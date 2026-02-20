Estudio gratuito busca prevenir trastornos de la conducta alimentaria en latinos

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son condiciones médicas serias que pueden presentar un reto mayor para la persona que lo sufre como para toda la familia. Entre los TCA más comunes están la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón.

Anorexia nerviosa

En la anorexia nerviosa, la persona presenta un miedo intenso a ganar peso, por lo que hace dietas extremas o restringe su alimentación de forma progresiva hasta presentar un bajo peso significativo. Su evaluación personal está indebidamente influenciada por su imagen corporal.

Bulimia nerviosa

En la bulimia nerviosa, la persona tiene episodios de atracón, es decir, comer grandes cantidades de comida en un periodo corto de tiempo y sentirse fuera de control sobre lo que come o cuánto está comiendo seguido de conductas compensatorias para prevenir ganar peso (p.ej. purgarse, ejercicios excesivos, entre otras).

Trastorno por atracón

En el trastorno por atracón, similar a la bulimia, hay episodios de atracones, pero no hay conductas compensatorias.

Los trastornos de la conducta alimentaria en los latinos

En la comunidad latina, los TCA son más comunes de lo que se piensa. Puede comenzar desde edades tempranas en la niñez como en la adolescencia, pero también se observa en personas adultas. Los TCA no discriminan por edad, género, origen racial o étnico. A través de los años, ha crecido la conciencia de identificar los TCA en la comunidad latina, pero todavía hay mucho por hacer.

¿Cómo podemos prevenir el desarrollo de los TCA?

La identificación y la atención temprana puede ayudar a prevenir el desarrollo de un TCA. Algunas de las conductas que son importantes observar son:

Hacer dietas extremas.

Saltar comidas.

Hacer ejercicios excesivos.

Tener una baja auto-estima.

Pesarse frecuentemente.

Aislarse o estar irritable.

Perder o ganar peso en poco tiempo.

Irse al baño luego de comer o estar tiempos prolongados en el baño.

Estudio puede ayudarle a prevenir TCA en sus hijos

Para ayudar a prevenir estas conductas, el Centro de Excelencia de Trastornos de la Conducta Alimentaria, en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill está llevando a cabo un estudio que se llama FAST-TCA.

En este estudio se ofrecen cinco sesiones por un profesional de la salud mental para ayudar a prevenir que niñez y adolescentes de la comunidad latina que presenten algunas conductas de TCA desarrollen mayores síntomas o severidad. Estas sesiones son libres de costo para las personas que califiquen.

Algunos criterios son: ser adolescente de origen latino entre 12 y 17 años, presentar algunos síntomas de TCA y tener una figura parental o cuidadora que también pueda participar en el estudio.

Para más información pueden llamar al 919-966-3113 o pueden escribir un mensaje al correo electrónico: FAST.DE@unc.edu. Una intervención temprana puede evitar que los síntomas se agraven.

Recuerden que esta información no sustituye una consulta con un profesional de la salud emocional que pueda identificar situaciones particulares. Para más información también pueden llamar al 984-974-3795.