pueden hacerlo en el correo electrónico: lapatrona.laesperanza@hotmail.com o en La Patrona | Facebook.

